Дубль Роналду в компенсированное время помог сборной Португалии обыграть Египет

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария) и завершилась волевой победой европейской команды со счётом 2:1.

За египтян гол забил Мохамед Салах, а в составе португальской команды двумя точными ударами отметился Криштиану Роналду. При этом свои голы Роналду забил на второй и четвёртой компенсированных минутах встречи.