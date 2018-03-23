Перед матчем со сборной Бразилии стадион украсят флагом

Зрителям на сиденья положат плашки белого, синего и красного цветов.



Они будут разложены на стадионе так, что в начале матча на трибунах все увидят российский флаг.



Еще на трибуне выложат слоган «Мы часть большой и единой страны».



А во время исполнения государственного гимна на стадионе появятся гербы всех 11 городов, где летом будут проходить игры Чемпионата мира.



Игра между Бразилией и Россией начнется сегодня вечером в 19 часов мск.