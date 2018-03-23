Два последних чемпиона мира сыграли вничью. Каждый хотел большего. Но не смог
В Дюссельдорфе в товарищеском матче Германия и Испания сыграли 1:1. Не дав ответов ни на какие вопросы.
В Дюссельдорфе в товарищеском матче Германия и Испания сыграли 1:1. Не дав ответов ни на какие вопросы.
Откровенно говоря, сборной Германии давно пора запретить играть товарищеские матчи вообще. Как показывает практика, их целью может быть что угодно — презентация нового шарфа или
Надежда питает порой не только юношей, и я рассчитывал на то, что встреча двух последних чемпионов мира (благо третий по обратному отсчету — Италия, — к нам не приедет) даст хоть
Зря.
Ничего нового на «Эсприт-Арене» мы не увидели. Пока (и уже давно) не выходит на поле Мануэль Нойер, новым основным вратарем наигрывают
Состав испанцев тоже был близок к основе — пожалуй, только с центрфорвардом у Хулена Лопетеги остаются «непонятки». Собственно говоря, вообще неизвестно, кто у испанцев сейчас котируется на эту позицию — Диего Коста приходит в себя после трансфера, Мората несколько потерялся, Адурис староват, а Яго Аспас — недостаточно статусен. Смешно выглядела статистика испанской сборной перед матчем — защитники забили 26 мячей за сборную, полузащитники 57, а нападающие — всего 10. Последняя цифра, впрочем, вскоре изменилась.
Эту игру в атаке начал Родриго Морено, и забил гол, который можно считать заявкой на позицию в основе. У Лопетеги остается всего два товарищеских матча — против Аргентины и Туниса (последний — в Краснодаре перед ЧМ-2018), чтобы разобраться, что к чему. Вопрос атаки для испанской сборной — совсем не праздный. Во всех трех играх в группе (против изрядно надоевшей Португалии, Ирана и Марокко) она будет фаворитом, и нужно будет забивать.
Статистика матча (10−7 по ударам, 4−2 по ударам в створ) в пользу немцев. И они действительно были чуть ближе к победе. Но только чуть. И перешагнуть через это «чуть» совсем не пожелали.
На чемпионате мира в России будут совсем другие команды — хоть и с теми же игроками.
|Йоахим Лев
|Хулен Лопетеги
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)