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Почему Зобнин пропускает тренировку сборной России
Сборная России по футболу продолжает подготовку к контрольному матчу с командой Франции.
Сборная России по футболу продолжает подготовку к контрольному матчу с командой Франции.
Как сообщает твиттер национальной команды, полузащитник Роман Зобнин пропускает тренировку
В матче с бразильцами Зобнин провёл на поле 85 минут, после чего был заменён. Вчера полузащитник занимался по индивидуальной программе.
Сборная России 27 марта проведёт товарищескую игру с командой Франции в