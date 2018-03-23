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Сборная Германии показала будущую звезду мирового футбола (видео)
С командой тренируется маленький мальчик.
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С командой тренируется маленький мальчик.
В твиттере сборной Германии по футболу выложили трогательное видео.
На нем с футболистами играет в мяч маленький мальчик. С ним перепасовываются Томас Мюллер и Матс Хуммельс.
Пока что малыш играет с маленьким мячиком.
Но кто знает, может в будущем он станет легендой немецкой команды.