Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Самедов: Всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке
Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение в товарищеском матче с Бразилией (0:3).
Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение в товарищеском матче с Бразилией (0:3).
«Могли пропустить больше, могли пропустить меньше. Что есть, то есть. Не знаю, почему не было аншлага на трибунах. Нам есть над чем работать, нужно делать выводы. Всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Напомним, все голы Бразилия забила во втором тайме. Мячи на свой счёт записали Жоао Миранда, Паулиньо и Филиппе Коутиньо, который отличился с пенальти.
|Станислав Черчесов
|Тите
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|13
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жук (Беларусь)
|Боковой судья
|Олег Маслянко (Беларусь)