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13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Смолов объяснил молчание российских футболистов фразой «никто и не играл»

Нападающий сборной России Федор Смолов объяснил отказ российских игроков от общения с журналистами после поражения от сборной Бразилии (0:3). Слова форварда передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Никто из игроков не общался с прессой? Так никто не играл», — сказал Смолов журналистам в микст-зоне после игры, которая состоялась 23 марта в «Лужниках».

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Высказывание нападающего ряд журналистов посчитал неприемлимым. В частности, Игорь Рабинер в Twitter раскритиковал Смолова, отметив, что «не хотел бы слышать из его уст аналогий между отсутствием игры и интервью после нее».

Российская команда под руководством Станислава Черчесова крупно уступила сборной Бразилии. Голы на счету Миранды, Коутиньо и Паулиньо. Впереди у россиян еще одна товарищеская встреча. Матч против сборной Франции пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта.

В составе российской команды 28-летний Смолов провел 29 матчей и забил 11 мячей.

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 Зрители: 65000 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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