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15:40 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Сборная Германии показала будущую звезду мирового футбола (видео)

С командой тренируется маленький мальчик.

В твиттере сборной Германии по футболу выложили трогательное видео.

На нем с футболистами играет в мяч маленький мальчик. С ним перепасовываются Томас Мюллер и Матс Хуммельс.

Пока что малыш играет с маленьким мячиком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но кто знает, может в будущем он станет легендой немецкой команды.

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