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19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Миранчук: Пересматриваешь голы бразильцев — вроде ничего особенного

Полузащитник сборной России Антон Миранчук после товарищеского матча с Бразилией отметил, что первый попущенный мяч надломил нашу команду.

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— Про бразильцев с детства всегда говорили, что это лучшие футболисты. Есть особые чувства к этой сборной?

— Конечно. Ты смотришь их по телевизору, охаешь-ахаешь, как и все фанаты. А тут играешь с ними. Помню, на фланге Дани Алвес пытался перекинуть меня, но у него не получилось. Потом я его перекинул. Пусть тоже делают какие-то выводы.

— Были кумиры среди бразильцев?

— Всегда был Роналдинью. А сейчас — Неймар. Но это не кумир, а скорее ориентир.

— Наша команда пропустила три мяча за 13 минут. Что случилось в том отрезке?

— Когда пересматриваешь голы, вроде ничего особенного. Правда, пенальти по моменту там был. А остальные мячи как-то легко получилось забить. Первый гол, наверное, надломил, и мы уже пытались выскочить в контратаку. Попались на их контратаке. Невынужденные голы. Будем разбираться.

— А вот первая половина встречи внушала зрителям оптимизм. Игрокам тоже?

— Команда провела хороший первый тайм, имела моменты и могла забить. Хорошо играла в обороне. А бразильцы действовали так, как мы и ожидали.

— В чем же они потом прибавили? Или наша сборная сбавила?

— Даже не знаю. Бразилия есть Бразилия. Мы тоже хотели забить. Поэтому, наверное, где-то больше раскрывались и пропустили ненужные мячи. Сделаем выводы. Первая игра всегда такая. Вспомните матч с Аргентиной. Он тоже был раскачивающим. Надеемся, что встречу с Францией проведем увереннее, сыграем в другую игру.

— Насколько тяжело было входить в такой матч?

— Конечно, неприятно, когда забивают, и ты в этот момент выходишь на замену. Но при этом ты понимаешь, что это товарищеская игра, надо что-то где-то усилить, придать партнерам уверенности своими действиями, агрессией. Выходил с такими мыслями.

— Такие результаты сказываются на уверенности команды в себе.

— Понятно, что мы много пропустили. Если бы использовали свои моменты — я, брат, Зобнин — зрители говорили бы по-другому. Психологически было бы тоже иначе. Проигрывать всегда обидно, но это Бразилия. Сделаем работу над ошибками и в матче с Францией постараемся забить и набраться уверенности.

— Если сравнивать Аргентину с Бразилией, кто сильнее?

— Наверное, Бразилия. Потому что у нее каждый игрок на своей позиции индивидуально сильнее.

— Кто больше всех впечатлил из соперников?

— Коутинью, Марселу. Они все время несут какую-то угрозу сопернику. От них можно ждать любого паса и голевого момента.

— Получается, даже без Неймара бразильцы очень сильны.

— У них нет слабых игроков. Вы сами понимаете. И без Неймара можно играть.

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 Зрители: 65000 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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