«Понравилась полузащита, особенно Головин». Бразильцы — о сборной России

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КОУТИНЬЮ: «РОССИЯ ХОРОШО ОБОРОНЯЛАСЬ»

— Первый тайм для нас сложился непросто, второй уже был в нашу пользу. Мы довольны выступлением и рады победе. В перерыве сделали кое-какие перестановки, после чего смогли проводить больше опасных атак. Конечно, непросто было взломать оборону из пяти защитников.

— Что скажете о сборной России?

— Это сильная команда, очень хорошо защищалась. И очень быстро выбегала в атаку.

— Могли бы выделить кого-то из российской команды?

— У России очень хорошая линия полузащиты. Они здорово держали мяч.

ВИЛЛИАН: «ВЫДЕЛЮ ГОЛОВИНА»

— Отличный результат, мы играли очень хорошо. В первом тайме у нас были небольшие сложности, так как сборная России оборонялась большим числом игроков. Во второй половинепродолжили играть терпеливо, не меняли стиль, и в итоге смогли найти свободные зоны, забили голы.

— Вы играли со многими российскими футболистами в «Анжи». С кем общались, кого можете отметить по игре?

— Говорил со Смоловым и Жирковым. Оба классные футболисты, рад, что играл с ними. Из молодых? По матчу могу выделить Головина.

— Показалось, что Бразилия играла не в полную силу.

— Нет, мы играли так же, как в отборочном турнире. Россия — сильный соперник.

ПАУЛИНЬЮ: «РОССИЯ СЛИШКОМ ГЛУБОКО ИГРАЛА В ОБОРОНЕ»

— Мы знали, что предстоит непростой матч против команды которая действует в три центральных защитника. Тите попросил меня и Коутинью, чтобы мы располагались за их второй линией, за опорниками. Таким образом мы могли бы получать мяч чуть ближе к штрафной площади. Во втором тайме у нас все получилось.

— Можно ли говорить о том, что вам ближе позиция в атаке?

— Так действует вся сборная. Я же пытаюсь создавать как можно больше голевых моментов. А чем больше ты таких моментов создаешь, тем быстрее забьешь гол.

— Почему во втором тайме у Бразилии появилось больше свободы в атаке?

— Не знаю, в первом тайме сборная России слишком глубоко садилась в оборону, две линии — защиты и опорной зоны — играли очень близко друг к другу. Но во второй половине между ними появилось пространство.

ТЬЯГО СИЛВА: ВРЕМЯ В «ДИНАМО» — САМОЕ СЛОЖНОЕ В ЖИЗНИ

— Мы провели очень хороший матч, слаженно действовали на поле. Каземиру, Марселу и Миранда хорошо помогали не только в обороне, но и в средней линии. Здорово, когда у тебя в команде сильные партнеры, которые могут помочь. Из этих мелочей и складывается результат. Самое главное — мы играли с холодной головой.

Защитник бразильцев рассказал не только о матче, но и как непросто ему пришлось в «Динамо» много лет назад. Силва играл в России в 2005 году, однако из-за туберкулеза не провел за бело-голубых ни одного матча.

— Я горд вернуться в Россию спустя 13 лет и победить в товарищеской встрече. В этой стране прошли самые тяжелые моменты моей жизни. Однако этот период дал мне очень много. То была настоящая школа жизни, и эта закалка оставила во мне след на всю жизнь.