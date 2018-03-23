Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Гол Лингарда принёс Англии победу над Нидерландами
Сборная Англии победила команду Нидерландов в товарищеском матче.
Сборная Англии победила команду Нидерландов в товарищеском матче.
Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Линград, отличившийся на 59-й минуте.
|Нидерланды
|
0:1
Первый тайм: 0:0
|Англия
|Роналд Куман
|Гарет Саутгейт
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)