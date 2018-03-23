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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Бразилией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Бразилии в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018.

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве.

Сборная России: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Гранат, Дмитрий Комбаров, Глушаков, Самедов, Головин, Зобнин, Алексей Миранчук, Смолов.

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