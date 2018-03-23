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23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфееву 7,0 за матч с Бразилией

Разбираем участников матча Россия — Бразилия по персоналиям.

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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 7,0. Выручил в начале матча, ликвидировав выпад Габриэла Жезуса. В остальном до перерыва также не оставался без работы — качественно выбирал позиции и без труда отражал удары. В начале второго тайма вновь спас команду, не позволив с пары метров забить Паулинью. Отразил очень сложный удар Тиагу Силвы и при голе, но партнеры не помогли и позволили добить. Следом оборона нашей команды вообще перестала работать, и Акинфеева стали расстреливать в упор. В результате Игорь пропустил еще дважды, но претензий к нему нет ни одной.

САМЕДОВ — 5,0. Противостоял на бровке Дугласу Косте и Марселу, поэтому куда больше времени был задействован в обороне, а не в атаке. Первое подключение вперед выполнил лишь в середине тайма. На исходе получаса нанес плотный удар из-за штрафной с левой ноги, заставив потрудиться Алисона. До перерыва Дугласом Костой более-менее справился, хотя однажды, когда нападающий «Ювентуса» предпринял обводку со смещением в центр, Самедов оказался отыгран от эпизода. В начале второго тайма чуть не забил в свои ворота после срезки. А потом стал допускать позиционные ошибки уже на постоянной основе.

ГРАНАТ — 4,0. Вместе с Кутеповым проворонили подключение Габриэла Жезуса на 5-й минуте, причем защитник «Рубина» находился лицом к форварду «Манчестер Сити» и видел его маневр, но понадеялся на офсайд. Сразу после перерыва выбросился в центре поля на Дугласа Косту, позволил себя легко обыграть — и возник опаснейший момент. Следом, уже при пропущенном голе, не помешал добить мяч Миранде — выключился в той ситуации раньше времени. Внес «вклад» и в третий гол бразильцев.

КУТЕПОВ — 4,0. Помимо упомянутого выше опасного удара Габриэла Жезуса, действовал надежно. Проиграл верховую дуэль Тиагу Силве в моменте с пропущенным голом, позволив нанести первый удар. При третьем пропущенном голе пропустил мимо себя Виллиана.

КУДРЯШОВ — 4,5. Первый тайм провел дисциплинированно, а во втором, как и вся команда, «поплыл». Не прервал навесной пас Дугласа Косты на Виллана, из-за чего в штрафной возник настоящий пожар. Зачем-то сместился слишком сильно на ближнюю штангу при третьем голе.

КОМБАРОВ — 4,5. О подключениях в атаку до перерыва мог лишь мечтать, поскольку приходилось много отрабатывать на своей половине поля. Допустил опасный удар Виллиана из пределов штрафной. В начале второго тайма слишком медленно возвращался назад в штрафную и не помешал пробить в упор Паулинью. Далее совсем перестал справляться с подключениями Виллиана. Зато в атаке стал отмечаться чаще.

ГЛУШАКОВ — 4,5. Отыграл слабо. Не подстраховывал, ошибался в передачах, долго работал с мячом в центральной зоне и позволял бразильцам себя обкрадывать. Первый опасный момент во втором тайме начался именно с потери Глушакова у чужой штрафной. В атаке ничем себя не проявил.

ЗОБНИН — 5,0. Показал достойное движение на фоне соперников, отрабатывал в обороне, опекал Коутинью, старался быстро продвигать мяч вперед. После одного его перехвата в первом тайме сборная России могла соорудить опасный момент. Нанес первый удар нашей команды в створ, приложившись издали. Вторую половину начал с отличного рывка по равому флангу, а потом на глазах начал сдавать — и в центре поля возник проходной двор. Перед третьим голом, как и Кутепов, слишком легко впустил в штрафную Виллиана.

ГОЛОВИН — 5,5. Провел хороший первый тайм, не уступая соперникам в цепкости и технике. Однажды здорово обокрал в центре поля Дани Алвеса, разогнав перспективную контратаку. Далее еще дважды доставлял мяч в штрафную. После перерыва наделал ошибок в обороне — дважды не успевал за Паулинью в своей штрафной. Первый раз это закончилось ударом в упор, второй раз — привезенным пенальти. С обостряющими действиями тоже ладиться перестало.

Ал. МИРАНЧУК — 5,5. Скромно провел первую четверть матча, потом, ближе к перерыву, начал наконец придумывать обостряющие действия. Выполнил эффектный пас пяткой под удар Зобнину, следом разыграл «стенку» со Смоловым и сам пробил из хорошей позиции — выше ворот. Прессинговал соперников у чужой штрафной, иногда — успешно. Сразу после пропущенного гола отправился на замену.

СМОЛОВ — 5,0. Не смог продемонстрировать лучших качеств в атаке, да и мяч до перерыва получал не так часто. В одной ситуации, после отбора Головина, неудачно открылся — вместо рывка к воротам убежал на фланг. Разыграл неплохую комбинацию с Алексеем Миранчуком, выведя того на удар, и на этом все обостряющие действия Федора закончились. После перерыва тоже выглядел средне. В моменте с третьим пропущенным голом не хватило оборонительных навыков: смотрел на мяч, а не на Паулинью, который в одиночестве стоял в паре метров от него.

ДЗАГОЕВ — 5,0. Вышел на поле сразу же после первого пропущенного гола. Ощутимо усилить игру в атаке не смог. При счете 0:3 упустил хороший момент, пробив мимо ворот из штрафной.

Ан. МИРАНЧУК — 5,5. Мог забить гол престижа, но попал «черпачком» в перекладину.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 4,5. Добавил мощи в атаке, но забить не смог. Хотя один момент получил, но не соориентировался на добивании.

ЖИРКОВ — 5,0. Пытался придумать что-то интересное за счет дриблинга, но пройти бразильцев один в один не смог.

СМОЛЬНИКОВ — 5,0. Пару рывков совершить успел. Правда, бесполезных.

ЕРОХИН — б/о.

БРАЗИЛИЯ

АЛИСОН — 6,0. В первом тайме легко отразил два дальних удара в исполнении Зобнина и Самедова. После перерыва россияне также не ставили перед голкипером ощутимых сложностей. А однажды, когда спасти уже было трудно, выручили партнер и перекладина.

ДАНИ АЛВЕС — 6,0. Классным забросом в штрафную на Жезуса соорудил первый опасный момент в матче. Очень активно лез вперед, помогая Виллиану на бровке. Правда, допустил одну неприятную ошибку в центре поля, позволив обокрасть себя в центре поля Головину. Во втором тайме также играл активно.

МИРАНДА — 6,5. Грубых ошибок не допустил, а во втором тайме еще и забил, сориентировавшись на добивании после подачи с фланга.

ТИАГУ СИЛВА — 6,0. Допустил удар Зобнина до перерыва с линии штрафной. Во втором тайме помог своей команде выйти вперед, выиграв верховое единоборство в чужой штрафной и нанеся хороший удар в угол.

МАРСЕЛУ — 7,0. С удовольствием, как и всегда, бегал вперед, но обостряющих действий выполнил не так много. Однако свой фланг вместе с Дугласом Костой выиграл у сборной России вчистую.

КАЗЕМИРУ — 6,5. Контролировал центральную зону, оставался ниже всех и подстраховывал партнеров. Но две быстрых атаки россиян через центр до перерыва все-таки пропустил. Позволил прямо возле штрафной развернуться с мячом Алексею Миранчуку. После перерыва помог бразильцам завладеть гигантским преимуществом и запереть Россию у штрафной.

ПАУЛИНЬЮ — 7,0. Действовал ближе к правому флангу, очень активно работал с мячом, часто оказывался на ударной позиции. Трижды бил в упор — после первых двух мяч непостижимым образом летел в Акинфеева, а в третьей ситуации все-таки забил. Плюс еще и заработал пенальти, обогнав Головина.

КОУТИНЬЮ — 6,5. Опускался вглубь поля для приема мяча. Разгонял атаки, редко ошибался в передачах. Нанес несколько хороших крученых ударов со средней дистанции. Помог команде во втором тайме создать несколько шикарных моментов. Уверенно реализовав пенальти, забив второй гол бразильцев.

ВИЛЛИАН — 6,5. Если в первом тайме Кудряшов и Комбаров с его подключениями еще хоть как-то справлялись, то после перерыва футболист «Челси» соперников растерзал. Именно его навесы с правой бровки привели к первому и третьем голу.

ДУГЛАС КОСТА — 6,0. Ощутимо выигрывал в скорости у Самедова и Граната, несколько раз прорывался по флангу и опасно простреливал в штрафную. Собственно, именно таким способом бразильцы и создали два первых опасных момента во втором тайме.

ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС — 5,5. В дебюте матча совершил отличный рывок за спины Кутепову и Гранату, получил мяч прямо перед воротами, но пробил в Акинфеева. Это был лучший момент бразильцев в первом тайме. В дальнейшем уже в центр внимания почти не попадал, а во втором тайме отправился на замену.

РОБЕРТУ ФИРМИНУ — 5,5. Проявить себя в «Лужниках» не успел.

РЕНАТО АУГУСТУ — 5,5. Надежно отработал свои 20 с лишним минут.

ФРЕД — 5,5. Новых голов при нем бразильцы не забили, но и времени на поле провел минимум.

ТАЙСОН — 5,5. Ничего не испортил.

ФАГНЕР — б/о.

ЖЕРОМЕЛ — б/о.

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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