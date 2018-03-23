Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Германия и Испания огласили составы на товарищеский матч
Стали известны составы Германии и Испании на товарищеский матч.
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Стали известны составы Германии и Испании на товарищеский матч.
С первых минут на поле появятся:
Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Хедира, Кроос, Езил, Дракслер, Мюллер, Вернер.
Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Тиагу Алькантара, Коке, Давид Сильва, Иско, Иньеста, Родриго.