Антон Миранчук: Пересматриваешь голы бразильцев — вроде ничего особенного

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— Про бразильцев с детства всегда говорили, что это лучшие футболисты. Есть особые чувства к этой сборной?

— Конечно. Ты смотришь их по телевизору, охаешь-ахаешь, как и все фанаты. А тут играешь с ними. Помню, на фланге Дани Алвес пытался перекинуть меня, но у него не получилось. Потом я его перекинул. Пусть тоже делают какие-то выводы.

— Были кумиры среди бразильцев?

— Всегда был Роналдинью. А сейчас — Неймар. Но это не кумир, а скорее ориентир.

— Наша команда пропустила три мяча за 13 минут. Что случилось в том отрезке?

— Когда пересматриваешь голы, вроде ничего особенного. Правда, пенальти по моменту там был. А остальные мячи как-то легко получилось забить. Первый гол, наверное, надломил, и мы уже пытались выскочить в контратаку. Попались на их контратаке. Невынужденные голы. Будем разбираться.

— А вот первая половина встречи внушала зрителям оптимизм. Игрокам тоже?

— Команда провела хороший первый тайм, имела моменты и могла забить. Хорошо играла в обороне. А бразильцы действовали так, как мы и ожидали.

— В чем же они потом прибавили? Или наша сборная сбавила?

— Даже не знаю. Бразилия есть Бразилия. Мы тоже хотели забить. Поэтому, наверное, где-то больше раскрывались и пропустили ненужные мячи. Сделаем выводы. Первая игра всегда такая. Вспомните матч с Аргентиной. Он тоже был раскачивающим. Надеемся, что встречу с Францией проведем увереннее, сыграем в другую игру.

— Насколько тяжело было входить в такой матч?

— Конечно, неприятно, когда забивают, и ты в этот момент выходишь на замену. Но при этом ты понимаешь, что это товарищеская игра, надо что-то где-то усилить, придать партнерам уверенности своими действиями, агрессией. Выходил с такими мыслями.

— Такие результаты сказываются на уверенности команды в себе.

— Понятно, что мы много пропустили. Если бы использовали свои моменты — я, брат, Зобнин — зрители говорили бы по-другому. Психологически было бы тоже иначе. Проигрывать всегда обидно, но это Бразилия. Сделаем работу над ошибками и в матче с Францией постараемся забить и набраться уверенности.

— Если сравнивать Аргентину с Бразилией, кто сильнее?

— Наверное, Бразилия. Потому что у нее каждый игрок на своей позиции индивидуально сильнее.

— Кто больше всех впечатлил из соперников?

— Коутинью, Марселу. Они все время несут какую-то угрозу сопернику. От них можно ждать любого паса и голевого момента.

— Получается, даже без Неймара бразильцы очень сильны.