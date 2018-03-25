Травма Зобнина. Что об этом известно

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» рассказывает о том, что известно на данный момент.

По результатам выполненного исследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава — такую информацию сегодня сообщил Твиттер сборной России. В связи с этим футболист остается в Москве и отправляется в расположение клуба. Тактика лечения будет определена медицинским штабом «Спартака».

Важно, что в сборной уточнили — повреждено левое колено. Это не то колено, травму которого получил Зобнин в сборной перед стартом Кубка конфедераций — 5 июня 2017 году в матче со сборной Венгрии. Тогда в результате повреждения Роман получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава.

Зобнин обратился с жалобой в медицинский штаб сборной на следующий день после пятничной игры с Бразилией в Лужниках (0:3).

Тактика лечения травмы будет избрана медицинским штабом «Спартака». Лечение может быть как консервативным, так и с помощью операции. Речь может идти как о недели, так и о 40 днях.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что ЧМ-2018 Зобнин не пропустит.