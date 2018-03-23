Березуцкие и Денисов должны вернуться! Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках»
Сборная России крупно проиграла команде Бразилии (0:3) в контрольном матче в «Лужниках». О последнем шансе
Сборная России крупно проиграла команде Бразилии (0:3) в контрольном матче в «Лужниках». О последнем шансе
А
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Ну, а к проблемам в обороне мы были готовы. И тройка центральных защитников читалась закрытыми глазами, ушами и всем чем только можно. А кому играть с Кудряшовым, если не Кутепову и Гранату? Ну нет у нас равнозначных оборонцев, готовых помочь вместо травмированных Георгия Джикии и Виктора Васина, ну не готовы Сергей Игнашевич с братьями Березуцкими вернуться в сборную. А тут еще и пиковый Александр Кокорин стал третьим «крестоносцем» в команде.
А что бразильцы? В отсутствии Неймара, другого единоличного лидера — медийного или же игрового — назвать было сложно. Габриэл Жесус статус хедлайнера такого масштабного мероприятия, как матч против сборной России, еще не заработал. Звездностью Марсело и Дани Алвеса мы привыкли объедаться в Лиге чемпионов, а на переживающих ренессанс Паулиньо и Виллиана смотреть приятно всегда. Мог лямку топового и, пожалуй, второго после Неймара потянуть Филипе Коутиньо, но пока он не так ярок в «Барселоне». Правда, при всем этом, состав у соперников
ПЕРЕИЗБЫТОК ЖЕЛАНИЯ И НЕДОСТАТОК МЫСЛИ.
Смотреть за выходами из обороны в атаку — одно удовольствие. Но это о бразильцах, чей класс проявился уже в самом начале, когда Жезус гениально отклеился от защитников и спокойно пробил в Акинфеева. Сборная России моменты рожала в муках, по воротам попадая изредка, в страданиях. В штрафной соперника постоянно не хватало
Станислав Саламович, ну верните вы Денисова в сборную! Спустя первые полчаса, бразильцы перестали использовать левый фланг, протоптанную дорожку имени Александра Самедова, и принялись искать счастья в центре, где на позиции времен «Динамо» заразительно ошибался Зобнин, привыкший за последние два сезона в «Спартаке» к роли объемного инсайда, а не цепной собаки. Самоотверженности Глушакову хватало с лихвой, но Денис много фолил, доставляя мяч вперед куда реже себя спартаковского.
Центральная зона просела сама собой, бразильцы особо не убивались, не прессинговали, а действовали в привычно высоком темпе. Казалось, удовольствие от футбола в «Лужниках» они впервые получили минуте на 35-й, когда сразу несколько опасных ударов парировал Акинфеев. Приятно, что наших эта ситуация раззадорила, а не заставила припарковать автобус и повесть в левой «девятке» ворот икону Жозе Моуринью. Первый тайм команда Черчесова закончила интереснее и лучше, чем его начала. В разы.
АКИНФЕЕВ — УМНИЦА, А ОСТАЛЬНЫЕ…
Игорь конечно глыба. В сборной России любого периода. После неплохой контратаки в центре перед штрафной Алиссона потерял мяч Глушаков и накликал беду. Коста как бог прошел Самедова и подал с левого фланга на правый, откуда Виллиан легко и предсказуемо выкатил под удар Паулиньо. Хавбек пробил сходу, но Игорь спас Россию от гола, четко отразив выстрел ногами. Акинфеев пока однозначно лучший наш футболист, никаких претензий.
Сначала после удара Виллиана в свои чуть не забил Самедов, а затем Тиаго Силва с углового заставил Акинфеева сотворить еще одно чудо. Далее — добивание Миранды, позиционный хаос и 1:0 в пользу гостей. Но и это не все! Акинфеев творил историю, максимально прибавлял в трансферной стоимости, а бразильцы все били по его воротам и били. Ну сколько можно, а?
Видимо, все. На 61-й минуте белорусский арбитр Алексей Кулбаков отсек братские чувства и показал на 11-метровую отметку после того, как Головин зевнул рывок Паулиньо, сфолил на сопернике и заставил Акинфеева снова вытаскивать мяч из сетки. Теперь от Коутиньо.
Все больше матч России и Бразилии походил на уничтожение «Локомотива» в игре с «Атлетико» (5:1). В очередной раз на полминуты включились гости, и забили третий. После выноса Акинфеева на подборе
***
Давайте подпишем, что ли, петицию за возвращение в сборную братьев Березуцких, раз реанимировать Васина и Джикию так скоро невозможно физически. Давайте всей страной упадем в ноги Станиславу Черчесову и попросим
Так уж случилось, что к очередному большому турниру сборная России подходит с вагоном проблем. Но некоторые из них решаемы. И, может, именно сейчас необходимо задуматься о выходе из сложной ситуации? Пока вроде не поздно, до турнира еще более двух месяцев. На данный момент наши перспективы на чемпионате мира столь же туманны, как шансы «Арсенала» выиграть АПЛ. И если «канонирам» ничего уже не поможет, то мы еще вполне можем улучшить свою диспозицию. Точнее, не мы, а Станислав Черчесов.
А петицию, пожалуйста, создайте.
|Станислав Черчесов
|Тите
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|13
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков (Беларусь)
|Боковой судья
|Дмитрий Жук (Беларусь)
|Боковой судья
|Олег Маслянко (Беларусь)