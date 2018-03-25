«Не нужно себя заранее хоронить». Сборная России перед Францией

Источник: РИА "Новости"

Главный вопрос: полетят ли в составе делегации два центральных полузащитника — Роман Зобнин и Далер Кузяев, получившие повреждения.

Читайте также Станислав Черчесов: Мы опять начинаем строить с нуля

ДВЕ ТРАВМЫ СРАЗУ

У Станислава Черчесова было отличное настроение. Он за руку здоровался с каждым подошедшим к полю журналистом, а потом, переговорив с руководителем пресс-службы РФС Игорем Владимировым, великодушно разрешил посмотреть представителям СМИ не 20 заявленных минут, а всю тренировку целиком. «Все равно она будет восстановительной. Где 20 минут, там и 40», — резюмировал Станислав Саламович и отправился к футболистам.

В этот раз занятие прошло на базе «Динамо» в Новогорске, а приехали на него все без исключения игроки, находящиеся в расположении команды. Накануне отбыл в Казань травмированный Руслан Камболов, который в любом случае не смог бы сыграть против Франции. В воскресенье также последовали свежие кадровые новости: прибыла команда пусть и в полном составе, однако Роман Зобнин оказался облачен не в тренировочную экипировку.

Полузащитник «Спартака» вышел к полю, проследовал на собрание в центральном круге, выслушал наставления от Черчесова, потом пообщался с главным тренером лично, а затем отправился в сторону раздевалки. У Романа повреждение. Какое именно — не сообщается. Пресс-служба РФС ограничилась прилагательным «небольшое» и сообщила, что футболисту предстоит обследование для понимания тактики дальнейшего лечения. Отметим лишь, что визуально Зобнин не хромал. Но сыграет ли он с французами? И полетит ли вообще в Санкт-Петербург? В этом есть сомнения.

На фоне травмы Зобнина вдвойне расстроило еще одно событие, которое произошло уже в ходе тренировки. Во время игры в «квадрат» неожиданно рухнул на газон Далер Кузяев, который, во-первых, только-только избавился от прежних проблем со здоровьем, а во-вторых, тоже футболист середины поля.

Насколько повреждение игрока «Зенита» серьезно, пока неизвестно. После оказания помощи он встал на ноги, но возвращаться на поле уже не рискнул. Тем более газон, если говорить откровенно, очень низкого качества, случиться на нем может всякое.

Как сказал после тренировки в ходе общения с прессой Алексей Миранчук, Кузяев подвернул голеностоп. Будем надеяться, что восстановится он максимально быстро.

«ШТРАФ РАУША И НОЙШТЕДТЕРА? БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»

— Понятно, что после побед атмосфера в команде несколько иная, — сказал Миранчук. — Но в сборной все всё прекрасно понимают. Каждый — профессионал своего дела. Ни в коем случае нельзя загоняться и уходить в себя. Пообщались внутри коллектива на кое-какие темы, теперь стараемся с позитивом настраиваться на тренировочный процесс.

— Насколько матч с Бразилией был полезен в плане дальнейших выводов и работы над ошибками?

— Это, безусловно, была хорошая игра для нас. В первую очередь — с точки зрения опыта. Мы провели разбор, поговорили. Выяснили, в чем причины тех или иных пропущенных голов. Постараемся не допускать эти ошибки впредь.

— У бразильцев действительно космический уровень, которому сложно противостоять?

— Я бы не сказал, что это космический уровень. Безусловно, это топ-класс. Но… Играть можно и нужно с такими командами! И чем чаще мы встречаемся с ними, тем больше и больше у нас откладывается в голове: насколько быстрее необходимо играть, как подстраиваться под такой уровень. Понятное дело, что это тяжело. Но по-другому — никак.

— Показалось, что три гола подряд, которые пропустила Россия во втором тайме, — следствие того, что команда чересчур поверила в себя и стала атаковать слишком большими силами. В первой половине такого не было.

— Наверное, мы действительно где-то раскрылись. Просто в последние 15 минут первого тайма провели несколько хороших атак, и внутри каждого футболиста появилась мысль: можно против Бразилии организовывать выпады, можно забивать. Но у соперника игроки очень хорошего класса, которые сразу пользуются такими моментами. Вывод прост: нужно забивать свои возможности и стараться не пропускать.

— Кого выделите персонально из бразильцев?

— Там все классные игроки! Мне лично понравились Коутинью и Марселу.

— Насколько для вас лично важен результат в контрольных матчах?

— Любой футболист любого уровня выходит на игру с мыслями о лучшей игре — как своей, так и своей команды, а также — о победе. Не нужно себя заранее хоронить, необходимо настраиваться на победу.

В футбол играют для того, чтобы выигрывать. Поэтому мы всегда выходим с позитивным настроем.

— Как вам играется на позиции оттянутого нападающего, под Смоловым?

— Это моя позиция, ничего нового. В клубе на ней часто играю, в сборной уже выходил. Чувствую себя комфортно.

— Ваш брат Антон похвастался, как перебросил на фланге мяч через Дани Алвеса.

— Да! Я помню этот момент. Антон — чуть больше «на финтах». Я улыбнулся, когда увидел этот эпизод.

— А у вас был красивый пас пяткой на Зобнина в первом тайме.

— (Улыбается). Это часть нашей работы.

— Любой игрок сборной России знает каждого футболиста сборной Франции, ведь речь идет о топ-уровне. А что можете сказать о ближайшем сопернике как о команде?

— Как и бразильцы, французы — мощные, атлетичные, умеют обыгрывать один в один.

— Игра какого футболиста французской сборной импонирует больше всего?

— Там кого ни возьми из группы в атаки, все нравятся. Дембеле, Гризманн.

— На первый взгляд, Франция сильнее или слабее Бразилии?

— Очень сложный вопрос. Я не знаю.

— В последнее время у сборной много травм… У вас нет страха, когда вы выходите на поле?

— Если с такими мыслями выходить, то ты точно получишь повреждение.

— Кстати, сегодня на тренировке вы находились рядом с Кузяевым, когда он получил небольшую травму. Что случилось?

— Кажется, подвернул голеностоп. Но точно не могу сказать.

— Наверняка в команде обсуждали историю со штрафом Нойштедтера и Рауша за поход в ночной клуб после поражения от Бразилии. Как отреагировали в коллективе?

— Без комментариев, если можно.

— А как вы провели ночь с пятницы на субботу вы?

— Спокойно. С братом покушали и приехали на базу, спать.

Антон ШВЕЦ: «ПОМЕНЯЛСЯ ФУТБОЛКАМИ С ДАНИ АЛВЕСОМ. ВМЕСТЕ ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ ПРОХОДИЛИ»

— Станислав Черчесов говорил, что теоретически может использовать вас не только в опорной зоне, но и в обороне. Где сейчас наигрываетесь в тренировках? — спросили полузащитника «Ахмата», который тоже вышел на брифинг.

— Мы со Станиславом Саламовичем общались на эту тему. Да, возможен и вариант в обороне. Но сейчас он наигрывает меня на номинальной позиции — опорного полузащитника.

— Во Франции есть мощный Жиру, а есть техничные и юркие Мбаппе и Гризманн. Кто более опасен?

— Все опасны. В этой сборной очень сильные футболисты, и нет смысла выделять кого-то одного.

— А если сравнить сборные Бразилии или Франции?

— В этом тоже нет смысла. Они разные, но обе наполнены высококлассными игроками.

— Во время матча против Бразилии не смотрели персонально за Каземиру, выступающим на вашей позиции?

— Безусловно, это очень сильный опорник. Мне понравился! Да и вся бразильская команда понравилась.

— Не обидно, что не вышли на поле?

— Обидно, конечно же. Любой футболист хочет играть. Но я продолжаю работать и жду шанса.

— Счет 0:3 по игре?

— Много уже обсуждали тему этого матча… Считаю, что нужно позитивно смотреть на вещи и двигаться дальше. Впереди матч с Францией, нужно провести его лучше и, самое главное, выступить достойно на чемпионате мира.

— В последнее время сборная России постоянно обновляет состав по самым разным причинам, что сказывается на сыгранности. Сейчас, после недели совместной работы на сборе, футболисты стали лучше понимать друг друга?

— Конечно! С каждым разом мы лучше понимаем, чего от нас хочет главный тренер. Уверен, что против сборной Франции уже получится совсем другая игра, мы будем выглядеть лучше.

— С кем бы хотели поменяться футболками из французов, если представится такая возможность?

— Не думал об этом. Но после матча с Бразилией поменялся майками с Дани Алвесом! Так получилось. Нас вместе вызвали на допинг-контроль, оказались рядом.

— Российские болельщики даже в контрольных матчах требуют результат. Как считаете, что лучше: играть с топовыми соперниками и повышать тем самым вероятность поражения или встречаться с командами послабее и выигрывать?

— На сто процентов уверен, что нужно проводить матчи с сильными соперниками и стремиться к их уровню. Например, против испанцев мы доказали, что можно выглядеть очень достойно.

Что касается встречи с бразильцами, то, наверное, сказался тот факт, что долгое время не собирались перед ним. В любом случае матч пойдет на пользу.

— В первую очередь футболисты получают опыт, выходя на поле против таких соперников. Вы участие в игре не принимали, но есть ли у вас ощущение, что также чему-то научились, пусть и со скамейки запасных?

— Конечно. Я расту во время тренировок с таким тренером, как Станислав Саламович. Чувствую, что становлюсь лучше. Всегда с радостью приезжаю в сборную. Хотя, само собой, мне хочется играть. Но всему свое время. Уверен, все будет хорошо.