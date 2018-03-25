Стойлов: Не буду плакать, если болгары проиграют
Наставник сборной Казахстана рассказал, за кого в предстоящей игре будут болеть его друзья.
Наставник сборной Казахстана рассказал, за кого в предстоящей игре будут болеть его друзья.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу болгарский специалист Станимир Стойлов рассказал, за кого будут болеть его друзей и родственники в предстоящем товарищеском матче с командой Болгарии.
«Хорошо, что матч будет товарищеским. Мои друзья будут болеть и за Болгарию, и за Казахстан. Вне зависимости от победителя, никто жаловаться не будет. Болгария — это моя родина, там я вырос как футболист, тренер. У меня только позитивные чувства. Это футбол: кто лучше сыграет, то и заслужит победу. И я не буду плакать, если болгары проиграют», — сказал Стойлов на предматчевой
Ранее тренер казахстанской сборной поделился ожиданиями от матча с Болгарией, рассказал об уровне и различиях обеих команд, а также о проблемах с ротацией состава.
Напомним, матч состоится 26 марта в венгерском городе Фельчут. Для сборной Казахстана он станет вторым под руководством Стойлова. В дебютной игре болгарина его подопечные победили Венгрию — 3:2.