Увядший голландский тюльпан. Промес и ко проиграли англичанам
Сборная Голландии проиграла дома в товарищеском матче сборной Англии.
Сборная Голландии проиграла дома в товарищеском матче сборной Англии.
На предматчевой
В сборной Голландии на тренерском мостике дебютировал Рональд Куман.
Если состав сборной «оранжевых» более или менее читался, вопрос был, кто займет место в воротах (Куман предпочел Йеруна Зута), то у англичан возникали вопросы по вратарю, обороне и кто заменит Кейна на острие нападения. В воротах оказался Джордан Пикфорд из «Эвертона», пару центральных защитников составили Гомес и Стоунс, который в «Сити» превратился в почетного «лавочника». А вот дальше всех ждал сюрприз. В заявке был левый вингер Дэнни Роуз и два правых вингера Киран Триппьер и Кайл
Первые двадцать минут у хозяев поля не получалось даже зацепиться за мяч. Англичане спокойно контролировали игру. Дважды прицельно бил
Начало второго тайма активней начали хозяева поля, но на 51 минуте англичане едва не заработали пенальти, когда Рэшфорд рухнул в штрафной площади. А еще через восемь минут англичане вышли вперед. Дэнни Роуз получил пас на фланге, прострелил в штрафную, мяч выбили, но точно на Лингарда. Джесси пробил с ходу в дальний угол ворот голландской сборной 0:1. Следующие пять минут матча прошли под пение английских болельщиков, прославляющих свою сборную. Голландцы взвинтили темп, но кроме красивого, но слабого удара Баса Доста пяткой, после затяжной атаки, ничем не запомнились. На 66 минуте пошли замены. У Голландии поле покинули Промес и Бас Дост, вышли Прёппер и Баббел, а у Англии ушли Стерлинг, Рэшфорд, Лингард, вместо них вышли Алли, Варди и Уэлбек. Через пять минут Роуз уступил место Эшли Янгу. За пятнадцать минут до конца матча гости минут пять владели мячом, заставив трибуны разразиться свистом и проклятиями в адрес хозяев поля. На 82 минуте Баббел заработал штрафной удар. Дэпай пробил, но Пикфорд спокойно поймал мяч. Сразу же пошла атака англичан. Деле Алли вырезал мяч на Уэлбека, удар которого принимает на себя защитник. На подборе Типпьер. Мощнейший удар которого парирует голкипер. На 89 минуте травму получает вышедший на замену Макгир, вместо которого вышел Эрик Дайер. Две замены по травме в составе сборной Англии, в этом безконтактом матче. В добавленное к основному времени матча в составе хозяев поля произошло еще несколько замен, но самую ожидаемую замену «Йохан Кройф Арена» не дождалась — сын Патрика Клюйверта Джастин на поле не появился. Финальный свисток потонул в свисте голландских болельщиков. Гол Джесси Лингарда принес победу сборной Англии в товарищеском матче против сборной Голландии в Амстердаме.