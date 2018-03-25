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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Первая родина против второй». Стойлов о проблемах с составом и главном различии между футболистами Казахстана и Болгарии

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от товарищеской встречи с Болгарией, рассказал об уровне и различиях обеих команд, а также о проблемах с ротацией, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Игра состоится 26 марта в венгерском городе Фельчут. Для сборной Казахстана этот матч станет вторым под руководством Стойлова. В дебютной игре болгарина его подопечные победили Венгрию — 3:2.

«Думаю, завтра будет интересная и хорошая игра. Казахстан будет играть с сильной командой, которая находится на 40-м месте в рейтинге ФИФА. Хорошо, что матч товарищеский. Как я люблю говорить, моя первая родина будет играть против второй. Посмотрим, какой футбол мы покажем.

Для меня очень важно, как после игры с Венгрией мы проявим себя на поле, покажем свой футбольный уровень. Завтра надо забыть победу над Венгрией и сыграть на максимальном уровне. Момент, по поводу которого я переживаю, раньше у наших игроков была такая проблема — мы долго праздновали победу. Надо быстро перенастроиться. Сегодня и завтра перед игрой мы поменяем чуть-чуть мысли футболистов, настроим их на хороший уровень. Я ожидаю хорошего футбола от обеих команд.

Я также смотрел игру Болгарии с Боснией: увидел, что болгары показали отличный уровень, большое желание, хорошие скорости и технику. Это техничная команда, которая знает, как играть в футбол. Для нас это будет еще одна важная проверка — характера, организации, дисциплины на поле.

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Пока не могу назвать состав, потому что у нескольких игроков травмы. По-любому, будут замены — минимум одна-две. Я хочу увидеть еще одного-двух игроков, у которых, как мне кажется, есть уровень, чтобы играть в основе. Там, где у нас есть хорошая конкуренция, будем делать замены. Там, где нет — придется играть этими же футболистами. Я говорил и вам, и моим игрокам, что мне не нравится форма, в которой находятся многие казахстанские футболисты. Конечно, если бы были здоровы Логвиненко, Жуков, Мужиков и Щеткин, было бы намного легче сделать ротацию, а так… тяжело делать большую ротацию, потому что другие игроки не находятся в максимальной форме.

Думаю, Болгария сильнее венгрии — динамичнее и техничнее. но важнее то, как будем играть мы. я знаю, что болгарские футболисты любят играть за сборную и завтра покажут хорошую игру. Честно говоря, сейчас в сборной Болгарии нет игроков уровня Бербатова и Петрова, которые были раньше… Сейчас, я думаю, самый авторитетный и классный игрок болгарской команды — это Попов, который был в «Спартаке», а сейчас — в «Рубине» Он долго играет за сборную, у него есть большой опыт, отличные качества. Сегодня у болгар больше командная игра, чем звезды. В прошлом цикле Болгария успела дома обыграть и Швецию, и Голландию, и Беларусь — команда была очень близка к выходу на чемпионат мира. Тренер показал, что он сделал команду хорошего уровня без звезд.

Повторюсь, для меня счет не столько важен. Важно — поведение моей команды, как они проявят себя на поле. в товарищеской игре надо увидеть качество и мышление игроков, а также их уверенность. каждый футболист должен биться и бороться за свое место в сборной. ни для кого не будет зарезервиорованных мест. нужно играть и показывать футбол.

В чем различие между казахстанскими и болгарскими футболистами в плане ментальности? Это качество игроков. Болгарские футболисты чуть более уверенно ведут себя на поле, они играют в больших клубах, который нацелены на победу.

Нашим игрокам надо тоже ставить большие задачи, они заслуживают большего уважения и поддержки. А главная разница в том, что болгарские футболисты хотят уехать из страны и играть в Европе и клубах, где они могут заработать больше. А у казахстанских футболистов нет таких амбиций. Но уровень команд, в целом, равный. Завтрашняя игра все покажет., — резюмировал Стойлов.

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"Первая родина против второй". Стойлов о проблемах с составом и главном различии между футболистами Казахстана и Болгарии
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