Сорокин: Болельщики покинули трибуны «Лужников» после матча Россия — Бразилия за 11 минут

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Матч между сборными России и Бразилии был официальным тестовым перед чемпионатом мира. После первой игры на реконструированном стадионе (в ноябре 2017 года российская сборная принимала аргентинцев и уступила со счетом 0:1) болельщики с верхнего яруса не могли покинуть арену около часа.

«Сегодня последний человек ушел с трибун через 11 минут после финального свистка, это хороший показатель. С точки зрения организации все прошло штатно, схемы выгрузки сработали. Сейчас я нахожусь рядом с представителем ФИФА Колином Смитом, никаких нареканий по организации матча нет», — добавил Сорокин.

Он также отметил, что зрители не испытали проблем с доступом к близлежащим станциям метро. «Мы видим, что никаких сложностей и заторов нет. Есть плотный поток, но для такой аудитории это нормально», — сказал Сорокин.