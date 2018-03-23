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01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Роналду в компенсированное время помог сборной Португалии обыграть Египет

В рамках подготовки к чемпионату мира сборные Португалии и Египта провели товарищеский матч.

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария) и завершилась волевой победой европейской команды со счётом 2:1.

За египтян гол забил Мохамед Салах, а в составе португальской команды двумя точными ударами отметился Криштиану Роналду. При этом свои голы Роналду забил на второй и четвёртой компенсированных минутах встречи.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по группе А, в состав которой также входят Саудовская Аравия и Уругвай. Сборная Португалии выступит в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.

Португалия 2:1
Первый тайм: 0:0
Египет
23.03.2018, 22:45 матчи: Сборные Letzigrund
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Эктор Купер
Голы
90+2′ Криштиану Роналду  
90+4′ Криштиану Роналду  
10 Мохамед Салах 56′
Составы
Бету 22
Седрик Суариш 21
Рафаэл Геррейру 5
88′ Бруну Алвеш 2
Жорже Пиреш Роланду 3
Криштиану Роналду 7
68′ Бернарду Силва 11
Желсон Мартинш 18
61′ Жоау Мариу 10
Рикарду Куарежма 20
61′ Жоау Моутинью 8
Андре Гомеш 15
76′ Рубен Невеш 13
Бруну Фернандеш 25
76′ Андре Силва 9
Гонсалу Гедеш 17
23 Мохамед Эль-Шенави
7 Ахмед Фатхи 54′
13 Мохамед Абдель-Шафи
2 Али Габр
6 Ахмед Хегази
21 Махмуд Хассан Трезеге
17 Мохамед Эль-Ненни
10 Мохамед Салах 79′
18 Абдельразек Шикабала
19 Абдалла Саид 66′
22 Амр Варда
9 Ахмед Хассан 62′
18 Марван Мохсен
8 Тарек Хамед 87′
25 Хоссам Ашур
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 3
7 Угловые 0
15 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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