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00:01 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов прокомментировал гостевую победу над Венгрией

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов прокомментировал победу над Венгрией (3:2) в товарищеском матче, сообщает Sports.kz.

— Думаю, сегодня была хорошая проверка для двух команд. Я доволен организацией и дисциплиной в игре нашей сборной. Также я доволен уверенностью, которая была у моих футболистов. Я хотел, чтобы они одинаково хорошо играли и в фазе атаки, и в фазе обороны — так и получилось.

Результат как таковой меня сегодня не столько интересовал, сколько позиции на поле — как держались, как каждый футболист проявил себя. Победа придаст нам уверенности, игроки будут больше верить в свои возможности, в свои силы. Неслучайно я вчера сказал, что качество казахстанских футболистов не отвечает 136-м месту, в котором сборная находится в рейтинге ФИФА. Думаю, что венгерская команда тоже показала отличный футбол — видно, что она высокого уровня. Желаю сборной Венгрии удачи в квалификации Лиги наций, — сказал Стоилов.

Венгрия 2:3
Первый тайм: 1:3
Казахстан
23.03.2018, 21:00 матчи: Сборные Groupama Arena
Главные тренеры
Жорж Леекенс Станимир Стойлов
Голы
21′ Адам Солои  
68′ Кристиан Немет  
  Роман Муртазаев 6′
  Бактиер Зайнутдинов 10′
  Еркебулан Сейдахмет 39′
Составы
Петер Гулачи  
54′ Кенни Отигба  
Аттила Фиола  
Балаж Джуджак  
Адам Солои  
46′ Барнабаш Беше  
Сильвестер Хандья  
46′ Эндре Ботка  
Кристиан Немет  
68′ Акош Элек  
Адам Пинтер  
47′ 73′ Ласло Кляйнхайслер  
Мате Паткаи  
76′ Неманья I Николич  
Даниэль Беде  
46′ Роланд Уграи  
Герге Ловренчич  
  Ненад Ерич
  Абзал Бейсебеков 55′
  Сергей Малый
  Евгений Постников 23′
  Дмитрий Шомко
  Исламбек Куат 84′
  Елдос Ахметов
  Бауыржан I Исламхан 90′
  Дмитрий Мирошниченко
  Сергей Хижниченко 76′
  Еркебулан Тунгышбаев
  Бактиер Зайнутдинов 73′
  Магомед Парагульгов
  Еркебулан Сейдахмет 60′
  Юрий Перцух
  Роман Муртазаев 88′
  Гафуржан Суюмбаев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Томаш Мусял (Польша)
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Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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