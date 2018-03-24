Роналду vs Салах — 2:1. Как сыграли соперники сборной России по группе на ЧМ
Роналду в одиночку повторил подвиг «МЮ» и принес Португалии победу над Египтом (2:1), а Саудовская Аравия удержала ничью с Украиной (1:1).
Роналду в одиночку повторил подвиг «МЮ» и принес Португалии победу над Египтом (2:1), а Саудовская Аравия удержала ничью с Украиной (1:1).
«Орлы пустыни» летают медленно и низко
Против соперников выше уровнем (а на чемпионате мира такими будут все) наставник саудитов испанец Хуан Антонио Пицци выбирает оборонительную версию схемы 4−5−1 с двумя опорными полузащитниками. По сути, это 4−2−3−1. В первом тайме саудиты опускались довольно низко и прессинговали соперника только эпизодически и несистемно.
В составе зеленых выделяются 25-летний левый защитник
В остальном это очень обученная команда довольно средних футболистов, которые не очень качественно обороняются, зато любят повозиться с мячом. В Азии саудиты являются одним из фаворитов и привыкла большинство матчей играть с позиции силы. Однако из обороны в атаку команда переходит слишком медленно, да и на чужой половине поля скорости ее игрокам заметно не хватает. Впрочем, надо признать, что после перерыва сборная Саудовской Аравии смогла отодвинуть игру от своих ворот и даже периодически добиралась до штрафной Андрея Лунева.
Шанс сборной Саудовской Аравии в стандартных положениях, и в команде это понимают. Дождавшись на 38-й минуте права подать угловой, «орлы пустыни» сравняли счет первым же ударом в створ — это
Несмотря на все вышесказанное, команде Станислава Черчесова расслабляться, конечно, не стоит. Соперник ей очевидно по силам, но сопротивление может оказать серьезное. У сборной Украины во втором тайме сбился ритм атак в связи с массовыми заменами, осуществленными Шевченко. Но и практически полностью сменив исполнителей, сборная Украины имела несколько убойных возможностей. Мяч чудом не влетел в ворота зеленых, но ничью они
Роналду повторил подвиг «МЮ»
А вот сборная Египта представляет куда большую угрозу. Причем, в составе «фараонов» не только Мохамед Салах может доставить неприятности команде Станислава Черчесова. В центре обороны, например, очень серьезно смотрится яростный Ахмед Хегази из «Вест Бромвич Альбион». Он персонально действовал против Криштиану Роналду при подаче со стандартов и в одном из эпизодов здорово догнал и оттер от мяча Андре Силву в штрафной площади.
Тем не менее, непроходимой оборону египтян не назвать. Позабавил эпизод, когда Тарек Хамед, уже оказавшись на газоне, отбросил мяч в руки вратарю, и африканцы на ровном месте получили опасный стандарт. Их счастье, что португальцы не смогли удачно распорядиться своим шансом.
Зато атака египтян несет немало угроз соперникам. Эктор Купер в матче против чемпиона Европы не согласился со статусом аутсайдера и выставил двоих нападающих (4−4−2) — Ахмеда Хассана и, конечно, Салаха. Последний и открыл счет, застав Бету врасплох ударом
В первом тайме «фараонам» не хватало футболиста в центре поля, и
Что до сборной Португалии, то она выглядела слишком роналдузависимой. Слишком много атак заканчивались в ногах звезды мадридского «Реала». Португальцы провели эту встречу очень энергично, много прессинговали, атаковали и били, но
Однако мастерство его столь велико, что он может вытаскивать матчи в одиночку. Помните, как «МЮ» забил два мяча в компенсированное время и вырвал у «Баварии» победу в финале Лиги чемпионов? Роналду повторил этот подвиг в одиночку. Арбитр второй гол едва не отменил, но после просмотра видеоповтора справедливость восторжествовала.
Таким образом, Роналду вытащил для соотечественников проигранный матч, но сможет ли он делать это в каждом матче? А ведь на ЧМ одна ошибка может означать вылет…
Поскольку матч проходил в Цюрихе, президент ФИФА Джанни Инфантино не преминул возможностью посмотреть дуэль Роналду и Салаха лично. Для него грядущий чемпионат мира будет первым в этой должности.