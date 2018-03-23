Антон Миранчук: Пересматриваешь голы бразильцев — вроде ничего особенного
Полузащитник сборной России Антон Миранчук после товарищеского матча с Бразилией отметил, что первый попущенный мяч надломил нашу команду.
Полузащитник сборной России Антон Миранчук после товарищеского матча с Бразилией отметил, что первый попущенный мяч надломил нашу команду.
— Про бразильцев с детства всегда говорили, что это лучшие футболисты. Есть особые чувства к этой сборной?
— Конечно. Ты смотришь их по телевизору,
— Были кумиры среди бразильцев?
— Всегда был Роналдинью. А сейчас — Неймар. Но это не кумир, а скорее ориентир.
— Наша команда пропустила три мяча за 13 минут. Что случилось в том отрезке?
— Когда пересматриваешь голы, вроде ничего особенного. Правда, пенальти по моменту там был. А остальные мячи
— А вот первая половина встречи внушала зрителям оптимизм. Игрокам тоже?
— Команда провела хороший первый тайм, имела моменты и могла забить. Хорошо играла в обороне. А бразильцы действовали так, как мы и ожидали.
— В чем же они потом прибавили? Или наша сборная сбавила?
— Даже не знаю. Бразилия есть Бразилия. Мы тоже хотели забить. Поэтому, наверное,
— Насколько тяжело было входить в такой матч?
— Конечно, неприятно, когда забивают, и ты в этот момент выходишь на замену. Но при этом ты понимаешь, что это товарищеская игра, надо
— Такие результаты сказываются на уверенности команды в себе.
— Понятно, что мы много пропустили. Если бы использовали свои моменты — я, брат, Зобнин — зрители говорили бы
— Если сравнивать Аргентину с Бразилией, кто сильнее?
— Наверное, Бразилия. Потому что у нее каждый игрок на своей позиции индивидуально сильнее.
— Кто больше всех впечатлил из соперников?
— Коутинью, Марселу. Они все время несут
— Получается, даже без Неймара бразильцы очень сильны.
— У них нет слабых игроков. Вы сами понимаете. И без Неймара можно играть.
|Станислав Черчесов
|Тите
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|13
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жук (Беларусь)
|Боковой судья
|Олег Маслянко (Беларусь)