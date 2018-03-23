Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Перед матчем со сборной Бразилии стадион украсят флагом
Будет красивый перфоманс.
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Будет красивый перфоманс.
Зрителям на сиденья положат плашки белого, синего и красного цветов.
Они будут разложены на стадионе так, что в начале матча на трибунах все увидят российский флаг.
Еще на трибуне выложат слоган «Мы часть большой и единой страны».
А во время исполнения государственного гимна на стадионе появятся гербы всех 11 городов, где летом будут проходить игры Чемпионата мира.
Игра между Бразилией и Россией начнется сегодня вечером в 19 часов мск.