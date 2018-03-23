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23:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана забила три гола Венгрии и одержала победу в дебютном матче Стойлова

Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Венгрии в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Станимира Стойлова.

Счет в игре на шестой минуте открыл форвард «Астаны» Роман Муртазаев, а на десятой минуте отличился дебютант национальной сборной Бахтиер Зайнутдинов, который также является футболистом «Астаны».

Однако на 21-й минуте Адам Салаи после быстрого розыгрыша штрафного один мяч отыграл, но на 39-й минуте свой первый мяч за сборную Казахстана забил нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет. Причем для 18-летного футболиста эта игра стала также дебютной.

Во втором тайме на поле вышел еще один дебютант Юрий Перцух, который заменил Сейдахмета. А на 68-й минуте хозяева благодаря голу Кристиана Немета сократили отставание до минимума.

Стоит отметить, что для Стойлова этот матч стал первым на посту главного тренера сборной Казахстана.

Болгарин возглавил сборную Казахстана 1 марта. Ранее он работал в «Астане», с которой четырежды выигрывал чемпионат страны и доходил до группового этапа Лиги чемпионов и до 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что уже 26 марта сборная Казахстана сыграет еще один товарищеский матч. В венгерском Фельчуте состоится встреча с командой Болгарии.

Венгрия 2:3
Первый тайм: 1:3
Казахстан
23.03.2018, 21:00 матчи: Сборные Groupama Arena
Главные тренеры
Жорж Леекенс Станимир Стойлов
Голы
21′ Адам Солои  
68′ Кристиан Немет  
  Роман Муртазаев 6′
  Бактиер Зайнутдинов 10′
  Еркебулан Сейдахмет 39′
Составы
Петер Гулачи  
54′ Кенни Отигба  
Аттила Фиола  
Балаж Джуджак  
Адам Солои  
46′ Барнабаш Беше  
Сильвестер Хандья  
46′ Эндре Ботка  
Кристиан Немет  
68′ Акош Элек  
Адам Пинтер  
47′ 73′ Ласло Кляйнхайслер  
Мате Паткаи  
76′ Неманья I Николич  
Даниэль Беде  
46′ Роланд Уграи  
Герге Ловренчич  
  Ненад Ерич
  Абзал Бейсебеков 55′
  Сергей Малый
  Евгений Постников 23′
  Дмитрий Шомко
  Исламбек Куат 84′
  Елдос Ахметов
  Бауыржан I Исламхан 90′
  Дмитрий Мирошниченко
  Сергей Хижниченко 76′
  Еркебулан Тунгышбаев
  Бактиер Зайнутдинов 73′
  Магомед Парагульгов
  Еркебулан Сейдахмет 60′
  Юрий Перцух
  Роман Муртазаев 88′
  Гафуржан Суюмбаев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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