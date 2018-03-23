Березуцкие и Денисов должны вернуться! Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках»

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А ДЗАГОЕВА-ТО НЕТ…

В стартовом составе. Как четыре дня назад Алан пропустил тренировку из-за анализа крови, так, видимо, из поля зрения Станислава Черчесова и выпал. Вообще, главный вопрос по составу: справятся ли Роман Зобнин и Денис Глушаков с мощным и донельзя креативным трио Коутиньо-Виллиан-Паулиньо? Опять ненавязчиво всплыла проблема опорной зоны, почему там не играет Роман Нойштедтер или наперекор судьбе не вызван Игорь Денисов. А меж тем еще и Дзагоева нет.

Ну, а к проблемам в обороне мы были готовы. И тройка центральных защитников читалась закрытыми глазами, ушами и всем чем только можно. А кому играть с Кудряшовым, если не Кутепову и Гранату? Ну нет у нас равнозначных оборонцев, готовых помочь вместо травмированных Георгия Джикии и Виктора Васина, ну не готовы Сергей Игнашевич с братьями Березуцкими вернуться в сборную. А тут еще и пиковый Александр Кокорин стал третьим «крестоносцем» в команде.

Надежда вся впереди — на Федора Смолова и фантомного форварда Алексея Миранчука, в «Локомотиве» играющего немного иначе.

А что бразильцы? В отсутствии Неймара, другого единоличного лидера — медийного или же игрового — назвать было сложно. Габриэл Жесус статус хедлайнера такого масштабного мероприятия, как матч против сборной России, еще не заработал. Звездностью Марсело и Дани Алвеса мы привыкли объедаться в Лиге чемпионов, а на переживающих ренессанс Паулиньо и Виллиана смотреть приятно всегда. Мог лямку топового и, пожалуй, второго после Неймара потянуть Филипе Коутиньо, но пока он не так ярок в «Барселоне». Правда, при всем этом, состав у соперников все-таки шикарный. А наш? Ну такое.

ПЕРЕИЗБЫТОК ЖЕЛАНИЯ И НЕДОСТАТОК МЫСЛИ.

Смотреть за выходами из обороны в атаку — одно удовольствие. Но это о бразильцах, чей класс проявился уже в самом начале, когда Жезус гениально отклеился от защитников и спокойно пробил в Акинфеева. Сборная России моменты рожала в муках, по воротам попадая изредка, в страданиях. В штрафной соперника постоянно не хватало одной-двух пар ног, обыграться было тупо не с кем. Вы же, наверное, смотрели матчи больших европейских клубов и видели, как за счет мелких проникающих передач, стеночек и забеганий команда выходила на ударные позиции? Так вот игроки сборной России будто этих матчей не смотрели. Растерянность вынуждала бить издали, оттого и не шибко опасно.

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Станислав Саламович, ну верните вы Денисова в сборную! Спустя первые полчаса, бразильцы перестали использовать левый фланг, протоптанную дорожку имени Александра Самедова, и принялись искать счастья в центре, где на позиции времен «Динамо» заразительно ошибался Зобнин, привыкший за последние два сезона в «Спартаке» к роли объемного инсайда, а не цепной собаки. Самоотверженности Глушакову хватало с лихвой, но Денис много фолил, доставляя мяч вперед куда реже себя спартаковского.

Центральная зона просела сама собой, бразильцы особо не убивались, не прессинговали, а действовали в привычно высоком темпе. Казалось, удовольствие от футбола в «Лужниках» они впервые получили минуте на 35-й, когда сразу несколько опасных ударов парировал Акинфеев. Приятно, что наших эта ситуация раззадорила, а не заставила припарковать автобус и повесть в левой «девятке» ворот икону Жозе Моуринью. Первый тайм команда Черчесова закончила интереснее и лучше, чем его начала. В разы.

АКИНФЕЕВ — УМНИЦА, А ОСТАЛЬНЫЕ…

Игорь конечно глыба. В сборной России любого периода. После неплохой контратаки в центре перед штрафной Алиссона потерял мяч Глушаков и накликал беду. Коста как бог прошел Самедова и подал с левого фланга на правый, откуда Виллиан легко и предсказуемо выкатил под удар Паулиньо. Хавбек пробил сходу, но Игорь спас Россию от гола, четко отразив выстрел ногами. Акинфеев пока однозначно лучший наш футболист, никаких претензий.

Стоило похвалить наших за прыткость и желание, как практически сразу после перерыва мы все же привезли себе сами. Даже два раза.

Сначала после удара Виллиана в свои чуть не забил Самедов, а затем Тиаго Силва с углового заставил Акинфеева сотворить еще одно чудо. Далее — добивание Миранды, позиционный хаос и 1:0 в пользу гостей. Но и это не все! Акинфеев творил историю, максимально прибавлял в трансферной стоимости, а бразильцы все били по его воротам и били. Ну сколько можно, а?

Видимо, все. На 61-й минуте белорусский арбитр Алексей Кулбаков отсек братские чувства и показал на 11-метровую отметку после того, как Головин зевнул рывок Паулиньо, сфолил на сопернике и заставил Акинфеева снова вытаскивать мяч из сетки. Теперь от Коутиньо.

Все больше матч России и Бразилии походил на уничтожение «Локомотива» в игре с «Атлетико» (5:1). В очередной раз на полминуты включились гости, и забили третий. После выноса Акинфеева на подборе почему-то оказался Виллиан, а не кто-то из наших опорных (Глушакова сменил Антон Миранчук, возможно команда не успела перестроиться). Полузащитник «Челси» элегантно сместился направо и набросил на дальнюю штангу, где мяч, перелетев всех, легко и просто отскочил от головы Паулиньо в рамку.

***

Давайте подпишем, что ли, петицию за возвращение в сборную братьев Березуцких, раз реанимировать Васина и Джикию так скоро невозможно физически. Давайте всей страной упадем в ноги Станиславу Черчесову и попросим вызвать-таки Денисова в национальную команду. Верю, многие из нас обладают даром убеждения, многие из нас смогут аргументированно объяснить, что без опорного полузащитника на ЧМ делать нечего.

Так уж случилось, что к очередному большому турниру сборная России подходит с вагоном проблем. Но некоторые из них решаемы. И, может, именно сейчас необходимо задуматься о выходе из сложной ситуации? Пока вроде не поздно, до турнира еще более двух месяцев. На данный момент наши перспективы на чемпионате мира столь же туманны, как шансы «Арсенала» выиграть АПЛ. И если «канонирам» ничего уже не поможет, то мы еще вполне можем улучшить свою диспозицию. Точнее, не мы, а Станислав Черчесов.