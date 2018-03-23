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11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Понравилась полузащита, особенно Головин». Бразильцы — о сборной России

Кто впечатлил звездных игроков больше всего?

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КОУТИНЬЮ: «РОССИЯ ХОРОШО ОБОРОНЯЛАСЬ»

— Первый тайм для нас сложился непросто, второй уже был в нашу пользу. Мы довольны выступлением и рады победе. В перерыве сделали кое-какие перестановки, после чего смогли проводить больше опасных атак. Конечно, непросто было взломать оборону из пяти защитников.

— Что скажете о сборной России?

— Это сильная команда, очень хорошо защищалась. И очень быстро выбегала в атаку.

— Могли бы выделить кого-то из российской команды?

— У России очень хорошая линия полузащиты. Они здорово держали мяч.

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ВИЛЛИАН: «ВЫДЕЛЮ ГОЛОВИНА»

— Отличный результат, мы играли очень хорошо. В первом тайме у нас были небольшие сложности, так как сборная России оборонялась большим числом игроков. Во второй половинепродолжили играть терпеливо, не меняли стиль, и в итоге смогли найти свободные зоны, забили голы.

— Вы играли со многими российскими футболистами в «Анжи». С кем общались, кого можете отметить по игре?

— Говорил со Смоловым и Жирковым. Оба классные футболисты, рад, что играл с ними. Из молодых? По матчу могу выделить Головина.

— Показалось, что Бразилия играла не в полную силу.

— Нет, мы играли так же, как в отборочном турнире. Россия — сильный соперник.

ПАУЛИНЬЮ: «РОССИЯ СЛИШКОМ ГЛУБОКО ИГРАЛА В ОБОРОНЕ»

— Мы знали, что предстоит непростой матч против команды которая действует в три центральных защитника. Тите попросил меня и Коутинью, чтобы мы располагались за их второй линией, за опорниками. Таким образом мы могли бы получать мяч чуть ближе к штрафной площади. Во втором тайме у нас все получилось.

— Можно ли говорить о том, что вам ближе позиция в атаке?

— Так действует вся сборная. Я же пытаюсь создавать как можно больше голевых моментов. А чем больше ты таких моментов создаешь, тем быстрее забьешь гол.

— Почему во втором тайме у Бразилии появилось больше свободы в атаке?

— Не знаю, в первом тайме сборная России слишком глубоко садилась в оборону, две линии — защиты и опорной зоны — играли очень близко друг к другу. Но во второй половине между ними появилось пространство.

ТЬЯГО СИЛВА: ВРЕМЯ В «ДИНАМО» — САМОЕ СЛОЖНОЕ В ЖИЗНИ

— Мы провели очень хороший матч, слаженно действовали на поле. Каземиру, Марселу и Миранда хорошо помогали не только в обороне, но и в средней линии. Здорово, когда у тебя в команде сильные партнеры, которые могут помочь. Из этих мелочей и складывается результат. Самое главное — мы играли с холодной головой.

Защитник бразильцев рассказал не только о матче, но и как непросто ему пришлось в «Динамо» много лет назад. Силва играл в России в 2005 году, однако из-за туберкулеза не провел за бело-голубых ни одного матча.

— Я горд вернуться в Россию спустя 13 лет и победить в товарищеской встрече. В этой стране прошли самые тяжелые моменты моей жизни. Однако этот период дал мне очень много. То была настоящая школа жизни, и эта закалка оставила во мне след на всю жизнь.

Юлия ЯКОВЛЕВА, Павел ГУРЕВИЧ
из Лужников

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 Зрители: 65000 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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