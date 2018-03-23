«Первые пятнадцать минут мы спали». Наставник сборной Венгрии недоволен поражением от Казахстана

— Было бы удивительно, если бы все наши решения сразу же сработали правильно. Я недоволен, хотя рад, что игроки были настроены, показали характер. Дело в том, что нельзя отдавать сопернику первые минуты в качестве рождественского подарка, потому что Рождество уже давно прошло! Первые пятнадцать минут мы спали. На международном уровне приходится платить за такие ошибки. Во втором тайме благодаря заменам мы играли лучше, но я не могу быть этим удовлетворен. Я говорил, что Казахстан — жесткий соперник. Но мне понравилось отношение некоторых наших игроков, которых перед матчем критиковали. К тому же, у нас было много травм, но это не может служить оправданием. Я не люблю проигрывать, — сказал Леекенс.