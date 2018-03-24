Увядший голландский тюльпан. Промес и ко проиграли англичанам

Источник: Советский спорт

На предматчевой пресс-конференции главный тренер англичан Гарет Саутгейт довольно резко высказался насчет бойкота чемпионата мира в России, заявив, что его не интересует мнение министра иностранных дел Великобритании, который сравнил проведение чемпионат мира в России с проведением Олимпиады в фашисткой Германии. Саутгейт заявил, что он был в прошлом год на Кубке конфедераций и ему очень понравилось.

В сборной Голландии на тренерском мостике дебютировал Рональд Куман.

Если состав сборной «оранжевых» более или менее читался, вопрос был, кто займет место в воротах (Куман предпочел Йеруна Зута), то у англичан возникали вопросы по вратарю, обороне и кто заменит Кейна на острие нападения. В воротах оказался Джордан Пикфорд из «Эвертона», пару центральных защитников составили Гомес и Стоунс, который в «Сити» превратился в почетного «лавочника». А вот дальше всех ждал сюрприз. В заявке был левый вингер Дэнни Роуз и два правых вингера Киран Триппьер и Кайл Уокер-оба экс-партнеры по «Тоттенхэму» и конкуренты на этой позиции. Это так удивило Алана Ширер, что легенда английского футбола даже написал в твиттере: «Два правых бэка. Интересно, кто из них будет играть сзади, а кто впереди?» В итоге, Англия выбрала схему с тремя центральными защитниками Гомес-Стоунс-Уокер, с двумя вингерами Роузом и Триппьером. Но уже на 8 минуте матча Джо Гомес получил травму в борьбе за верховой мяч и его заменил Гарри Магир.

Первые двадцать минут у хозяев поля не получалось даже зацепиться за мяч. Англичане спокойно контролировали игру. Дважды прицельно бил из-за штрафной Окслейд-Чемберлен, но в обоих случаях, мяч прилетал точно в руки голкиперу Голландии Зуту. Основной вектор атак англичан был через левый фланг, где был активен Дэнни Роуз, который, кстати сказать, в «шпорах» не является игроком основы. Первый удар в створ удался хозяевам поля лишь на двадцать второй минуте-цели достиг дальний выстрел защитника Де Лихта. На двадцать пятой минуте супер-момент упускает Квинси Промес. Ван Анхольт выполнил шикарную диагональ от бровки в штрафную площадь на Квинси, который ворвался в штрафную площадь, но забыл пробить по воротам и Пикфорд забрал мяч в ногах у игрока сборной Голландии. Англичане ответили ударом головой капитана команды Хендерсона, после розыгрыша штрафного удара. Мяч прошел рядом со штангой. Еще через две минуты Лингард забросил мяч на ход Стерлингу, которого, рискуя получить красную карточку, опережает голкипер Голландии и выбивает мяч в подкате. За пять минут до конца первого тайма Пикфорд ошибается на выходе при подаче углового, но Бас Дост головой отправляет мяч мимо ворот. Перед самым перерывом Промес перехватил мяч, отдал на Депая, которой пробил точно в руки Пикфорду.