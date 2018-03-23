Сборная Казахстана может заработать 1 миллион евро
Как уведомил УЕФА на своем официальном сайте, определен призовой фонд для 55 участников первого в истории турнира Лиги наций, сообщает Sports.kz.
Как уведомил УЕФА на своем официальном сайте, определен призовой фонд для 55 участников первого в истории турнира Лиги наций, сообщает Sports.kz.
Общий призовой фонд соревнования составил 76,25 миллиона евро. Объем солидарных выплат находится в прямой зависимости от того, в каком дивизионе Лиги наций выступает та или иная национальная сборная.
Так, участники турнира в дивизионе А получат по 1,5 миллиона евро, в дивизионе В — по 1 миллиону евро, в дивизионе С — по 750 тысяч евро, в дивизионе D — по 500 тысяч евро. При этом победители групп в каждом дивизионе получат ровно в 2 раза больше остальных.
Как известно, сборная Казахстана выступит в дивизионе D Лиги наций 2018 года, где поспорит за победу в группе с командами Грузии, Латвии и Андорры.
Таким образом, максимальная сумму, которую может завоевать наша национальная дружина в первом в истории этом турнире, составляет 1 миллион евро — если казахстанцы финишируют первыми в групповом соревновании.