Самедов: Всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке

«Могли пропустить больше, могли пропустить меньше. Что есть, то есть. Не знаю, почему не было аншлага на трибунах. Нам есть над чем работать, нужно делать выводы. Всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.