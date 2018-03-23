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01:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Лингарда принёс Англии победу над Нидерландами

Сборная Англии победила команду Нидерландов в товарищеском матче.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Линград, отличившийся на 59-й минуте.

Нидерланды 0:1
Первый тайм: 0:0
Англия
23.03.2018, 22:45 матчи: Сборные Amsterdam ArenA
Главные тренеры
Роналд Куман Гарет Саутгейт
Голы
  Джесси Лингард 59′
Составы
Йерун Зут 1
Маттейс де Лигт 3
Виргил ван Дейк 4
Ханс Хатебур 2
Патрик ван Анхолт 11
Мемфис Депай 10
Джорджиньо Вайналдум 5
89′ Стефан де Фрай 6
Ваут Вегхорст 19
66′ Квинси Промес 7
Дэйви Преппер 18
66′ Бас Дост 9
Райан Бабел 20
89′ Кевин Стротман 8
Донни ван де Бек 15
1 Джордан Пикфорд
4 Кайл Уокер
5 Джон Стоунс
2 Киран Триппьер
7 Алекс Окслейд-Чемберлен
8 Джордан Хендерсон
6 Джо Гомез 10′
15 Гарри Магуайр 89′
12 Эрик Дайер
3 Дэнни Роуз 71′
18 Эшли Янг
10 Рахим Стерлинг 68′
20 Деле Алли
11 Джесси Лингард 68′
24 Дэнни Уэлбек
9 Маркус Рэшфорд 67′
21 Джейми Варди
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
3 Угловые 4
10 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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