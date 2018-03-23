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22:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федор Смолов — об отказе общаться с прессой: Так никто и не играл

Нападающий сборной России Федор Смолов после поражения от Бразилии в товарищеском матче в Москве (0:3) отказался общаться в микст-зоне.

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При этом форвард объяснил нежелание отвечать на вопросы одной фразой.

— Федор, может, вы поговорите? — обратились журналисты к Смолову. — Никто не остановился…

— Так никто и не играл, — ответил футболист. (Юлия ЯКОВЛЕВА).

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
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