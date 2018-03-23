Акинфееву 7,0 за матч с Бразилией

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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 7,0. Выручил в начале матча, ликвидировав выпад Габриэла Жезуса. В остальном до перерыва также не оставался без работы — качественно выбирал позиции и без труда отражал удары. В начале второго тайма вновь спас команду, не позволив с пары метров забить Паулинью. Отразил очень сложный удар Тиагу Силвы и при голе, но партнеры не помогли и позволили добить. Следом оборона нашей команды вообще перестала работать, и Акинфеева стали расстреливать в упор. В результате Игорь пропустил еще дважды, но претензий к нему нет ни одной.

САМЕДОВ — 5,0. Противостоял на бровке Дугласу Косте и Марселу, поэтому куда больше времени был задействован в обороне, а не в атаке. Первое подключение вперед выполнил лишь в середине тайма. На исходе получаса нанес плотный удар из-за штрафной с левой ноги, заставив потрудиться Алисона. До перерыва Дугласом Костой более-менее справился, хотя однажды, когда нападающий «Ювентуса» предпринял обводку со смещением в центр, Самедов оказался отыгран от эпизода. В начале второго тайма чуть не забил в свои ворота после срезки. А потом стал допускать позиционные ошибки уже на постоянной основе.

ГРАНАТ — 4,0. Вместе с Кутеповым проворонили подключение Габриэла Жезуса на 5-й минуте, причем защитник «Рубина» находился лицом к форварду «Манчестер Сити» и видел его маневр, но понадеялся на офсайд. Сразу после перерыва выбросился в центре поля на Дугласа Косту, позволил себя легко обыграть — и возник опаснейший момент. Следом, уже при пропущенном голе, не помешал добить мяч Миранде — выключился в той ситуации раньше времени. Внес «вклад» и в третий гол бразильцев.

КУТЕПОВ — 4,0. Помимо упомянутого выше опасного удара Габриэла Жезуса, действовал надежно. Проиграл верховую дуэль Тиагу Силве в моменте с пропущенным голом, позволив нанести первый удар. При третьем пропущенном голе пропустил мимо себя Виллиана.

КУДРЯШОВ — 4,5. Первый тайм провел дисциплинированно, а во втором, как и вся команда, «поплыл». Не прервал навесной пас Дугласа Косты на Виллана, из-за чего в штрафной возник настоящий пожар. Зачем-то сместился слишком сильно на ближнюю штангу при третьем голе.

КОМБАРОВ — 4,5. О подключениях в атаку до перерыва мог лишь мечтать, поскольку приходилось много отрабатывать на своей половине поля. Допустил опасный удар Виллиана из пределов штрафной. В начале второго тайма слишком медленно возвращался назад в штрафную и не помешал пробить в упор Паулинью. Далее совсем перестал справляться с подключениями Виллиана. Зато в атаке стал отмечаться чаще.

ГЛУШАКОВ — 4,5. Отыграл слабо. Не подстраховывал, ошибался в передачах, долго работал с мячом в центральной зоне и позволял бразильцам себя обкрадывать. Первый опасный момент во втором тайме начался именно с потери Глушакова у чужой штрафной. В атаке ничем себя не проявил.

ЗОБНИН — 5,0. Показал достойное движение на фоне соперников, отрабатывал в обороне, опекал Коутинью, старался быстро продвигать мяч вперед. После одного его перехвата в первом тайме сборная России могла соорудить опасный момент. Нанес первый удар нашей команды в створ, приложившись издали. Вторую половину начал с отличного рывка по равому флангу, а потом на глазах начал сдавать — и в центре поля возник проходной двор. Перед третьим голом, как и Кутепов, слишком легко впустил в штрафную Виллиана.

ГОЛОВИН — 5,5. Провел хороший первый тайм, не уступая соперникам в цепкости и технике. Однажды здорово обокрал в центре поля Дани Алвеса, разогнав перспективную контратаку. Далее еще дважды доставлял мяч в штрафную. После перерыва наделал ошибок в обороне — дважды не успевал за Паулинью в своей штрафной. Первый раз это закончилось ударом в упор, второй раз — привезенным пенальти. С обостряющими действиями тоже ладиться перестало.

Ал. МИРАНЧУК — 5,5. Скромно провел первую четверть матча, потом, ближе к перерыву, начал наконец придумывать обостряющие действия. Выполнил эффектный пас пяткой под удар Зобнину, следом разыграл «стенку» со Смоловым и сам пробил из хорошей позиции — выше ворот. Прессинговал соперников у чужой штрафной, иногда — успешно. Сразу после пропущенного гола отправился на замену.

СМОЛОВ — 5,0. Не смог продемонстрировать лучших качеств в атаке, да и мяч до перерыва получал не так часто. В одной ситуации, после отбора Головина, неудачно открылся — вместо рывка к воротам убежал на фланг. Разыграл неплохую комбинацию с Алексеем Миранчуком, выведя того на удар, и на этом все обостряющие действия Федора закончились. После перерыва тоже выглядел средне. В моменте с третьим пропущенным голом не хватило оборонительных навыков: смотрел на мяч, а не на Паулинью, который в одиночестве стоял в паре метров от него.

ДЗАГОЕВ — 5,0. Вышел на поле сразу же после первого пропущенного гола. Ощутимо усилить игру в атаке не смог. При счете 0:3 упустил хороший момент, пробив мимо ворот из штрафной.

Ан. МИРАНЧУК — 5,5. Мог забить гол престижа, но попал «черпачком» в перекладину.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 4,5. Добавил мощи в атаке, но забить не смог. Хотя один момент получил, но не соориентировался на добивании.

ЖИРКОВ — 5,0. Пытался придумать что-то интересное за счет дриблинга, но пройти бразильцев один в один не смог.

СМОЛЬНИКОВ — 5,0. Пару рывков совершить успел. Правда, бесполезных.

ЕРОХИН — б/о.

БРАЗИЛИЯ

АЛИСОН — 6,0. В первом тайме легко отразил два дальних удара в исполнении Зобнина и Самедова. После перерыва россияне также не ставили перед голкипером ощутимых сложностей. А однажды, когда спасти уже было трудно, выручили партнер и перекладина.

ДАНИ АЛВЕС — 6,0. Классным забросом в штрафную на Жезуса соорудил первый опасный момент в матче. Очень активно лез вперед, помогая Виллиану на бровке. Правда, допустил одну неприятную ошибку в центре поля, позволив обокрасть себя в центре поля Головину. Во втором тайме также играл активно.

МИРАНДА — 6,5. Грубых ошибок не допустил, а во втором тайме еще и забил, сориентировавшись на добивании после подачи с фланга.

ТИАГУ СИЛВА — 6,0. Допустил удар Зобнина до перерыва с линии штрафной. Во втором тайме помог своей команде выйти вперед, выиграв верховое единоборство в чужой штрафной и нанеся хороший удар в угол.

МАРСЕЛУ — 7,0. С удовольствием, как и всегда, бегал вперед, но обостряющих действий выполнил не так много. Однако свой фланг вместе с Дугласом Костой выиграл у сборной России вчистую.

КАЗЕМИРУ — 6,5. Контролировал центральную зону, оставался ниже всех и подстраховывал партнеров. Но две быстрых атаки россиян через центр до перерыва все-таки пропустил. Позволил прямо возле штрафной развернуться с мячом Алексею Миранчуку. После перерыва помог бразильцам завладеть гигантским преимуществом и запереть Россию у штрафной.

ПАУЛИНЬЮ — 7,0. Действовал ближе к правому флангу, очень активно работал с мячом, часто оказывался на ударной позиции. Трижды бил в упор — после первых двух мяч непостижимым образом летел в Акинфеева, а в третьей ситуации все-таки забил. Плюс еще и заработал пенальти, обогнав Головина.

КОУТИНЬЮ — 6,5. Опускался вглубь поля для приема мяча. Разгонял атаки, редко ошибался в передачах. Нанес несколько хороших крученых ударов со средней дистанции. Помог команде во втором тайме создать несколько шикарных моментов. Уверенно реализовав пенальти, забив второй гол бразильцев.

ВИЛЛИАН — 6,5. Если в первом тайме Кудряшов и Комбаров с его подключениями еще хоть как-то справлялись, то после перерыва футболист «Челси» соперников растерзал. Именно его навесы с правой бровки привели к первому и третьем голу.

ДУГЛАС КОСТА — 6,0. Ощутимо выигрывал в скорости у Самедова и Граната, несколько раз прорывался по флангу и опасно простреливал в штрафную. Собственно, именно таким способом бразильцы и создали два первых опасных момента во втором тайме.

ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС — 5,5. В дебюте матча совершил отличный рывок за спины Кутепову и Гранату, получил мяч прямо перед воротами, но пробил в Акинфеева. Это был лучший момент бразильцев в первом тайме. В дальнейшем уже в центр внимания почти не попадал, а во втором тайме отправился на замену.

РОБЕРТУ ФИРМИНУ — 5,5. Проявить себя в «Лужниках» не успел.

РЕНАТО АУГУСТУ — 5,5. Надежно отработал свои 20 с лишним минут.

ФРЕД — 5,5. Новых голов при нем бразильцы не забили, но и времени на поле провел минимум.

ТАЙСОН — 5,5. Ничего не испортил.

ФАГНЕР — б/о.