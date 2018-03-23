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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бразильцы показали нам мастер-класс». Сборная не унывает после разгрома

После поражения от бразильцев сборная России ищет плюсы и сетует на упущенные моменты.

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Сборная России продолжает готовиться к самому главному турниру в истории нашего с вами футбола. После разгрома от Бразилии национальная команда провела тренировку на «Арене Химки». Правда, все игроки выходившие в старте против бразильцев, плюс Дзагоев и Жирков, на тренировку не приехали. Остались восстанавливаться на базе в Новогорске.

Во время открытой части тренировки сборники разминались и отрабатывали комбинации «на третьего» в касание. Порадовало то, что в общей группе наконец занимались Владислав Игнатьев и Далер Кузяев. При нынешней кадровой ситуации в сборной радуешься уже каждому здоровому футболисту.

После тренировки журналисты надеялись, что к прессе выведут Константина Рауша и Романа Нойштедтера. Российские немцы накануне после матча решили зайти перекусить в ночной клуб, но не подозревали, что папарацци скрывались за углом. Игроки сборной отделались штрафом, а к прессе так и не вышли. Зато на вопросы ответили Далер Кузяев и Антон Миранчук.

— Как ваше здоровье? — вопрос Далеру Кузяеву.
— С каждым днём всё лучше и лучше. Легче на тренировках себя ощущаю. Сегодня тренировался в общей группе.

— Рассчитываете сыграть с Францией?
— Всё решает Станислав Саламович.

— Как смотрелся матч против Бразилии со стороны?
— Было интересно, много болельщиков, хорошая поддержка. На бразильцев было любопытно посмотреть, много игроков мирового класса у них всё-таки.

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— Не разочаровали бразильцы?
— Нет. Как и ожидалось. Показали нам мастер-класс.

— Но в первом тайме была равная игра?
— Мы хорошо действовали, компактно оборонялись. Во втором тайме у нас появились разрывы, и соперник воспользовался этим.

— Разница между нашим и бразильским футболом так высока?
— Я не считаю, что у нас большой разрыв. В матчах с Аргентиной и Испанией мы играли неплохо и добились результата. С бразильцами мы в первом тайме хорошо действовали, здорово выбегали в контратаки. Должны были забивать свои моменты.

Радует, что несмотря на разгромное поражение, сборная не унывает и ищет позитив. Например, Антон Миранчук считает, что выводы надо делать и бразильцам.

— С детства говорят, что сборная Бразилии — топ команда. Какие эмоции после того, как с ними сыграли?
— Конечно есть, смотрел на них ещё, когда маленьким был, по телевизору. Охал, ахал, как всегда фанаты делают. А тут сыграл с ними. В одном моменте на фланге Дани Алвес пытался перекинуть мяч через меня, но что-то у него не получилось. Зато потом я его перекинул. Пускай тоже делает выводы какие-то.

— А были кумиры среди игроков бразильской сборной?
— Роналдиньо, сейчас Неймар. Не кумиры, а скорее ориентиры.

— В чём прибавили бразильцы после перерыва, или это мы сбавили?
— Не знаю. Бразилия есть Бразилия. Так как мы хотели забить, то где-то раскрывались, поэтому пропустили ненужные голы. Первые матчи на сборах всегда такие раскачивающие, вспомните игру с Аргентиной. Надеемся, что против Франции будем смотреться уверенней. Поработаем над реализацией, пересмотрим матч, разберём ошибки.

— Уверенность не пропадает после таких матчей?
— Понятно, что мы много пропустили, если бы забили свои мячи, говорили бы по-другому. Всегда обидно проигрывать. С Францией постараемся забить.

Что ж будем верить, что такие матчи, как с Бразилией действительно пойдут на пользу сборной. Через такие матчи и закаляется команда. Команда, которой выпала тяжёлая доля — выступать на домашнем чемпионате мира. Следующая проверка уже 27 марта против Франции в Питере.

Сборная России по футболу проиграла Бразилии в товарищеском матче
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 Зрители: 65000 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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