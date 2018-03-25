44 «черчесовца» за 18 месяцев
За 17 матчей в сборной Станислав Черчесов перепробовал 44 футболистов! Последним этот список пополнил защитник «Рубина» Владимир Гранат.
За 17 матчей в сборной Станислав Черчесов перепробовал 44 футболистов! Последним этот список пополнил защитник «Рубина» Владимир Гранат.
ОТКУДА У НАС СТОЛЬКО ФУТБОЛИСТОВ?
44 игрока — это ровно четыре стартовых состава. Или две заявки. Даже с учетом многочисленных травм и регламента, позволяющего делать замены пачками в товарищеских матчах (неофициальная игра с «Динамо», кстати, не учитывается), подобный калейдоскоп поражает. Мы же не Бразилия
И знаете, никто не удивится, если завтра список «черчесовцев» расширится. Будет даже странно, если на поле против Франции не выйдет Денис Черышев. Ну не ради же одних тренировок его впервые при новом рулевом сорвали из «Вильярреала». В ресторанных посиделках Денис, в отличие от двух наших «немцев», вроде бы не замечен. Самое время проверить парня в настоящем бою.
Вот только контуры того состава, который мы увидим летом на чемпионате мира, все равно пока четко не просматриваются. Черчесов так глубоко погрузился в поиск, словно забыл, сколько осталось матчей до официального старта. А их всего три. Сейчас Франция. Далее, в
Отталкиваясь от совокупной статистики выступлений при Черчесове, могло показаться, что любимчиками Станислава Саламовича, помимо Федора Кудряшова (16 матчей из 17), являются Александр Ерохин (16) и Юрий Жирков (13). Но нет же. В пятницу оба зенитовца появились на поле лишь в самой концовке, когда счет был уже 0:3.
Вот выход в стартовом составе Александра Самедова, который прогнозировали не все, напротив, в логику черчесовских предпочтений вполне вписывался. Спартаковец принял участие уже в 14-м матче. Притом что за 23 тура премьер-лиги-2017/18 у него их накопилось всего 15…
А БЫЛ ЛИ БУХАРОВ?
Многие до сих пор находятся под впечатлением от травмы Александра Кокорина,
И где сейчас Бухаров?
Ровно столько же, сколько Полоз, забил за сборную с осени 2016-го и Артем Дзюба. Причем для этого ему хватило одного единственного матча — в Краснодаре против
Все трое теряли позиции. Позволяли соперником повторно расстреливать потрудившегося на славу Игоря Акинфеева.
Но
Матчи Игрок (голы) Соперники (порядковые номера игр при Черчесове).
16 Кудряшов Турция (1), Гана (2), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).
16 Ерохин Турция (1),
14 Самедов (3) Турция (1), Гана (2),
14 Акинфеев Турция (1), Гана (2), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Аргентина (15), Бразилия (17).
13 Ал. Миранчук (3) Турция (1), Гана (2), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).
13 Жирков Турция (1), Гана (2),
12 Смолов (6) Турция (1), Гана (2), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).
12 Полоз (2) Гана (2),
11 Васин (2) Катар (4), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).
11 Глушаков Катар (4), Румыния (5), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).
9 Зобнин Турция (1), Гана (2),
8 Головин Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Бразилия (17).
8 Джикия Венгрия (8), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).
7 Смольников
7 Комбаров Катар (4), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Чили (9), Португалия (11), Испания (16), Бразилия (17).
7 Бухаров (1) Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12).
6 Кокорин Катар (4), Румыния (5), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).
6 Кутепов
6 Оздоев (1) Турция (1), Гана (2),
6 Канунников Турция (1), Гана (2),
5 Шишкин Гана (2), Катар (4), Венгрия (8), Чили (9), Португалия (11).
5 Дзагоев Гана (2), Бельгия (7), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).
5 Тарасов Турция (1), Венгрия (8), Новая Зеландия (10), Корея (13), Иран (14).
5 Газинский Турция (1), Гана (2),
4 Кузяев Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).
4 Рауш Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).
4 Заболотный Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Бразилия (17).
3 Ан. Миранчук Корея (13), Испания (16), Бразилия (17).
3 Шатов Турция (1), Гана (2),
3 В. Березуцкий Турция (1), Гана (2),
3 Семенов Гана (2), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6).
3 Марио Фернандес Корея (13), Иран (14), Аргентина (15).
2 Новосельцев Турция (1), Румыния (5).
2 Нойштедтер Турция (1), Бельгия (7).
2 Петров Гана (2),
2 Могилевец Катар (4), Румыния (5).
2 Лунев Иран (14), Испания (16).
1 Дзюба (2)
1 Джанаев
1 Крицюк Катар (4).
1 Панченко Катар (4).
1 Камболов Чили (9).
1 Игнатьев Испания (16).
1 Гранат Бразилия (17).
Алексей Безъязычный