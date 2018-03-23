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11:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану невероятный. Эпичная победа Роналду над Салахом

Два гола нападающего «Реала» в добавленное время перевернули ход встречи с Египтом.

Источник: AFP 2018

Оказывается, сборная Египта — это не только Салах. Понятно, что сейчас повсюду слышна только фамилия ливерпульского феномена, а сам он весь сезон играет на уровне лучших футболистов планеты и осенью вывел родную сборную на чемпионат мира. Но маститый Эктор Купер не конструирует модель египетской команды на фундаменте Салаха. Лучший бомбардир английской премьер-лиги действует не в центре поля и не на острие, а на правом фланге атаки, как и в «Ливерпуле». Это удивительно, потому что обычно тренеры, у которых в команде один ярко выраженный мастер, стараются внедрять его в игровой эпицентр, даже если в клубе он тяготеет к одному из флангов. Примеры? Австрия и Алаба, Уэльс и Бэйл, Португалия и КриштиануРоналду.

Так вот, как выясняется, Египет силен не одним Салахом. Уже на седьмой минуте африканцы смастерили опасную атаку без участия звезды: Эль-Ненни с правого фланга подал в штрафную, Трезеге (это прозвище) сбросил мяч на Саида, и тот выстрелил в Бету. Салах в этом эпизоде не играл вообще никакой роли.

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При этом форвард «Ливерпуля» значительно влиял на игру команды, хотя вторым номером он, безусловно, действовать не привык. Однако навыки высокого прессинга, полученные от Юргена Клоппа, Салаху точно пригодились и в сборной. В матче с Португалией Египет традиционно глубоко оборонялся, однако при этом атакующие футболисты прессинговали соперника прямо у его штрафной — необычное, но действенное сочетание.

Символично, что в прошлые выходные Салах и Криштиану оформили по покеру и захватили два первых места в гонке за «Золотую бутсу», а в эту пятницу встретились друг с другом. Игра проходила в Цюрихе, на глазах у президента ФИФА ДжанниИнфантино, и перед стартовым свистком обеим звездам вручили часы в знак признания их таланта. Чемпионы Европы атаковали гораздо чаще и острее, а в середине первого тайма получили супермомент: вратарь египтян Аль-Шенави взял в руки мяч после паса от своего защитника, но Роналду не смог прошить массивную стенку африканцев. Позже, правда, почти тезка лидера сборной Роланду поразил ворота египтян, но из офсайда.

Из раздевалки после перерыва африканцы выходили неприлично долго. Португальцы даже попросили у судьи мяч, чтобы размяться, пока оппоненты соизволят явиться. По лицу Роналду было ясно: он очень недоволен тем, что заставляют ждать. А египтяне, видимо, не просто так засиделись: во втором тайме Салах стал действовать ближе к центру поля, хотя состав команды остался тем же. Результатом этого нехитрого тактического изменения стал гол: Салах оказался в центре у штрафной, отдал пас налево Саиду, тут же получил мяч обратно и забил. За эти две-три секунды форвард «Ливерпуля» успел избавиться от опеки и после ответной передачи поразил нижний угол.

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В середине первого тайма Купер снял с игры единственного нападающего Хассана и после этого Салах вполне официально стал центрфорвардом, но был не так продуктивен, как на краю. Фишка египтянина в том, что он, левоногий, склонен к смещениям с правого края в центр, а в середине поля вся острота уходит. И бороться с центральными защитниками Салаху тяжело.

После замены лидера африканской сборной Португалия усилила давление, хотя в ее победу все равно не верилось. Но когда у тебя есть Роналду, любые чудеса возможны. На второй добавленной минуте нападающий «Реала» выпрыгнул выше всех и сравнял счет, а чуть позже принес Португалии невероятную победу. При этом по поводу второго мяча арбитры еще и советовались с ВАР, но правда оказалась за Роналду. 2:1 — бешеная концовка матча и победа португальца в дуэли с Салахом.

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Португалия 2:1
Первый тайм: 0:0
Египет
23.03.2018, 22:45 матчи: Сборные Letzigrund
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Эктор Купер
Голы
90+2′ Криштиану Роналду  
90+4′ Криштиану Роналду  
  Мохамед Салах 56′
Составы
Бету 22
Седрик Суариш 21
Рафаэл Геррейру 5
88′ Бруну Алвеш 2
Жорже Пиреш Роланду 3
Криштиану Роналду 7
68′ Бернарду Силва 11
Желсон Мартинш 18
61′ Жоау Мариу 10
Рикарду Куарежма 20
61′ Жоау Моутинью 8
Андре Гомеш 15
76′ Рубен Невеш 13
Бруну Фернандеш 25
76′ Андре Силва 9
Гонсалу Гедеш 17
23 Мохамед Эль-Шенави
7 Ахмед Фатхи 54′
13 Мохамед Абдель-Шафи
2 Али Габр
6 Ахмед Хегази
21 Махмуд Хассан Трезеге
17 Мохамед Эль-Ненни
10 Мохамед Салах 79′
18 Абдельразек Шикабала
19 Абдалла Саид 66′
22 Амр Варда
9 Ахмед Хассан 62′
15 Марван Мохсен
8 Тарек Хамед 87′
25 Хоссам Ашур
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 3
7 Угловые 0
15 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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