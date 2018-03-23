Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Федор Смолов — об отказе общаться с прессой: Так никто и не играл
Нападающий сборной России Федор Смолов после поражения от Бразилии в товарищеском матче в Москве (0:3) отказался общаться в
Нападающий сборной России Федор Смолов после поражения от Бразилии в товарищеском матче в Москве (0:3) отказался общаться в
При этом форвард объяснил нежелание отвечать на вопросы одной фразой.
— Федор, может, вы поговорите? — обратились журналисты к Смолову. — Никто не остановился…
— Так никто и не играл, — ответил футболист. (Юлия ЯКОВЛЕВА).
|Станислав Черчесов
|Тите
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|13
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жук (Беларусь)
|Боковой судья
|Олег Маслянко (Беларусь)