Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Сборная Германии сыграла вничью с командой Испании
Национальная команда Германии сыграла вничью со сборной Испании в товарищеском матче.
Национальная команда Германии сыграла вничью со сборной Испании в товарищеском матче.
Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол забил испанский форвард Родриго, отличившийся после передачи полузащитника Андреса Иньесты на шестой минуте поединка. Немцы сравняли счёт на 35-й минуте, благодаря точному удару нападающего Томаса Мюллера. В роли ассистента выступил полузащитник Сами Хедира.
|Йоахим Лев
|Хулен Лопетеги
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)