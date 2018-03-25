Стойлов: Не буду плакать, если болгары проиграют

«Хорошо, что матч будет товарищеским. Мои друзья будут болеть и за Болгарию, и за Казахстан. Вне зависимости от победителя, никто жаловаться не будет. Болгария — это моя родина, там я вырос как футболист, тренер. У меня только позитивные чувства. Это футбол: кто лучше сыграет, то и заслужит победу. И я не буду плакать, если болгары проиграют», — сказал Стойлов на предматчевой пресс-конференции.