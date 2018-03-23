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20Бразилия разгромила Россию в «Лужниках»
21:04 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу уступила команде Бразилии со счетом 0:3 в товарищеском матче, который проходил в московских «Лужниках».

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Голы забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо (66).

В матче не принимал участие бразильский нападающий ПСЖ Неймар, который получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции. Из-за тяжелых травм на сбор российской сборной не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из-за небольших повреждений во время сбора в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сравнялся с Романом Широковым, Игорем Семшовым и Геннадием Литовченко по количеству матчей за сборную России или СССР по футболу, матч против бразильцев стал для Глушакова 57-м за национальную команду.

Для защитника Юрия Жиркова игра стала 81-й за сборную России, он вышел на девятое место по этому показателю. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который провел 120 игр. Вратарь национальной команды Игорь Акинфеев провел за сборную России 104-й матч.

В последний раз российская сборная уступала с разницей в три мяча в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года с командой Уэльса (0:3). Та встреча стала последний во главе команды для Леонида Слуцкого.

Россия 0:3
Первый тайм: 0:0
Бразилия
23.03.2018, 19:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тите
Голы
  Миранда 53′
  Филиппе Коутинью 62′
  Паулинью (Виллиан) 66′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Илья Кутепов 4
Федор Кудряшов 13
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
80′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
76′ Дмитрий Комбаров 23
Юрий Жирков 18
85′ Роман Зобнин 47
Александр Ерохин 21
55′ Алексей Миранчук 15
Алан Дзагоев 10
71′ Федор Смолов 11
Антон Заболотный 24
64′ Денис Глушаков 8
Антон Миранчук 16
1 Алиссон (к)
12 Марселу
14 Тиагу Силва
5 Каземиру
7 Дуглас Коста
2 Дани Алвес 83′
22 Консерва Лемос Фагнер
3 Миранда 86′
20 Педру Тонон Жеромел
11 Филиппе Коутинью 79′
10 Фредерику Родригес Фред
15 Паулинью 71′
8 Ренату Аугусту
9 Габриэл Жезус 65′
21 Роберту Фирмину
19 Виллиан 79′
24 Тайсон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 24
3 Удары в створ 13
5 Угловые 3
8 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Кульбаков (Беларусь)
Боковой судья Дмитрий Жук (Беларусь)
Боковой судья Олег Маслянко (Беларусь)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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