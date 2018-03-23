Футболисты сборной Беларуси победили Азербайджан на старте сезона

Стартовый спарринг сезона белорусские футболисты начали в атакующем стиле и в дебюте матча заставили хозяев думать только об обороне. Однако постепенно игра выравнялась, и уже гостям пришлось отражать атаки соперников. В одном из эпизодов только мастерство Александра Гутора спасло белорусов от гола.

Счет был открыт в самом конце первого тайма, когда мяч после сильного удара Игоря Стасевича рикошетом от ноги Максима Медведева попал в сетку ворот азербайджанцев. Во втором тайме хозяева сразу бросились отыгрываться, полностью владели инициативой, а белорусы сделали ставку на контратаки. В итоге ни тем, ни другим добиться успеха не удалось, и результат первого тайма не изменился.