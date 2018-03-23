Тите: Взял бы Акинфеева и Головина в сборную Бразилии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Британия дала задний ход: Джонсон сменил позицию по РФ» — СМИ
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Родители тройняшек установили в доме «военный режим» (фото
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Франция2
Колумбия1
Футбол. Сборные
перерыв
Германия1
Испания1
Футбол. Сборные
перерыв
Нидерланды0
Англия0
Футбол. Сборные
перерыв
Польша0
Нигерия0
Футбол. Сборные
перерыв
Аргентина0
Италия0
Футбол. Сборные
перерыв
Шотландия0
Коста-Рика1
Футбол. Сборные
перерыв
Австрия2
Словения0
Футбол. Сборные
перерыв
Португалия0
Египет0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Марокко2
Сербия1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Украина1
Саудовская Аравия1
Футбол. Сборные
21:15
Тунис1
Иран0
Футбол. Сборные
21:00
Греция0
Швейцария1
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия2
Казахстан3
Футбол. Сборные
24.03
Кюрасао
Боливия
Футбол. Сборные
24.03
Перу
Хорватия
Футбол. Сборные
20:30
Турция1
Ирландия0
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия4
Австралия1
Футбол. Сборные
20:00
Болгария0
Босния и Герцеговина1
Футбол. Сборные
20:00
Гамбия1
ЦАР1
Футбол. Сборные
19:30
Сенегал1
Узбекистан1
Футбол. Сборные
19:00
Россия0
Бразилия3
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан0
Беларусь1
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия0
Македония0
Футбол. Сборные
19:00
Кипр0
Черногория0
Футбол. Сборные
24.03
Мексика
Исландия
Футбол. Сборные
15:20
Япония1
Мали1
Футбол. Сборные
14:35
Уругвай2
Чехия0
Футбол. Первый дивизион
24.03
Луч-Энергия
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
24.03
Томь
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
24.03
Ротор-Волгоград
Енисей
Все события
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Почему Загитова не упала, но проиграла
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках»
Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с рекордом
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
23:21 (мск), источник: Советский спорт

Тите: Взял бы Акинфеева и Головина в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите — о победе над российской сборной в контрольном матче (3:0).

21
фотография
21
фотография
21
фотография

— Остались какие-то сомнения по поводу тактики и состава на ЧМ?
— Рад, как справились с игрой. Мы смогли воплотить в жизнь задуманное. Мы смогли забить из положений, которые мы разбирали. Команда хорошо технически оснащена. Команда усвоила уроки прошлого, игроки смогли реализовать голевые моменты. Команда справилась с задачей, сделала выводы. Будем продолжать работать, команда полностью готова к чемпионату мира.

В первом тайме мы прощупывали соперниками, во втором — работали над реализацией. Не все и сразу бывает так просто. Каждый футболист должен превосходить себя, и вместе команда при помощи тренеров должна становиться все лучше и лучше. Если мы все будем отдавать себя, то мы достигнем результата. Важно быть эмоционально сильным, это порой помогает перевернуть концовки.

— Кого бы из сборной России вы бы взяли в сборную Бразилии?
— Станислав Черчесов хорошо натренировал свою команду, в игре с Испанией. Я бы выделил Головина, агрессивного и мастеровитого игрока. Также Смолов, который быстро решает голевые моменты. Еще Алексей Миранчук, быстрый и умный игрок. Акинфеев? Конечно, прекрасный технически оснащенный вратарь.

— Что думаете о Дугласе Косте и Коутиньо?
— Все игроки важны. Четыре месяца назад мы начали работать на поиском наилучших позиций для ведущих наших футболистов. Стараюсь найти в каждом лучшие стороны. Долго отбирал игроков для сборной. Дуглас? Я ему сказал давно, что ты будешь играть за сборную, если будет выкладываться по полной и адаптироваться к личностных характеристикам соперника.

— С педагогической точки зрения, какие результаты принесет победа над Россией?
— Мы должны продолжать играть этой линией защиты. Мы должны искать альтернативу в атаке. Россия иногда навязывала свою игру, но в опорной зоне хорошо проявил себя Каземиро. Выбранная тактика показала: мы подошли к игре правильно. Любая игра — это опыт и анализ независимо от результата.

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках»
Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с рекордом
Черчесов: Мы опять начинаем строить с нуля
«Салават Юлаев» победил «Трактор» в пятом матче серии
«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Германия и Испания огласили составы на товарищеский матч
Смолов — об отказе общаться с прессой: Так никто и не играл
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь