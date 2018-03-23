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17:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистов сборной России нашли в баре после разгрома от Бразилии

Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш после поражения в товарищеском матче со сборной Бразилии были замечены в баре-ресторане в центре Москвы. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Их увидели на выходе из заведения уже после полуночи.

На эти сообщения отреагировали в Российском футбольном союзе. В организации пояснили, что всем игрокам дали возможность провести определенное время с родными и близкими, но в итоге решили оштрафовать Нойштедтера и Рауша за поведение, которое «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений».

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В пресс-релизе приводится совместное заявление самих игроков: «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа».

Футболисты заверили, что в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоялся 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Бразильцы победили со счетом 3:0. Нойштедтер не появился на поле, просидев весь матч на скамейке запасных, а Рауш не попал в заявку на игру.

Сборная России по футболу проиграла Бразилии в товарищеском матче
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 Зрители: 65000 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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