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21:49 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси победили Азербайджан на старте сезона

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси победили в гостях команду Азербайджана со счетом 1:0 в первом матче нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый спарринг сезона белорусские футболисты начали в атакующем стиле и в дебюте матча заставили хозяев думать только об обороне. Однако постепенно игра выравнялась, и уже гостям пришлось отражать атаки соперников. В одном из эпизодов только мастерство Александра Гутора спасло белорусов от гола.

Счет был открыт в самом конце первого тайма, когда мяч после сильного удара Игоря Стасевича рикошетом от ноги Максима Медведева попал в сетку ворот азербайджанцев. Во втором тайме хозяева сразу бросились отыгрываться, полностью владели инициативой, а белорусы сделали ставку на контратаки. В итоге ни тем, ни другим добиться успеха не удалось, и результат первого тайма не изменился.

Теперь белорусские футболисты перебазируются в Любляну, где 27 марта проведут контрольный матч со сборной Словении.

Азербайджан 0:1
Первый тайм: 0:1
Беларусь
23.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Baku Olympic Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Игорь Криушенко
Голы
  Максим Медведев 42′
Составы
Камран Агаев  
Максим Медведев  
Руслан Абышов  
66′ Ришард Алмейда  
Руслан Гурбанов  
46′ Павел Пашаев  
Турал Ахундов  
49′ 74′ Шахрияр Рахимов  
Урфан Аббасов  
66′ Джошгун Диниев  
Гара Гараев  
79′ Намик Алескеров  
Асиф Мамедов  
67′ Джавид Имамвердиев  
Эмин Махмудов  
46′ Амиль Юнанов  
Дмитрий Назаров  
  Александр Гутор
  Александр Мартынович
  Сергей Политевич
  Игорь Шитов
  Станислав Драгун 90+2′
  Иван Маевский
  Игорь Стасевич 81′
  Павел Нехайчик
  Максим Володько 79′ 61′
  Олег Веретило
  Сергей Кисляк 69′
  Юрий Кендыш
  Денис Лаптев 66′
  Антон Сарока
  Павел Савицкий 75′
  Юрий Ковалев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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