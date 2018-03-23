Сборная Казахстана забила три гола Венгрии и одержала победу в дебютном матче Стойлова

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Станимира Стойлова.

Счет в игре на шестой минуте открыл форвард «Астаны» Роман Муртазаев, а на десятой минуте отличился дебютант национальной сборной Бахтиер Зайнутдинов, который также является футболистом «Астаны».

Однако на 21-й минуте Адам Салаи после быстрого розыгрыша штрафного один мяч отыграл, но на 39-й минуте свой первый мяч за сборную Казахстана забил нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет. Причем для 18-летного футболиста эта игра стала также дебютной.

Во втором тайме на поле вышел еще один дебютант Юрий Перцух, который заменил Сейдахмета. А на 68-й минуте хозяева благодаря голу Кристиана Немета сократили отставание до минимума.

Стоит отметить, что для Стойлова этот матч стал первым на посту главного тренера сборной Казахстана.

Болгарин возглавил сборную Казахстана 1 марта. Ранее он работал в «Астане», с которой четырежды выигрывал чемпионат страны и доходил до группового этапа Лиги чемпионов и до 1/16 финала Лиги Европы.