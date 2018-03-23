Криштиану невероятный. Эпичная победа Роналду над Салахом

Источник: AFP 2018

Оказывается, сборная Египта — это не только Салах. Понятно, что сейчас повсюду слышна только фамилия ливерпульского феномена, а сам он весь сезон играет на уровне лучших футболистов планеты и осенью вывел родную сборную на чемпионат мира. Но маститый Эктор Купер не конструирует модель египетской команды на фундаменте Салаха. Лучший бомбардир английской премьер-лиги действует не в центре поля и не на острие, а на правом фланге атаки, как и в «Ливерпуле». Это удивительно, потому что обычно тренеры, у которых в команде один ярко выраженный мастер, стараются внедрять его в игровой эпицентр, даже если в клубе он тяготеет к одному из флангов. Примеры? Австрия и Алаба, Уэльс и Бэйл, Португалия и КриштиануРоналду.

Так вот, как выясняется, Египет силен не одним Салахом. Уже на седьмой минуте африканцы смастерили опасную атаку без участия звезды: Эль-Ненни с правого фланга подал в штрафную, Трезеге (это прозвище) сбросил мяч на Саида, и тот выстрелил в Бету. Салах в этом эпизоде не играл вообще никакой роли.

При этом форвард «Ливерпуля» значительно влиял на игру команды, хотя вторым номером он, безусловно, действовать не привык. Однако навыки высокого прессинга, полученные от Юргена Клоппа, Салаху точно пригодились и в сборной. В матче с Португалией Египет традиционно глубоко оборонялся, однако при этом атакующие футболисты прессинговали соперника прямо у его штрафной — необычное, но действенное сочетание.

Символично, что в прошлые выходные Салах и Криштиану оформили по покеру и захватили два первых места в гонке за «Золотую бутсу», а в эту пятницу встретились друг с другом. Игра проходила в Цюрихе, на глазах у президента ФИФА ДжанниИнфантино, и перед стартовым свистком обеим звездам вручили часы в знак признания их таланта. Чемпионы Европы атаковали гораздо чаще и острее, а в середине первого тайма получили супермомент: вратарь египтян Аль-Шенави взял в руки мяч после паса от своего защитника, но Роналду не смог прошить массивную стенку африканцев. Позже, правда, почти тезка лидера сборной Роланду поразил ворота египтян, но из офсайда.

Из раздевалки после перерыва африканцы выходили неприлично долго. Португальцы даже попросили у судьи мяч, чтобы размяться, пока оппоненты соизволят явиться. По лицу Роналду было ясно: он очень недоволен тем, что заставляют ждать. А египтяне, видимо, не просто так засиделись: во втором тайме Салах стал действовать ближе к центру поля, хотя состав команды остался тем же. Результатом этого нехитрого тактического изменения стал гол: Салах оказался в центре у штрафной, отдал пас налево Саиду, тут же получил мяч обратно и забил. За эти две-три секунды форвард «Ливерпуля» успел избавиться от опеки и после ответной передачи поразил нижний угол.

В середине первого тайма Купер снял с игры единственного нападающего Хассана и после этого Салах вполне официально стал центрфорвардом, но был не так продуктивен, как на краю. Фишка египтянина в том, что он, левоногий, склонен к смещениям с правого края в центр, а в середине поля вся острота уходит. И бороться с центральными защитниками Салаху тяжело.