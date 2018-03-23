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23:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Романцев: Наша оборона поплыла

Знаменитый тренер Олег Романцев — о качестве игры сборной России в товарищеском матче с командой Бразилии (0:3).

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ПЕРВЫЙ ТАЙМ

— По первым сорока пяти минутам почувствовали, что в майках сборной России на поле вышли бойцы?

— Конечно. Много двигались, прессинговали, шли в борьбу. Именно за счет этого и удавалось сохранять равновесие в игре.

— Не показалось, что бразильцы выглядели, как-то простовато?

— Они вели себя так, как позволял соперник, который старался накрывать их в момент приема мяча. Заметней остальных в первом тайме были Виллиан и подключавшийся слева защитник Марселу. Но до перерыва гости создали только один реальный момент. Это когда после длинного паса Виллиана Жезус выскочил из-под Кутепова и пробил в касание. Выручил Акинфеев.

— Наши ребята тоже в атаке на большее не наиграли.

— У нас хороший шанс имел Зобнин, которому Алексей Миранчук скинул мяч пяткой, но спартаковец оказался неточен. Был еще один эпизод, когда ближе к перерыву Смолов протащил мяч до линии ворот и отдал пас под себя набегавшему Алексею Миранчуку. Но тот пробил как-то неуклюже.

— В первом тайме был не слишком заметен Смолов, который оставался без последнего острого паса.

— А не получал он его потому, что бразильцы успевали перекрывать наших хавбеков, плотно насытив середину поля. Они понимали, что выдвинутого вперед форварда, прежде всего, важно лишить мяча. Тем более, что центральную зону вблизи ворот закрывали такие опытные защитники, как Тиагу Силва и Миранда. В целом тайм был равным.

ВТОРОЙ ТАЙМ

— Не было предчувствия, что после перерыва бразильцев прорвет?

— Оно появилось минут через пять-семь, когда стало заметно, что гости резко взвинтили темп. Их атаки стали резкими, скоростными, неожиданными. Особенно активен был на правом фланге Виллиан, который успевал и сам шороха наводить, и партнерам помогал это делать. Вот здесь наша оборона поплыла.

— Почему это произошло?

— Причин несколько. Просто у защитников не получилось долго продержаться под давлением соперника, который быстро нащупал их слабые места. Возможно, сказалось и то, что не хватило силенок, потраченных в первом тайме на сохранение равновесия в счете — играть без мяча всегда сложнее. Это не только отнимает много энергии, но и заставляет ошибаться. А за те 13 минут, что в ворота Акинфеева влетело три мяча, их было даже больше, чем было нам забито.

— В первом мяче Игоря стоит винить?

— Не думаю. Удар Тиагу Силвы головой из-под Граната и Кутепова был очень сложным. А забивал его в пустые ворота почему-то оставленный без присмотра на дальней штанге защитник Миранда. Кто-то ведь должен был ему помешать? Или второй гол с пенальти: Паулинью играючи проскочил по центру в штрафную, где Головину ничего не оставалось, как завалить хавбека «Барселоны».

— Не было никого на дальней штанге и когда тот Паулинью, забивал головой третий мяч…

— То-то и оно. Именно этот отрезок матча все и решил. Вряд ли нашу команду убаюкал неспешный первый тайм бразильцев. Но к такому повороту и скоростному взрыву соперников они оказались не готовы.

— И все-таки ближе к концовке наши провели несколько неплохих атак и даже могли забить.

— Был полумомент у Комбарова, по шансу имели Дзагоев и Заболотный. Но все это уже при счете 0:3, когда соперник уже сделал свое дело и чуть сбавил обороты. Возможно, мы могли бы забить, но нашим атакам не хватало быстроты, острых передач в касание. А так все ходы в них оказывались предсказуемыми. Да еще и удача была не на нашей стороне. Хотя, как известно, она любит сильнейших.

— Каковы же выводы?

— Уверен, что Черчесов их сделает. В этом плане встреча с таким звездным противником оказалась сверхполезной. Проблема прежняя и она на поверхности — это стабильность и слаженность обороны. Есть проверенный, надежный вратарь, хороший выбор разноплановых полузащитников. Остальное требует доводки. Главный тренер наверняка это знает и будет стараться выправить ситуацию. И давайте надеяться, что во вторник в Питере мы увидим, как идет работа над ошибками.

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
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