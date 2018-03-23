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Дубль Роналду в компенсированное время помог сборной Португалии обыграть Египет
В рамках подготовки к чемпионату мира сборные Португалии и Египта провели товарищеский матч.
В рамках подготовки к чемпионату мира сборные Португалии и Египта провели товарищеский матч.
Встреча проходила на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария) и завершилась волевой победой европейской команды со счётом 2:1.
За египтян гол забил Мохамед Салах, а в составе португальской команды двумя точными ударами отметился Криштиану Роналду. При этом свои голы Роналду забил на второй и четвёртой компенсированных минутах встречи.
Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по группе А, в состав которой также входят Саудовская Аравия и Уругвай. Сборная Португалии выступит в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.
|Португалия
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Египет
|Фернанду Сантуш
|Эктор Купер
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)