«Понравилась полузащита, особенно Головин». Бразильцы — о сборной России
Кто впечатлил звездных игроков больше всего?
Кто впечатлил звездных игроков больше всего?
КОУТИНЬЮ: «РОССИЯ ХОРОШО ОБОРОНЯЛАСЬ»
— Первый тайм для нас сложился непросто, второй уже был в нашу пользу. Мы довольны выступлением и рады победе. В перерыве сделали
— Что скажете о сборной России?
— Это сильная команда, очень хорошо защищалась. И очень быстро выбегала в атаку.
— Могли бы выделить
— У России очень хорошая линия полузащиты. Они здорово держали мяч.
ВИЛЛИАН: «ВЫДЕЛЮ ГОЛОВИНА»
— Отличный результат, мы играли очень хорошо. В первом тайме у нас были небольшие сложности, так как сборная России оборонялась большим числом игроков. Во второй половинепродолжили играть терпеливо, не меняли стиль, и в итоге смогли найти свободные зоны, забили голы.
— Вы играли со многими российскими футболистами в «Анжи». С кем общались, кого можете отметить по игре?
— Говорил со Смоловым и Жирковым. Оба классные футболисты, рад, что играл с ними. Из молодых? По матчу могу выделить Головина.
— Показалось, что Бразилия играла не в полную силу.
— Нет, мы играли так же, как в отборочном турнире. Россия — сильный соперник.
ПАУЛИНЬЮ: «РОССИЯ СЛИШКОМ ГЛУБОКО ИГРАЛА В ОБОРОНЕ»
— Мы знали, что предстоит непростой матч против команды которая действует в три центральных защитника. Тите попросил меня и Коутинью, чтобы мы располагались за их второй линией, за опорниками. Таким образом мы могли бы получать мяч чуть ближе к штрафной площади. Во втором тайме у нас все получилось.
— Можно ли говорить о том, что вам ближе позиция в атаке?
— Так действует вся сборная. Я же пытаюсь создавать как можно больше голевых моментов. А чем больше ты таких моментов создаешь, тем быстрее забьешь гол.
— Почему во втором тайме у Бразилии появилось больше свободы в атаке?
— Не знаю, в первом тайме сборная России слишком глубоко садилась в оборону, две линии — защиты и опорной зоны — играли очень близко друг к другу. Но во второй половине между ними появилось пространство.
ТЬЯГО СИЛВА: ВРЕМЯ В «ДИНАМО» — САМОЕ СЛОЖНОЕ В ЖИЗНИ
— Мы провели очень хороший матч, слаженно действовали на поле. Каземиру, Марселу и Миранда хорошо помогали не только в обороне, но и в средней линии. Здорово, когда у тебя в команде сильные партнеры, которые могут помочь. Из этих мелочей и складывается результат. Самое главное — мы играли с холодной головой.
Защитник бразильцев рассказал не только о матче, но и как непросто ему пришлось в «Динамо» много лет назад. Силва играл в России в 2005 году, однако
— Я горд вернуться в Россию спустя 13 лет и победить в товарищеской встрече. В этой стране прошли самые тяжелые моменты моей жизни. Однако этот период дал мне очень много. То была настоящая школа жизни, и эта закалка оставила во мне след на всю жизнь.
Юлия ЯКОВЛЕВА, Павел ГУРЕВИЧ
из Лужников
|Станислав Черчесов
|Тите
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|13
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жук (Беларусь)
|Боковой судья
|Олег Маслянко (Беларусь)