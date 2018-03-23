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23:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия и Испания огласили составы на товарищеский матч

Стали известны составы Германии и Испании на товарищеский матч.

С первых минут на поле появятся:

Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Хедира, Кроос, Езил, Дракслер, Мюллер, Вернер.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Тиагу Алькантара, Коке, Давид Сильва, Иско, Иньеста, Родриго.

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