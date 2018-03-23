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23 марта, источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Мы опять начинаем строить с нуля

Нужен ли Черчесову чистый опорник? Сказалась ли на результате потеря Кокорина, Джикии и Васина? Почему из сборной ушли братья Березуцкие? После крупного поражения от Бразилии главный тренер нашей команды выдал рекордно длинную и откровенную пресс-конференцию, ответив на множество вопросов, в том числе и неприятных.

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Михаил ГОНЧАРОВ
из Лужников

ГЛУШАКОВ ПРОВЕЛ НЕ ЛУЧШИЙ МАТЧ, НО СТАРАЛСЯ

— До финальной трети поля мяч сборной России удавалось доводить чаще. А вот дальше с созданием моментов было туго. Почему?

— В какой-то степени с вами соглашусь. До финальной трети доходили, но потом поле сужалось, и соперник противодействовал активнее. Поэтому моментов создали не так много. Хотя в некоторых атаках могли сыграть качественнее.

— Тактические просчеты в обороне — индивидуальные ошибки или системные?

— Это тот случай, когда мы и сами грешили в некоторых ситуациях, ну и соперник заставлял нас ошибаться. Класса у игроков соперников достаточно для этого.

— Чем объясняются ляпы Глушакова в простых ситуациях?

— Мы с ним пока не общались. Игра на игру не приходится. Денис провел не лучший матч, но старался. Когда устал, мы его поменяли.

— Что случилось в 13 минут второго тайма, когда Россия пропустила три гола? В первой половине таких провалов не было…

— Согласен с вами. Если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола у нас стоял на бровке игрок, готовый выйти на замену.

Я чувствовал, что соперник перехватывает инициативу. И не хватало времени, чтобы выпустить свежего футболиста.

На таком уровне нельзя упускать инициативу не на 13 минут, а даже на пару. Тем более против команды, которая умеет так действовать в атаке. По горячим следам мы пока ни о чем не говорили. Посмотрим в спокойной обстановке матч, пообщаемся и поймем, что нужно срочно менять.

— Как оцените уровень сборной Бразилии, если сравнивать с Бельгией, Аргентиной и Испанией, с которыми вы прежде тоже встречались?

— У Бразилии футболисты очень хорошего качества. Но у нас было сегодня желание не просто сыграть, а и выиграть, говорю откровенно. Настраивались на победу. Уровень футбола у Бразилии плюс-минус такой же, как и у Испании или Аргентины. А система игры и ее ведение — разные.

— Потери Васина, Джикии и Кокорина сказались? Или даже с ними результат оказался бы таким же?

— Понятно, что это важные для нас игроки, но надо дождаться и понять, как у них будет проходить восстановление. Плакаться по выбывшим — не в наших планах и не в нашем характере. У нас есть игроки, и их оскорбит, если мы будем сейчас говорить про травмированных. Хотя понятно, что нынешней тройкой обороны мы пока не играли. А тут — сразу с таким соперником. К каким-то вещам нужно относиться терпимее, ведь мы опять начинаем строить с нуля.

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БРАТЬЕВ БЕРЕЗУЦКИХ УВАЖАЮ И ЛЮБЛЮ. НО ДАВАЙТЕ ЗАКРОЕМ ЭТУ ТЕМУ

— Вы говорите, что приходится пробовать новые варианты. А вы разговаривали с братьями Березуцкими по поводу их привлечения в сборную? Их уход из команды стал обоюдным решением обоюдное или только их?

— Давайте скажу об этом в заключительный раз. Когда у нас был сбор после матча с Коста-Рикой, мне позвонил Василий и попросил о встрече. Он сразу сказал, что, как и Игнашевич, хочет завершить карьеру в сборной. Я попросил его: «Давай пока не будем говорить «завершил», применим формулировку «приостановил». А далее посмотрим по самочувствию. Всякое же бывает. Остынут эмоции, появятся силы. Перед объявлением состава на Кубок конфедераций я сам съездил в Ватутинки, пообщался с братьями. Они сказали, что играть на турнире не готовы. Хорошо, вопросов нет — приостановление действует дальше.

Время шло. Перед новым сбором в текущем году я еще раз позвонил Василию, уточнил про их готовность. Мне ответили: «Нет, мы не можем». Если бы я сам не попросил их именно «приостановить», то они бы два года назад завершили, объявили бы сами, и мне бы этих вопросов не задавали. Вася и Леша четко понимают, в каком они состоянии сегодня. Знают, что их ждет на чемпионате мира. Давайте мы сделаем просто: будем уважать их решение. Тем более я говорю то, что было на самом деле. Они приняли свое решение. Я их правда очень уважаю и люблю. И ни одного слова от вас не утаил. Если бы они сказали «готовы», а я бы их не вызвал, тогда вопросы следовало бы адресовать мне. Давайте закроем эту тему. Если вдруг они скажут «Yes», тогда уже вернемся и вы зададите мне вопрос.

— Проблем игровых много, это понятно. А что понравилось в футболе команды?

— Проблем нет, слово это давайте исключим! Есть вопросы, которые нужно решать. Они бывает легкие и трудные. А у нас — рабочие. Понравились мне отдельные эпизоды и игроки. Но целостности не было. Например, футболисты делали какие-то вещи через не могу, я это чувствовал с бровки. Это понравилось. Хотя понятно, что ошибки мы совершали. Сложно у бразильцев отбирать мяч, когда ты уже набегался. Кстати, эта игра была похожа на матч с Аргентиной.

— Что сказали ребятам после такого поражения?

— Все рассказывать не буду. Накачек не было. Есть вина, а есть беда. В данном случае это беда. Потому что с определенного уровня через несколько ступенек перескочить сложно. Мы это несколько раз на себе испытали, а сейчас снова попались. Как бы ни настраивали игроков, каких-то вещей избежать сложно. Адаптация к игре, кстати, состоялась быстро. Первые 10−15 минут бразильцы доминировали, а потом мы вкатились в матч. Хотя надо отдать должное: если брать техническое оснащение, бразильская сборная чуть выше нас. Плюс еще нужно вести речь о командном балансе, у нас хватало новых футболистов по сравнению с предыдущем матчем. Это не объяснение причин, а констатация факта.

— Сыграет ли против французов Черышев?

— Не могу ответить. Надо с ним познакомиться, понять, в каком контексте можем его использовать. Для этого и позвали его на этот сбор. Посмотрим, как будем играть с французами. Пока сказать не могу, сыграет ли он с Францией.

— Не считаете, что сборной России не хватило чистого опорника? Глушаков — это все-таки атакующий игрок… Мы сейчас даже не про Денисова, а, например, про Нойштедтера, который в «Шальке» неплохо исполнял такую роль.

— Вы называете то одну фамилию, то другую… Кого-то нет, чего-то нет. Такое ощущение, что с этими фамилиями мы пять раз чемпионаты мира и Европы выиграли. Позвольте нам принимать такие решения, какие мы сами хотим.

Что касается Нойштедтера, если человек не играл два года в опорной зоне, а потом вышел бы против такой команды, это автоматически означало бы, что ты бросаешь его в пекло. Если бы против слабеньких соперников играли, тогда потихонечку можно было бы вводить футболиста.

Вернусь к чемпионату Европы 2016 года. Там Нойштедтер играл опорника. Вы помните эти матчи? И чем он тогда помог? Я не люблю оглядываться назад, но у нас люди же потом сами петиции писали — всех выгнать, всех застрелить, пригласить новых…

А теперь вы навязываете футболистов. Я думаю, Нойштедтер в опорной зоне не сильно тогда помог. Почему же мы сейчас его должны были там использовать, если он в клубе всегда играет в центре обороны? Извините, что напомнил вам про чемпионат Европы.

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ОПОРНИК? ОТВЕТЬТЕ НА СВОЙ ВОПРОС САМИ

— И все-таки, вы не считаете, что сборной России нужен чистый опорник?

— Что вы имеете под понятием «чистый опорник»?

— Человек, разрушающий игру.

— Он разрушает и свою, и чужую игру. (Смех в зале.).

— Так вам нужен такой футболист? Который, условно говоря, не ходил бы вообще на чужую половину поля.

— Туда сейчас даже вратари иногда ходят. И центральные защитники — при штрафных, угловых и так далее. Поэтому ответьте, пожалуйста, на свой вопрос сами, и мы дальше будем думать. И по 1:7 мы проигрываем, и по 0:7, и 1:8 недавно проиграли. И все почему-то ничего не видят.

— Нойштедтер и Габулов — для чего вам эти футболисты? Какой у них статус в команде?

— Вы спрашиваете про двух футболистов, которых сегодня на поле не было. Это оскорбление по отношению к тем ребятам, которые играли.

— Габулов, например, не играет в «Брюгге». Для чего вы его вызываете?

— Давайте не будем вызывать, если вы не хотите. Нойштедтер всегда играет за «Фенербахче»! Играет все игры по 90 минут. А насчет Габулова я уже отвечал. Если вы обратили внимание, в запасе его сегодня не было. Это российский футболист, который приносил нам пользу. По той или иной причине он попал в сегодняшнюю ситуацию. А наша задача — пригласить его, посмотреть и узнать, в каком он состоянии. Даже не играя, человек не теряет форму. Возвращусь снова во времена своей карьеры. Когда я перешел в Дрезден, в четырех матчах пропустил столько же, сколько в «Спартаке» за сезон не пропускал. Сидел на лавке, но так же вызывался в сборную. Потому что сам я не изменился, а ситуация изменилась. То же самое было у Овчинникова, Харина, Нигматуллина. Мы не можем разбрасываться своими игроками. Хотя естественно, его ситуация нас не устраивает.

— Стадион не удалось заполнить полностью. Почему?

— Вопрос не ко мне. Скажу лишь, что мы чувствовали поддержку болельщиков, они гнали нас вперед при любом счете. Большое им спасибо за это. Тем более футбол — летний вид спорта, а сегодня на стадионе было прохладно. А наша задача сейчас — исправлять ситуацию.

— Если футбол — летняя игра, то зачем мы мучаем футболистов в декабре, феврале?..

— Я свое мнение уже высказывал. Мы в свое время часто играли на снегу. Причем сугробы были по колено. Так что по сравнению с теми временами сегодняшние условия — настоящее счастье. Я бы хотел сказать огромное спасибо «Лужникам» за то, что сделали нам такое поле. Результат нас не устраивает, готовились мы к другому. Соперник оказался качественнее и сильнее. А мы должны решать свои задачи и исправляться.

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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