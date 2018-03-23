Два последних чемпиона мира сыграли вничью. Каждый хотел большего. Но не смог

Источник: AFP 2018

Откровенно говоря, сборной Германии давно пора запретить играть товарищеские матчи вообще. Как показывает практика, их целью может быть что угодно — презентация нового шарфа или V-образного пуловера Йогги Лева, попытки футболистов заиграть на новых позициях, их презентация новых бутс, целенаправленное общекомандное ковыряние в носу — так было в 2014-м, когда Германия проиграла Аргентине (2:4) в том же Дюссельдорфе менее, чем через 2 месяца после победы в финале ЧМ-2014. Короче говоря, последнее, что надо сделать, если вы хотите понять текущее состояние «бундестим» — смотреть их товарищеские игры.

Надежда питает порой не только юношей, и я рассчитывал на то, что встреча двух последних чемпионов мира (благо третий по обратному отсчету — Италия, — к нам не приедет) даст хоть какую-то пищу для размышлений.

Зря.

Ничего нового на «Эсприт-Арене» мы не увидели. Пока (и уже давно) не выходит на поле Мануэль Нойер, новым основным вратарем наигрывают Марка-Андре Тер Штегена — но он совершенно не собирался утруждать себя сверх меры против одноклубников из «Барселоны» или хорошо знакомых игроков из других испанских клубов. За исключением вратарской позиции — состав был предельно близок к тому, что сейчас считается основным. Но имена именами, а рисковать получением травмы никто не хотел. Можно было вспомнить, что Вернер по-прежнему быстр и настырен, Озил инертен и рискует уснуть на поле, а Мюллер способен забивать чудесные голы — но все это мы знали и раньше. Чуть разбудил сонное немецкое царство вышедший на замену (но рвущийся в основной состав) Гюндоган, но его опасный удар блистательно выудил из угла де Хеа.

Состав испанцев тоже был близок к основе — пожалуй, только с центрфорвардом у Хулена Лопетеги остаются «непонятки». Собственно говоря, вообще неизвестно, кто у испанцев сейчас котируется на эту позицию — Диего Коста приходит в себя после трансфера, Мората несколько потерялся, Адурис староват, а Яго Аспас — недостаточно статусен. Смешно выглядела статистика испанской сборной перед матчем — защитники забили 26 мячей за сборную, полузащитники 57, а нападающие — всего 10. Последняя цифра, впрочем, вскоре изменилась.

Эту игру в атаке начал Родриго Морено, и забил гол, который можно считать заявкой на позицию в основе. У Лопетеги остается всего два товарищеских матча — против Аргентины и Туниса (последний — в Краснодаре перед ЧМ-2018), чтобы разобраться, что к чему. Вопрос атаки для испанской сборной — совсем не праздный. Во всех трех играх в группе (против изрядно надоевшей Португалии, Ирана и Марокко) она будет фаворитом, и нужно будет забивать.

Статистика матча (10−7 по ударам, 4−2 по ударам в створ) в пользу немцев. И они действительно были чуть ближе к победе. Но только чуть. И перешагнуть через это «чуть» совсем не пожелали.