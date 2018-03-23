Александр Мостовой: 0:3 горим, а там люди сидят на скамейке запасных улыбаются

«Мы же не играли отборочные матчи, никакого давления не было, все спокойно. Увидели все во втором тайме: 0:3 горим, а там люди сидят на скамейке запасных улыбаются, смеются. Первый тайм тактически у россиян было 9 защитников, мы ждали ошибку соперника. Другого я не увидел. А во втором тайме мы чуть-чуть раскрылись и сразу все вылезло наружу. Появились пустые зоны, чем воспользовались техничные бразильские футболисты. И сразу все наши плюсы по первому тайму превратились в минусы», — приводит слова Мостового Sport24.ru.