Сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче

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Голы забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо (66).

В матче не принимал участие бразильский нападающий ПСЖ Неймар, который получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции. Из-за тяжелых травм на сбор российской сборной не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из-за небольших повреждений во время сбора в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сравнялся с Романом Широковым, Игорем Семшовым и Геннадием Литовченко по количеству матчей за сборную России или СССР по футболу, матч против бразильцев стал для Глушакова 57-м за национальную команду.

Для защитника Юрия Жиркова игра стала 81-й за сборную России, он вышел на девятое место по этому показателю. Рекордсменом по количеству матчей за сборную является защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, который провел 120 игр. Вратарь национальной команды Игорь Акинфеев провел за сборную России 104-й матч.