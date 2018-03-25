«Первая родина против второй». Стойлов о проблемах с составом и главном различии между футболистами Казахстана и Болгарии
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов на предматчевой
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов на предматчевой
Игра состоится 26 марта в венгерском городе Фельчут. Для сборной Казахстана этот матч станет вторым под руководством Стойлова. В дебютной игре болгарина его подопечные победили Венгрию — 3:2.
«Думаю, завтра будет интересная и хорошая игра. Казахстан будет играть с сильной командой, которая находится на 40-м месте в рейтинге ФИФА. Хорошо, что матч товарищеский. Как я люблю говорить, моя первая родина будет играть против второй. Посмотрим, какой футбол мы покажем.
Для меня очень важно, как после игры с Венгрией мы проявим себя на поле, покажем свой футбольный уровень. Завтра надо забыть победу над Венгрией и сыграть на максимальном уровне. Момент, по поводу которого я переживаю, раньше у наших игроков была такая проблема — мы долго праздновали победу. Надо быстро перенастроиться. Сегодня и завтра перед игрой мы поменяем
Я также смотрел игру Болгарии с Боснией: увидел, что болгары показали отличный уровень, большое желание, хорошие скорости и технику. Это техничная команда, которая знает, как играть в футбол. Для нас это будет еще одна важная проверка — характера, организации, дисциплины на поле.
Пока не могу назвать состав, потому что у нескольких игроков травмы.
Думаю, Болгария сильнее венгрии — динамичнее и техничнее. но важнее то, как будем играть мы. я знаю, что болгарские футболисты любят играть за сборную и завтра покажут хорошую игру. Честно говоря, сейчас в сборной Болгарии нет игроков уровня Бербатова и Петрова, которые были раньше… Сейчас, я думаю, самый авторитетный и классный игрок болгарской команды — это Попов, который был в «Спартаке», а сейчас — в «Рубине» Он долго играет за сборную, у него есть большой опыт, отличные качества. Сегодня у болгар больше командная игра, чем звезды. В прошлом цикле Болгария успела дома обыграть и Швецию, и Голландию, и Беларусь — команда была очень близка к выходу на чемпионат мира. Тренер показал, что он сделал команду хорошего уровня без звезд.
Повторюсь, для меня счет не столько важен. Важно — поведение моей команды, как они проявят себя на поле. в товарищеской игре надо увидеть качество и мышление игроков, а также их уверенность. каждый футболист должен биться и бороться за свое место в сборной. ни для кого не будет зарезервиорованных мест. нужно играть и показывать футбол.
В чем различие между казахстанскими и болгарскими футболистами в плане ментальности? Это качество игроков. Болгарские футболисты чуть более уверенно ведут себя на поле, они играют в больших клубах, который нацелены на победу.
Нашим игрокам надо тоже ставить большие задачи, они заслуживают большего уважения и поддержки. А главная разница в том, что болгарские футболисты хотят уехать из страны и играть в Европе и клубах, где они могут заработать больше. А у казахстанских футболистов нет таких амбиций. Но уровень команд, в целом, равный. Завтрашняя игра все покажет., — резюмировал Стойлов.