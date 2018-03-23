Венгрия — Казахстан 2:3. Потрясающе невероятно фантастично фартовый Станимир Стоилов

Не ожидалась простой первая игра для казахстанцев под руководством болгарина Станимира Стоилова, соперником был участник последнего чемпионата Европы сборная Венгрии. Помимо этого отсутствовал ряд лидеров, в числе которых ключевой обороне Юрий Логвиненко, футболист основы «Астаны» Серикжан Мужиков и работяга из опорной зоны, представляющий алматинский «Кайрат» Георгий Жуков.

Стартовый состав был довольно неожиданным, в нем были молодые Бактиер Зайнутдинов и Еркебулан Сейдахмет, место на острие занял Сергей Хижниченко, капитаном стал Дмитрий Шомко.

Начало было довольно спокойное, команды перекатывали мяч, на шестой минуте казахстанцы заработали угловой, после подачи которого точным ударом отметился Роман Муртазаев — 0:1. Чуть позже провал в штрафной хозяев и точный выстрел Зайнутдинова в ближний угол ворот Петера Гулачи — 0:2. Хозяева долго не могли прийти в себя, не зная, что делать с соперником, однако, их спас Ласло Кляйнхайслер, простреливший в штрафную Ненала Эрича на Адама Салаи, тот катнул мяч в дальний угол ворот — 1:2.

Венгрия потихоньку захватила инициативу на поле, действовала очень активно. В одном из моментов только реакция Эрича после выхода один на один предотвратила гол. Навес Бауыржана Исламхана с фланга мог завершиться взятием ворот, но Сергей Малый пробил головой рядом со штангой. Муртазаев ворвался в штрафную и прострелил, Сейдахмет ударил в дальний угол — 1:3.

Венгерские болельщики свистели, на этом первая половина и закончилась. С первых минут второй половины Венгрия бросилась вперед, как это и ожидалось, гости же отвечают опасными контратаками. Хозяева нервничали, действовали моментами очень грубо, преуспел тут известный всем Кляйнхайслер, «рубил» он всех без разбора. Досталось Сейдахмету, которого сменил еще один дебютант Юрий Перцух. Болельщики из Казахстана могли радоваться тем, что команда из родной страны не садилась в глухую оборону, как бы ни действовал соперник, даже и речи не было об «автобусе», как это любят говорить, но ошибок в защите хватало. Так, при навесе с фланга мяч был вынесен прямо в ноги Кристану Немету, а тот мощно выстрелил в дальний угол ворот — 2:3.

Чувствовалось, гости уже выдохлись и чуть подсели в физическом состоянии, это помогало венграм, подгоняемым болельщиками. Стоилов тут стал делать замены, однако, как и говорилось ранее, равноценных футболистов в казахстанской команде очень мало. Хозяева много атаковали, старались забить, но Казахстан взял свое, вместе с новым тренером именуемым BOSS.