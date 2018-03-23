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01:00 (мск), источник: Sports.kz

«Первые пятнадцать минут мы спали». Наставник сборной Венгрии недоволен поражением от Казахстана

Главный тренер сборной Венгрии Жорж Леекенс поделился мнением о товарищеском матче с Казахстаном (2:3), сообщает Sports.kz.

— Было бы удивительно, если бы все наши решения сразу же сработали правильно. Я недоволен, хотя рад, что игроки были настроены, показали характер. Дело в том, что нельзя отдавать сопернику первые минуты в качестве рождественского подарка, потому что Рождество уже давно прошло! Первые пятнадцать минут мы спали. На международном уровне приходится платить за такие ошибки. Во втором тайме благодаря заменам мы играли лучше, но я не могу быть этим удовлетворен. Я говорил, что Казахстан — жесткий соперник. Но мне понравилось отношение некоторых наших игроков, которых перед матчем критиковали. К тому же, у нас было много травм, но это не может служить оправданием. Я не люблю проигрывать, — сказал Леекенс.

Венгрия 2:3
Первый тайм: 1:3
Казахстан
23.03.2018, 21:00 матчи: Сборные Groupama Arena
Главные тренеры
Жорж Леекенс Станимир Стойлов
Голы
21′ Адам Солои  
68′ Кристиан Немет  
  Роман Муртазаев 6′
  Бактиер Зайнутдинов 10′
  Еркебулан Сейдахмет 39′
Составы
Петер Гулачи  
54′ Кенни Отигба  
Аттила Фиола  
Балаж Джуджак  
Адам Солои  
45′ Барнабаш Беше  
Сильвестер Хандья  
45′ Эндре Ботка  
Кристиан Немет  
68′ Акош Элек  
Адам Пинтер  
47′ 73′ Ласло Кляйнхайслер  
Мате Паткаи  
76′ Неманья I Николич  
Даниэль Беде  
45′ Роланд Уграи  
Герге Ловренчич  
  Ненад Ерич
  Абзал Бейсебеков 55′
  Сергей Малый
  Евгений Постников 23′
  Дмитрий Шомко
  Исламбек Куат 84′
  Елдос Ахметов
  Бауыржан I Исламхан 90′
  Дмитрий Мирошниченко
  Сергей Хижниченко 76′
  Еркебулан Тунгышбаев
  Бактиер Зайнутдинов 73′
  Магомед Парагульгов
  Еркебулан Сейдахмет 60′
  Юрий Перцух
  Роман Муртазаев 88′
  Гафуржан Суюмбаев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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