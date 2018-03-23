Кэм Уорд вошел в историю НХЛ.
Сборной Бразилии подарили Забивак (видео)
Это хорошая реклама чемпионата мира.
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Это хорошая реклама чемпионата мира.
Футболистам Бразилии, которые приехали в Москву играть товарищеский матч со сборной России, подарили игрушки.
Каждый получил игрушечного волка Забиваку. Это талисман будущего чемпионата мира. Бразильские футболисты были довольны.
Матч Россия — Бразилия пройдет сегодня в «Лужниках» и начнется в 19:00 мск.
А уже летом бразильцы снова вернуться. Чтобы сыграть на чемпионате мира.