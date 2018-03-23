«Бразильцы показали нам мастер-класс». Сборная не унывает после разгрома

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Сборная России продолжает готовиться к самому главному турниру в истории нашего с вами футбола. После разгрома от Бразилии национальная команда провела тренировку на «Арене Химки». Правда, все игроки выходившие в старте против бразильцев, плюс Дзагоев и Жирков, на тренировку не приехали. Остались восстанавливаться на базе в Новогорске.

Во время открытой части тренировки сборники разминались и отрабатывали комбинации «на третьего» в касание. Порадовало то, что в общей группе наконец занимались Владислав Игнатьев и Далер Кузяев. При нынешней кадровой ситуации в сборной радуешься уже каждому здоровому футболисту.

После тренировки журналисты надеялись, что к прессе выведут Константина Рауша и Романа Нойштедтера. Российские немцы накануне после матча решили зайти перекусить в ночной клуб, но не подозревали, что папарацци скрывались за углом. Игроки сборной отделались штрафом, а к прессе так и не вышли. Зато на вопросы ответили Далер Кузяев и Антон Миранчук.

— Как ваше здоровье? — вопрос Далеру Кузяеву.

— С каждым днём всё лучше и лучше. Легче на тренировках себя ощущаю. Сегодня тренировался в общей группе.

— Рассчитываете сыграть с Францией?

— Всё решает Станислав Саламович.

— Как смотрелся матч против Бразилии со стороны?

— Было интересно, много болельщиков, хорошая поддержка. На бразильцев было любопытно посмотреть, много игроков мирового класса у них всё-таки.

— Не разочаровали бразильцы?

— Нет. Как и ожидалось. Показали нам мастер-класс.

— Но в первом тайме была равная игра?

— Мы хорошо действовали, компактно оборонялись. Во втором тайме у нас появились разрывы, и соперник воспользовался этим.

— Разница между нашим и бразильским футболом так высока?

— Я не считаю, что у нас большой разрыв. В матчах с Аргентиной и Испанией мы играли неплохо и добились результата. С бразильцами мы в первом тайме хорошо действовали, здорово выбегали в контратаки. Должны были забивать свои моменты.

Радует, что несмотря на разгромное поражение, сборная не унывает и ищет позитив. Например, Антон Миранчук считает, что выводы надо делать и бразильцам.

— С детства говорят, что сборная Бразилии — топ команда. Какие эмоции после того, как с ними сыграли?

— Конечно есть, смотрел на них ещё, когда маленьким был, по телевизору. Охал, ахал, как всегда фанаты делают. А тут сыграл с ними. В одном моменте на фланге Дани Алвес пытался перекинуть мяч через меня, но что-то у него не получилось. Зато потом я его перекинул. Пускай тоже делает выводы какие-то.

— А были кумиры среди игроков бразильской сборной?

— Роналдиньо, сейчас Неймар. Не кумиры, а скорее ориентиры.

— В чём прибавили бразильцы после перерыва, или это мы сбавили?

— Не знаю. Бразилия есть Бразилия. Так как мы хотели забить, то где-то раскрывались, поэтому пропустили ненужные голы. Первые матчи на сборах всегда такие раскачивающие, вспомните игру с Аргентиной. Надеемся, что против Франции будем смотреться уверенней. Поработаем над реализацией, пересмотрим матч, разберём ошибки.

— Уверенность не пропадает после таких матчей?

— Понятно, что мы много пропустили, если бы забили свои мячи, говорили бы по-другому. Всегда обидно проигрывать. С Францией постараемся забить.