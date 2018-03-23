Стоилов прокомментировал гостевую победу над Венгрией

— Думаю, сегодня была хорошая проверка для двух команд. Я доволен организацией и дисциплиной в игре нашей сборной. Также я доволен уверенностью, которая была у моих футболистов. Я хотел, чтобы они одинаково хорошо играли и в фазе атаки, и в фазе обороны — так и получилось.

Результат как таковой меня сегодня не столько интересовал, сколько позиции на поле — как держались, как каждый футболист проявил себя. Победа придаст нам уверенности, игроки будут больше верить в свои возможности, в свои силы. Неслучайно я вчера сказал, что качество казахстанских футболистов не отвечает 136-м месту, в котором сборная находится в рейтинге ФИФА. Думаю, что венгерская команда тоже показала отличный футбол — видно, что она высокого уровня. Желаю сборной Венгрии удачи в квалификации Лиги наций, — сказал Стоилов.