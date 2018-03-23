Два последних чемпиона мира сыграли вничью. Каждый хотел большего. Но не смог

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
10 гениальных цитат для родителей
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов0
Оренбург0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Ротор-Волгоград1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Балтика
Футбол. Сборные
17:00
Северная Ирландия
Южная Корея
Футбол. Сборные
17:00
Ботсвана
Лесото
Футбол. Сборные
17:00
Армения
Эстония
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч-Энергия1
Спартак-21
Футбол. Сборные
18:00
Канада
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
18:00
Грузия
Литва
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Сирия
Футбол. Сборные
20:00
Швеция
Чили
Футбол. Сборные
21:00
Мадагаскар
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Того
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
21:00
Израиль
Румыния
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Исландия0
Футбол. Сборные
03:00
Кюрасао1
Боливия1
Футбол. Сборные
03:00
Перу2
Хорватия0
Все события
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Мэй передала Меркель доказательства вины РФ в отравлении Скрипаля
ВВС: Скрипаль отправлял Путину письмо с просьбой
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках»
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
12:07 (мск), источник: Советский спорт

Два последних чемпиона мира сыграли вничью. Каждый хотел большего. Но не смог

В Дюссельдорфе в товарищеском матче Германия и Испания сыграли 1:1. Не дав ответов ни на какие вопросы.

Источник: AFP 2018

Откровенно говоря, сборной Германии давно пора запретить играть товарищеские матчи вообще. Как показывает практика, их целью может быть что угодно — презентация нового шарфа или V-образного пуловера Йогги Лева, попытки футболистов заиграть на новых позициях, их презентация новых бутс, целенаправленное общекомандное ковыряние в носу — так было в 2014-м, когда Германия проиграла Аргентине (2:4) в том же Дюссельдорфе менее, чем через 2 месяца после победы в финале ЧМ-2014. Короче говоря, последнее, что надо сделать, если вы хотите понять текущее состояние «бундестим» — смотреть их товарищеские игры.

Надежда питает порой не только юношей, и я рассчитывал на то, что встреча двух последних чемпионов мира (благо третий по обратному отсчету — Италия, — к нам не приедет) даст хоть какую-то пищу для размышлений.

Зря.

Ничего нового на «Эсприт-Арене» мы не увидели. Пока (и уже давно) не выходит на поле Мануэль Нойер, новым основным вратарем наигрывают Марка-Андре Тер Штегена — но он совершенно не собирался утруждать себя сверх меры против одноклубников из «Барселоны» или хорошо знакомых игроков из других испанских клубов. За исключением вратарской позиции — состав был предельно близок к тому, что сейчас считается основным. Но имена именами, а рисковать получением травмы никто не хотел. Можно было вспомнить, что Вернер по-прежнему быстр и настырен, Озил инертен и рискует уснуть на поле, а Мюллер способен забивать чудесные голы — но все это мы знали и раньше. Чуть разбудил сонное немецкое царство вышедший на замену (но рвущийся в основной состав) Гюндоган, но его опасный удар блистательно выудил из угла де Хеа.

Состав испанцев тоже был близок к основе — пожалуй, только с центрфорвардом у Хулена Лопетеги остаются «непонятки». Собственно говоря, вообще неизвестно, кто у испанцев сейчас котируется на эту позицию — Диего Коста приходит в себя после трансфера, Мората несколько потерялся, Адурис староват, а Яго Аспас — недостаточно статусен. Смешно выглядела статистика испанской сборной перед матчем — защитники забили 26 мячей за сборную, полузащитники 57, а нападающие — всего 10. Последняя цифра, впрочем, вскоре изменилась.

Эту игру в атаке начал Родриго Морено, и забил гол, который можно считать заявкой на позицию в основе. У Лопетеги остается всего два товарищеских матча — против Аргентины и Туниса (последний — в Краснодаре перед ЧМ-2018), чтобы разобраться, что к чему. Вопрос атаки для испанской сборной — совсем не праздный. Во всех трех играх в группе (против изрядно надоевшей Португалии, Ирана и Марокко) она будет фаворитом, и нужно будет забивать.

Статистика матча (10−7 по ударам, 4−2 по ударам в створ) в пользу немцев. И они действительно были чуть ближе к победе. Но только чуть. И перешагнуть через это «чуть» совсем не пожелали.

На чемпионате мира в России будут совсем другие команды — хоть и с теми же игроками.

Германия 1:1
Первый тайм: 1:1
Испания
23.03.2018, 22:45 матчи: Сборные ESPRIT-Arena
Главные тренеры
Йоахим Лев Хулен Лопетеги
Голы
35′ Томас Мюллер  
  Морено Родриго 6′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Джошуа Киммих 18
Йонас Хектор 3
Матс Хуммельс 5
Джером Боатенг 17
Тони Кроос 8
Месут Езил 10
53′ Сами Хедира 6
Илкай Гюндоган 21
68′ Юлиан Дракслер 7
Лерой Сане 19
84′ Тимо Вернер 11
Марио Гомес 23
81′ Томас Мюллер 13
Леон Горецка 24
1 Давид де Хеа
2 Даниэль Карвахаль
18 Жорди Альба
15 Серхио Рамос
8 Коке
3 Жерар Пике 51′
4 Фернандес Иглесиас Начо
21 Давид Сильва 71′
14 Лукас Васкес
6 Андрес Иньеста 45′
7 Ньигес Сауль
22 Франсиско Роман Иско 59′
20 Марко Асенсио
9 Морено Родриго 65′
19 Диегу Коста
10 Тиагу Алькантара 82′
12 Родриго Эрнандес
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 2
9 Угловые 2
10 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках»
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
«Сент-Луис» обыграл «Ванкувер», Тарасенко забросил шайбу
«Особенно понравился Головин». Бразильцы — о сборной России
Аргентина пыталась играть без Месси. Итальянцы не дотерпели
Тихонов: Четырехлетие в биатлоне было проведено безграмотно
Новости
Авто
Volkswagen Touareg третьего поколения: все самое интересное В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь