44 «черчесовца» за 18 месяцев

Источник: Советский спорт

ОТКУДА У НАС СТОЛЬКО ФУТБОЛИСТОВ?

44 игрока — это ровно четыре стартовых состава. Или две заявки. Даже с учетом многочисленных травм и регламента, позволяющего делать замены пачками в товарищеских матчах (неофициальная игра с «Динамо», кстати, не учитывается), подобный калейдоскоп поражает. Мы же не Бразилия все-таки. Откуда у нас столько футболистов уровня национальной сборной?!

И знаете, никто не удивится, если завтра список «черчесовцев» расширится. Будет даже странно, если на поле против Франции не выйдет Денис Черышев. Ну не ради же одних тренировок его впервые при новом рулевом сорвали из «Вильярреала». В ресторанных посиделках Денис, в отличие от двух наших «немцев», вроде бы не замечен. Самое время проверить парня в настоящем бою.

Вот только контуры того состава, который мы увидим летом на чемпионате мира, все равно пока четко не просматриваются. Черчесов так глубоко погрузился в поиск, словно забыл, сколько осталось матчей до официального старта. А их всего три. Сейчас Франция. Далее, в мае-июне — Австрия с Турцией. И все.

Отталкиваясь от совокупной статистики выступлений при Черчесове, могло показаться, что любимчиками Станислава Саламовича, помимо Федора Кудряшова (16 матчей из 17), являются Александр Ерохин (16) и Юрий Жирков (13). Но нет же. В пятницу оба зенитовца появились на поле лишь в самой концовке, когда счет был уже 0:3.

Вот выход в стартовом составе Александра Самедова, который прогнозировали не все, напротив, в логику черчесовских предпочтений вполне вписывался. Спартаковец принял участие уже в 14-м матче. Притом что за 23 тура премьер-лиги-2017/18 у него их накопилось всего 15…

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А БЫЛ ЛИ БУХАРОВ?

Многие до сих пор находятся под впечатлением от травмы Александра Кокорина, из-за которой тот пропустит ЧМ-2018. А знаете, сколько голов «наше все» забил за 6 матчей при Черчесове? Ноль. На один меньше, чем у Александра Бухарова, который (кто-нибудь это еще помнит?) принял участие во всех трех (!) поединках сборной в рамках прошлогоднего Кубка конфедераций.

И где сейчас Бухаров? Где-то в окрестностях Казани, но по-прежнему без клубного контракта. Нет в заявке и Дмитрия Полоза, который в 2016 и 2017 годах являлся неотъемлемым элементом команды Черчесова. Собственно, Полоз с двумя забитыми мячами — наш четвертый на этом временном отрезке бомбардир. После Федора Смолова (6 голов), Алексея Миранчука и Самедова (по 3).

Ровно столько же, сколько Полоз, забил за сборную с осени 2016-го и Артем Дзюба. Причем для этого ему хватило одного единственного матча — в Краснодаре против Коста-Рики. Но у кого-нибудь есть уверенность, что мы увидим нападающего «Арсенала» на чемпионате мира?

Ну, а Гранат… Матч с Бразилией наш новоиспеченный центральный защитник отыграл слабо. Хотя и не слабее своих партнеров по защитной линии — Ильи Кутепова и Федора Кудряшова.

Все трое теряли позиции. Позволяли соперником повторно расстреливать потрудившегося на славу Игоря Акинфеева.

Но здесь-то как раз претензий к Черчесову и обороне нет. Тут эксперименты вынужденные (травмы Георгия Джикии и Виктора Васина так просто «ластиком» не сотрешь). А в остальном — хотелось бы большей определенности. Искать уже некогда.

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Матчи Игрок (голы) Соперники (порядковые номера игр при Черчесове).

16 Кудряшов Турция (1), Гана (2), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).

16 Ерохин Турция (1), Коста-Рика (3), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).

14 Самедов (3) Турция (1), Гана (2), Коста-Рика (3), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Бразилия (17).

14 Акинфеев Турция (1), Гана (2), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Аргентина (15), Бразилия (17).

13 Ал. Миранчук (3) Турция (1), Гана (2), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).

13 Жирков Турция (1), Гана (2), Коста-Рика (3), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Испания (16), Бразилия (17).

12 Смолов (6) Турция (1), Гана (2), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).

12 Полоз (2) Гана (2), Коста-Рика (3), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Иран (14), Аргентина (15).

11 Васин (2) Катар (4), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).

11 Глушаков Катар (4), Румыния (5), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).

9 Зобнин Турция (1), Гана (2), Коста-Рика (3), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Бразилия (17).

8 Головин Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Бразилия (17).

8 Джикия Венгрия (8), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).

7 Смольников Коста-Рика (3), Венгрия (8), Чили (9), Мексика (12), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).

7 Комбаров Катар (4), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Чили (9), Португалия (11), Испания (16), Бразилия (17).

7 Бухаров (1) Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Венгрия (8), Чили (9), Новая Зеландия (10), Португалия (11), Мексика (12).

6 Кокорин Катар (4), Румыния (5), Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).

6 Кутепов Коста-Рика (3), Катар (4), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6), Иран (14), Бразилия (17).

6 Оздоев (1) Турция (1), Гана (2), Коста-Рика (3), Румыния (5), Бельгия (7), Корея (13).

6 Канунников Турция (1), Гана (2), Коста-Рика (3), Кот-д’Ивуар (6), Бельгия (7), Мексика (12).

5 Шишкин Гана (2), Катар (4), Венгрия (8), Чили (9), Португалия (11).

5 Дзагоев Гана (2), Бельгия (7), Аргентина (15), Испания (16), Бразилия (17).

5 Тарасов Турция (1), Венгрия (8), Новая Зеландия (10), Корея (13), Иран (14).

5 Газинский Турция (1), Гана (2), Коста-Рика (3), Катар (4), Кот-д’Ивуар (6).

4 Кузяев Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).

4 Рауш Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Испания (16).

4 Заболотный Корея (13), Иран (14), Аргентина (15), Бразилия (17).

3 Ан. Миранчук Корея (13), Испания (16), Бразилия (17).

3 Шатов Турция (1), Гана (2), Коста-Рика (3).

3 В. Березуцкий Турция (1), Гана (2), Коста-Рика (3).

3 Семенов Гана (2), Румыния (5), Кот-д’Ивуар (6).

3 Марио Фернандес Корея (13), Иран (14), Аргентина (15).

2 Новосельцев Турция (1), Румыния (5).

2 Нойштедтер Турция (1), Бельгия (7).

2 Петров Гана (2), Коста-Рика (3).

2 Могилевец Катар (4), Румыния (5).

2 Лунев Иран (14), Испания (16).

1 Дзюба (2) Коста-Рика (3).

1 Джанаев Коста-Рика (3).

1 Крицюк Катар (4).

1 Панченко Катар (4).

1 Камболов Чили (9).

1 Игнатьев Испания (16).

1 Гранат Бразилия (17).