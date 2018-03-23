Футболистов сборной России нашли в баре после разгрома от Бразилии

Источник: РИА "Новости"

Их увидели на выходе из заведения уже после полуночи.

На эти сообщения отреагировали в Российском футбольном союзе. В организации пояснили, что всем игрокам дали возможность провести определенное время с родными и близкими, но в итоге решили оштрафовать Нойштедтера и Рауша за поведение, которое «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений».

В пресс-релизе приводится совместное заявление самих игроков: «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа».

Футболисты заверили, что в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы подобное не повторилось.