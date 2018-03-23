Станислав Черчесов: Мы опять начинаем строить с нуля

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Михаил ГОНЧАРОВ

из Лужников

ГЛУШАКОВ ПРОВЕЛ НЕ ЛУЧШИЙ МАТЧ, НО СТАРАЛСЯ

— До финальной трети поля мяч сборной России удавалось доводить чаще. А вот дальше с созданием моментов было туго. Почему?

— В какой-то степени с вами соглашусь. До финальной трети доходили, но потом поле сужалось, и соперник противодействовал активнее. Поэтому моментов создали не так много. Хотя в некоторых атаках могли сыграть качественнее.

— Тактические просчеты в обороне — индивидуальные ошибки или системные?

— Это тот случай, когда мы и сами грешили в некоторых ситуациях, ну и соперник заставлял нас ошибаться. Класса у игроков соперников достаточно для этого.

— Чем объясняются ляпы Глушакова в простых ситуациях?

— Мы с ним пока не общались. Игра на игру не приходится. Денис провел не лучший матч, но старался. Когда устал, мы его поменяли.

— Что случилось в 13 минут второго тайма, когда Россия пропустила три гола? В первой половине таких провалов не было…

— Согласен с вами. Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола у нас стоял на бровке игрок, готовый выйти на замену.

Я чувствовал, что соперник перехватывает инициативу. И не хватало времени, чтобы выпустить свежего футболиста.

На таком уровне нельзя упускать инициативу не на 13 минут, а даже на пару. Тем более против команды, которая умеет так действовать в атаке. По горячим следам мы пока ни о чем не говорили. Посмотрим в спокойной обстановке матч, пообщаемся и поймем, что нужно срочно менять.

— Как оцените уровень сборной Бразилии, если сравнивать с Бельгией, Аргентиной и Испанией, с которыми вы прежде тоже встречались?

— У Бразилии футболисты очень хорошего качества. Но у нас было сегодня желание не просто сыграть, а и выиграть, говорю откровенно. Настраивались на победу. Уровень футбола у Бразилии плюс-минус такой же, как и у Испании или Аргентины. А система игры и ее ведение — разные.

— Потери Васина, Джикии и Кокорина сказались? Или даже с ними результат оказался бы таким же?

— Понятно, что это важные для нас игроки, но надо дождаться и понять, как у них будет проходить восстановление. Плакаться по выбывшим — не в наших планах и не в нашем характере. У нас есть игроки, и их оскорбит, если мы будем сейчас говорить про травмированных. Хотя понятно, что нынешней тройкой обороны мы пока не играли. А тут — сразу с таким соперником. К каким-то вещам нужно относиться терпимее, ведь мы опять начинаем строить с нуля.

БРАТЬЕВ БЕРЕЗУЦКИХ УВАЖАЮ И ЛЮБЛЮ. НО ДАВАЙТЕ ЗАКРОЕМ ЭТУ ТЕМУ

— Вы говорите, что приходится пробовать новые варианты. А вы разговаривали с братьями Березуцкими по поводу их привлечения в сборную? Их уход из команды стал обоюдным решением обоюдное или только их?

— Давайте скажу об этом в заключительный раз. Когда у нас был сбор после матча с Коста-Рикой, мне позвонил Василий и попросил о встрече. Он сразу сказал, что, как и Игнашевич, хочет завершить карьеру в сборной. Я попросил его: «Давай пока не будем говорить «завершил», применим формулировку «приостановил». А далее посмотрим по самочувствию. Всякое же бывает. Остынут эмоции, появятся силы. Перед объявлением состава на Кубок конфедераций я сам съездил в Ватутинки, пообщался с братьями. Они сказали, что играть на турнире не готовы. Хорошо, вопросов нет — приостановление действует дальше.

Время шло. Перед новым сбором в текущем году я еще раз позвонил Василию, уточнил про их готовность. Мне ответили: «Нет, мы не можем». Если бы я сам не попросил их именно «приостановить», то они бы два года назад завершили, объявили бы сами, и мне бы этих вопросов не задавали. Вася и Леша четко понимают, в каком они состоянии сегодня. Знают, что их ждет на чемпионате мира. Давайте мы сделаем просто: будем уважать их решение. Тем более я говорю то, что было на самом деле. Они приняли свое решение. Я их правда очень уважаю и люблю. И ни одного слова от вас не утаил. Если бы они сказали «готовы», а я бы их не вызвал, тогда вопросы следовало бы адресовать мне. Давайте закроем эту тему. Если вдруг они скажут «Yes», тогда уже вернемся и вы зададите мне вопрос.

— Проблем игровых много, это понятно. А что понравилось в футболе команды?

— Проблем нет, слово это давайте исключим! Есть вопросы, которые нужно решать. Они бывает легкие и трудные. А у нас — рабочие. Понравились мне отдельные эпизоды и игроки. Но целостности не было. Например, футболисты делали какие-то вещи через не могу, я это чувствовал с бровки. Это понравилось. Хотя понятно, что ошибки мы совершали. Сложно у бразильцев отбирать мяч, когда ты уже набегался. Кстати, эта игра была похожа на матч с Аргентиной.

— Что сказали ребятам после такого поражения?

— Все рассказывать не буду. Накачек не было. Есть вина, а есть беда. В данном случае это беда. Потому что с определенного уровня через несколько ступенек перескочить сложно. Мы это несколько раз на себе испытали, а сейчас снова попались. Как бы ни настраивали игроков, каких-то вещей избежать сложно. Адаптация к игре, кстати, состоялась быстро. Первые 10−15 минут бразильцы доминировали, а потом мы вкатились в матч. Хотя надо отдать должное: если брать техническое оснащение, бразильская сборная чуть выше нас. Плюс еще нужно вести речь о командном балансе, у нас хватало новых футболистов по сравнению с предыдущем матчем. Это не объяснение причин, а констатация факта.

— Сыграет ли против французов Черышев?

— Не могу ответить. Надо с ним познакомиться, понять, в каком контексте можем его использовать. Для этого и позвали его на этот сбор. Посмотрим, как будем играть с французами. Пока сказать не могу, сыграет ли он с Францией.

— Не считаете, что сборной России не хватило чистого опорника? Глушаков — это все-таки атакующий игрок… Мы сейчас даже не про Денисова, а, например, про Нойштедтера, который в «Шальке» неплохо исполнял такую роль.

— Вы называете то одну фамилию, то другую… Кого-то нет, чего-то нет. Такое ощущение, что с этими фамилиями мы пять раз чемпионаты мира и Европы выиграли. Позвольте нам принимать такие решения, какие мы сами хотим.

Что касается Нойштедтера, если человек не играл два года в опорной зоне, а потом вышел бы против такой команды, это автоматически означало бы, что ты бросаешь его в пекло. Если бы против слабеньких соперников играли, тогда потихонечку можно было бы вводить футболиста.

Вернусь к чемпионату Европы 2016 года. Там Нойштедтер играл опорника. Вы помните эти матчи? И чем он тогда помог? Я не люблю оглядываться назад, но у нас люди же потом сами петиции писали — всех выгнать, всех застрелить, пригласить новых…

А теперь вы навязываете футболистов. Я думаю, Нойштедтер в опорной зоне не сильно тогда помог. Почему же мы сейчас его должны были там использовать, если он в клубе всегда играет в центре обороны? Извините, что напомнил вам про чемпионат Европы.

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ОПОРНИК? ОТВЕТЬТЕ НА СВОЙ ВОПРОС САМИ

— И все-таки, вы не считаете, что сборной России нужен чистый опорник?

— Что вы имеете под понятием «чистый опорник»?

— Человек, разрушающий игру.

— Он разрушает и свою, и чужую игру. (Смех в зале.).

— Так вам нужен такой футболист? Который, условно говоря, не ходил бы вообще на чужую половину поля.

— Туда сейчас даже вратари иногда ходят. И центральные защитники — при штрафных, угловых и так далее. Поэтому ответьте, пожалуйста, на свой вопрос сами, и мы дальше будем думать. И по 1:7 мы проигрываем, и по 0:7, и 1:8 недавно проиграли. И все почему-то ничего не видят.

— Нойштедтер и Габулов — для чего вам эти футболисты? Какой у них статус в команде?

— Вы спрашиваете про двух футболистов, которых сегодня на поле не было. Это оскорбление по отношению к тем ребятам, которые играли.

— Габулов, например, не играет в «Брюгге». Для чего вы его вызываете?

— Давайте не будем вызывать, если вы не хотите. Нойштедтер всегда играет за «Фенербахче»! Играет все игры по 90 минут. А насчет Габулова я уже отвечал. Если вы обратили внимание, в запасе его сегодня не было. Это российский футболист, который приносил нам пользу. По той или иной причине он попал в сегодняшнюю ситуацию. А наша задача — пригласить его, посмотреть и узнать, в каком он состоянии. Даже не играя, человек не теряет форму. Возвращусь снова во времена своей карьеры. Когда я перешел в Дрезден, в четырех матчах пропустил столько же, сколько в «Спартаке» за сезон не пропускал. Сидел на лавке, но так же вызывался в сборную. Потому что сам я не изменился, а ситуация изменилась. То же самое было у Овчинникова, Харина, Нигматуллина. Мы не можем разбрасываться своими игроками. Хотя естественно, его ситуация нас не устраивает.

— Стадион не удалось заполнить полностью. Почему?

— Вопрос не ко мне. Скажу лишь, что мы чувствовали поддержку болельщиков, они гнали нас вперед при любом счете. Большое им спасибо за это. Тем более футбол — летний вид спорта, а сегодня на стадионе было прохладно. А наша задача сейчас — исправлять ситуацию.

— Если футбол — летняя игра, то зачем мы мучаем футболистов в декабре, феврале?..