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01:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии сыграла вничью с командой Испании

Национальная команда Германии сыграла вничью со сборной Испании в товарищеском матче.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол забил испанский форвард Родриго, отличившийся после передачи полузащитника Андреса Иньесты на шестой минуте поединка. Немцы сравняли счёт на 35-й минуте, благодаря точному удару нападающего Томаса Мюллера. В роли ассистента выступил полузащитник Сами Хедира.

Германия 1:1
Первый тайм: 1:1
Испания
23.03.2018, 22:45 матчи: Сборные ESPRIT-Arena
Главные тренеры
Йоахим Лев Хулен Лопетеги
Голы
35′ Томас Мюллер  
  Морено Родриго 6′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Джошуа Киммих 18
Йонас Хектор 3
Матс Хуммельс 5
Джером Боатенг 17
Тони Кроос 8
Месут Езил 10
53′ Сами Хедира 6
Илкай Гюндоган 21
68′ Юлиан Дракслер 7
Лерой Сане 19
84′ Тимо Вернер 11
Марио Гомес 23
81′ Томас Мюллер 13
Леон Горецка 24
1 Давид де Хеа
2 Даниэль Карвахаль
18 Жорди Альба
15 Серхио Рамос
8 Коке
3 Жерар Пике 51′
4 Фернандес Иглесиас Начо
21 Давид Сильва 71′
14 Лукас Васкес
6 Андрес Иньеста 45′
7 Ньигес Сауль
22 Франсиско Роман Иско 59′
20 Марко Асенсио
9 Морено Родриго 65′
19 Диегу Коста
10 Тиагу Алькантара 82′
12 Родриго Эрнандес
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 2
9 Угловые 2
10 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
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Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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