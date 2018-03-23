Футбольный товарищеский матч Россия — Бразилия посетило 59 тыс. зрителей
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футбольный товарищеский матч между сборными России и Бразилии на стадионе «Лужники» посетило 59 263 зрителя. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футбольный товарищеский матч между сборными России и Бразилии на стадионе «Лужники» посетило 59 263 зрителя. Об этом ТАСС сообщили в
«Лужники» вмещают более 80 тыс. зрителей. Сборная Бразилии обыграла команду России со счетом 3:0.
Встреча прошла в рамках подготовки сборной России к чемпионату мира 2018 года. 27 марта россиянам предстоит сыграть против команды Франции на стадионе «Санкт- Петербург». Во время заключительного сбора перед мировым первенством сборная России проведет товарищеские матчи против команд Австрии (30 мая, Зальцбург) и Турции (5 июня, стадион «Динамо»).
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На «Лужниках» пройдет четыре встречи группового этапа турнира, включая матч открытия, игра 1/8 финала, полуфинал и финал.
|Станислав Черчесов
|Тите
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|13
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жук (Беларусь)
|Боковой судья
|Олег Маслянко (Беларусь)