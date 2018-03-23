«Бразильцы показали нам мастер-класс». Сборная не унывает после разгрома
После поражения от бразильцев сборная России ищет плюсы и сетует на упущенные моменты.
После поражения от бразильцев сборная России ищет плюсы и сетует на упущенные моменты.
Сборная России продолжает готовиться к самому главному турниру в истории нашего с вами футбола. После разгрома от Бразилии национальная команда провела тренировку на «Арене Химки». Правда, все игроки выходившие в старте против бразильцев, плюс Дзагоев и Жирков, на тренировку не приехали. Остались восстанавливаться на базе в Новогорске.
Во время открытой части тренировки сборники разминались и отрабатывали комбинации «на третьего» в касание. Порадовало то, что в общей группе наконец занимались Владислав Игнатьев и Далер Кузяев. При нынешней кадровой ситуации в сборной радуешься уже каждому здоровому футболисту.
После тренировки журналисты надеялись, что к прессе выведут Константина Рауша и Романа Нойштедтера. Российские немцы накануне после матча решили зайти перекусить в ночной клуб, но не подозревали, что папарацци скрывались за углом. Игроки сборной отделались штрафом, а к прессе так и не вышли. Зато на вопросы ответили Далер Кузяев и Антон Миранчук.
— Как ваше здоровье? — вопрос Далеру Кузяеву.
— С каждым днём всё лучше и лучше. Легче на тренировках себя ощущаю. Сегодня тренировался в общей группе.
— Рассчитываете сыграть с Францией?
— Всё решает Станислав Саламович.
— Как смотрелся матч против Бразилии со стороны?
— Было интересно, много болельщиков, хорошая поддержка. На бразильцев было любопытно посмотреть, много игроков мирового класса у них
— Не разочаровали бразильцы?
— Нет. Как и ожидалось. Показали нам
— Но в первом тайме была равная игра?
— Мы хорошо действовали, компактно оборонялись. Во втором тайме у нас появились разрывы, и соперник воспользовался этим.
— Разница между нашим и бразильским футболом так высока?
— Я не считаю, что у нас большой разрыв. В матчах с Аргентиной и Испанией мы играли неплохо и добились результата. С бразильцами мы в первом тайме хорошо действовали, здорово выбегали в контратаки. Должны были забивать свои моменты.
Радует, что несмотря на разгромное поражение, сборная не унывает и ищет позитив. Например, Антон Миранчук считает, что выводы надо делать и бразильцам.
— С детства говорят, что сборная Бразилии — топ команда. Какие эмоции после того, как с ними сыграли?
— Конечно есть, смотрел на них ещё, когда маленьким был, по телевизору. Охал, ахал, как всегда фанаты делают. А тут сыграл с ними. В одном моменте на фланге Дани Алвес пытался перекинуть мяч через меня, но
— А были кумиры среди игроков бразильской сборной?
— Роналдиньо, сейчас Неймар. Не кумиры, а скорее ориентиры.
— В чём прибавили бразильцы после перерыва, или это мы сбавили?
— Не знаю. Бразилия есть Бразилия. Так как мы хотели забить, то
— Уверенность не пропадает после таких матчей?
— Понятно, что мы много пропустили, если бы забили свои мячи, говорили бы
Что ж будем верить, что такие матчи, как с Бразилией действительно пойдут на пользу сборной. Через такие матчи и закаляется команда. Команда, которой выпала тяжёлая доля — выступать на домашнем чемпионате мира. Следующая проверка уже 27 марта против Франции в Питере.
|Станислав Черчесов
|Тите
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|13
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жук (Беларусь)
|Боковой судья
|Олег Маслянко (Беларусь)