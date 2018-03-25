Травма Зобнина. Что об этом известно
Полузащитник «Спартака» получил травму колена и покинул расположение сборной России.
Полузащитник «Спартака» получил травму колена и покинул расположение сборной России.
«СЭ» рассказывает о том, что известно на данный момент.
По результатам выполненного исследования диагностировано повреждение внутреннего мениска левого коленного сустава — такую информацию сегодня сообщил Твиттер сборной России. В связи с этим футболист остается в Москве и отправляется в расположение клуба. Тактика лечения будет определена медицинским штабом «Спартака».
Важно, что в сборной уточнили — повреждено левое колено. Это не то колено, травму которого получил Зобнин в сборной перед стартом Кубка конфедераций — 5 июня 2017 году в матче со сборной Венгрии. Тогда в результате повреждения Роман получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава.
Зобнин обратился с жалобой в медицинский штаб сборной на следующий день после пятничной игры с Бразилией в Лужниках (0:3).
Тактика лечения травмы будет избрана медицинским штабом «Спартака». Лечение может быть как консервативным, так и с помощью операции. Речь может идти как о недели, так и о 40 днях.
С большой долей вероятности можно говорить о том, что ЧМ-2018 Зобнин не пропустит.
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ