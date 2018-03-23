Сборной Бразилии подарили Забивак (видео)

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
3 страны договорились о "решительном европейском ответе" России
Егор Крид побрился налысо
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Япония0
Мали0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Уругвай2
Чехия0
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Бразилия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Беларусь
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Македония
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал
Узбекистан
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Австралия
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
20:00
Гамбия
ЦАР
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Ирландия
Футбол. Сборные
21:00
Греция
Швейцария
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Иран
Футбол. Сборные
22:00
Украина
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
22:30
Марокко
Сербия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Нигерия
Футбол. Сборные
22:45
Аргентина
Италия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Египет
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Колумбия
Футбол. Сборные
24.03
Перу
Хорватия
Футбол. Сборные
03:30
Никарагуа3
Куба1
Все события
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
14:52 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Сборной Бразилии подарили Забивак (видео)

Это хорошая реклама чемпионата мира.

Источник: РИА "Новости"

Футболистам Бразилии, которые приехали в Москву играть товарищеский матч со сборной России, подарили игрушки.

Каждый получил игрушечного волка Забиваку. Это талисман будущего чемпионата мира. Бразильские футболисты были довольны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч Россия — Бразилия пройдет сегодня в «Лужниках» и начнется в 19:00 мск.

А уже летом бразильцы снова вернуться. Чтобы сыграть на чемпионате мира.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Семеренко: Бойкот тюменского этапа? Какую проблему мы решили?
Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул «МЮ»
Бывший главный тренер «Амкара»: Денег у клуба нет
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь