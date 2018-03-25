Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Денис Клявер снял в клипе девочку-блогера, которую довели до слез фанаты
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Текущие события
Футбол. Сборные
15:30
Словакия
Таиланд
Футбол. Сборные
17:00
Гибралтар
Латвия
Футбол. Сборные
12:30
ОАЭ0
Габон1
Футбол. Сборные
18:30
Кувейт
Камерун
Футбол. Сборные
19:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
23:00
Доминиканская Республика
Сент-Киттс и Невис
Футбол. Сборные
26.03
Ямайка
Антигуа и Барбуда
Все события
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Кузяев получил травму на тренировке сборной
Сироткин дебютировал без тормозов: обзор Гран-при Австралии
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
12:55 (мск), источник: TeamRussia.pro

Почему Зобнин пропускает тренировку сборной России

Сборная России по футболу продолжает подготовку к контрольному матчу с командой Франции.

Как сообщает твиттер национальной команды, полузащитник Роман Зобнин пропускает тренировку из-за небольшого повреждения. Сообщается, что футболист пройдёт медицинское обследование, после которого будет уточнена тактика дальнейшего лечения.

В матче с бразильцами Зобнин провёл на поле 85 минут, после чего был заменён. Вчера полузащитник занимался по индивидуальной программе.

Сборная России 27 марта проведёт товарищескую игру с командой Франции в Санкт-Петербурге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Миронова — лучший новичок года
Почему Устюгову не хочется вернуться в биатлон
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Юрий Васильков: Джано вернется через 5,5-6 месяцев
Кузяев получил травму на тренировке сборной
Сироткин дебютировал без тормозов: обзор Гран-при Австралии
МЮ выделит Моуринью 200 миллионов на покупку звезд «Реала» и ПСЖ
Россиянка признана лучшим новичком года в биатлоне
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь