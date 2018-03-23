Футбольный товарищеский матч Россия — Бразилия посетило 59 тыс. зрителей

Встреча прошла в рамках подготовки сборной России к чемпионату мира 2018 года. 27 марта россиянам предстоит сыграть против команды Франции на стадионе «Санкт- Петербург». Во время заключительного сбора перед мировым первенством сборная России проведет товарищеские матчи против команд Австрии (30 мая, Зальцбург) и Турции (5 июня, стадион «Динамо»).