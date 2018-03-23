Криштиану невероятный. Эпичная победа Роналду над Салахом
Два гола нападающего «Реала» в добавленное время перевернули ход встречи с Египтом.
Два гола нападающего «Реала» в добавленное время перевернули ход встречи с Египтом.
Оказывается, сборная Египта — это не только Салах. Понятно, что сейчас повсюду слышна только фамилия ливерпульского феномена, а сам он весь сезон играет на уровне лучших футболистов планеты и осенью вывел родную сборную на чемпионат мира. Но маститый Эктор Купер не конструирует модель египетской команды на фундаменте Салаха. Лучший бомбардир английской
Так вот, как выясняется, Египет силен не одним Салахом. Уже на седьмой минуте африканцы смастерили опасную атаку без участия звезды:
При этом форвард «Ливерпуля» значительно влиял на игру команды, хотя вторым номером он, безусловно, действовать не привык. Однако навыки высокого прессинга, полученные от Юргена Клоппа, Салаху точно пригодились и в сборной. В матче с Португалией Египет традиционно глубоко оборонялся, однако при этом атакующие футболисты прессинговали соперника прямо у его штрафной — необычное, но действенное сочетание.
Символично, что в прошлые выходные Салах и Криштиану оформили по покеру и захватили два первых места в гонке за «Золотую бутсу», а в эту пятницу встретились друг с другом. Игра проходила в Цюрихе, на глазах у президента ФИФА ДжанниИнфантино, и перед стартовым свистком обеим звездам вручили часы в знак признания их таланта. Чемпионы Европы атаковали гораздо чаще и острее, а в середине первого тайма получили супермомент: вратарь египтян
Из раздевалки после перерыва африканцы выходили неприлично долго. Португальцы даже попросили у судьи мяч, чтобы размяться, пока оппоненты соизволят явиться. По лицу Роналду было ясно: он очень недоволен тем, что заставляют ждать. А египтяне, видимо, не просто так засиделись: во втором тайме Салах стал действовать ближе к центру поля, хотя состав команды остался тем же. Результатом этого нехитрого тактического изменения стал гол: Салах оказался в центре у штрафной, отдал пас налево Саиду, тут же получил мяч обратно и забил. За эти
В середине первого тайма Купер снял с игры единственного нападающего Хассана и после этого Салах вполне официально стал центрфорвардом, но был не так продуктивен, как на краю. Фишка египтянина в том, что он, левоногий, склонен к смещениям с правого края в центр, а в середине поля вся острота уходит. И бороться с центральными защитниками Салаху тяжело.
После замены лидера африканской сборной Португалия усилила давление, хотя в ее победу все равно не верилось. Но когда у тебя есть Роналду, любые чудеса возможны. На второй добавленной минуте нападающий «Реала» выпрыгнул выше всех и сравнял счет, а чуть позже принес Португалии невероятную победу. При этом по поводу второго мяча арбитры еще и советовались с ВАР, но правда оказалась за Роналду. 2:1 — бешеная концовка матча и победа португальца в дуэли с Салахом.
|Португалия
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Египет
|Фернанду Сантуш
|Эктор Купер
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)