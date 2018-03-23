1:8 от Бразилии? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами
Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров.
Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров.
Футбольные матчи, которыми измеряется успех в самой популярной игре на планете — отнюдь не минимальная величина. Как в килограмме умещается 1000 граммов, так и в одна игра вмещает в себя сотни единоборств.
Понятно, что в большинстве случаев перевес на стороне пентакампеонов. Но в какой степени? Мы изобразили это графически, разбив футбольное поле на зоны ответственности.
Юрий ЖИРКОВ (Константин РАУШ) vs ВИЛЛИАН
На позиции левого защитника у Станислава Черчесова есть выбор между Жирковым и Раушем. Рискнем предположить, что старый конь борозды не испортит, и тренер выберет первого из них. В Бразилии справа в атаке может сыграть сразу несколько футболистов, но с большей вероятностью это будет Виллиан, который сейчас находится на ходу в «Челси». В этом случае нас ждет интересный поединок двух бывших одноклубников, которые частенько играли друг против друга на тренировках в «Анжи». Бразилец на данный момент выглядит более предпочтительно, чем просидевший всю первую часть сезона на скамейке «Зенита» 34-летний россиянин.
СООТНОШЕНИЕ: 35 НА 65.
Владимир ГРАНАТ, Федор КУДРЯШОВ, Илья КУТЕПОВ vs Габриэл ЖЕЗУС (Роберто ФИРМИНО)
Бразилия привыкла играть с одним чистым форвардом. В пятницу им станет нападающий «Манчестер Сити» (Тите объявил стартовый состав накануне). У сборной России противостоять ему будут сразу три центральных защитника, но чаще отвечать за Жезуса придется самому центральному из них, которого по нашим расчетам сыграет Гранат. В чемпионате России ему не доводилось сталкиваться с игроками такого уровня с тех пор, как от нас уехал Халк. При этом на замену Жезусу может выйти еще более звездного Роберто Фирмино (23 гола и 13 результативных передач в 42 матчах АПЛ и Лиги чемпионов). Кутепов, к слову, наверняка помнит этого грозного форварда по осенним матчам «Спартака» с «Ливерпулем».
СООТНОШЕНИЕ: 30 НА 70.
Игорь СМОЛЬНИКОВ vs Дуглас КОСТА
Слева у Бразилии должен был бы располагаться Неймар — самый дорогой футболист планеты. В России на правом краю обороны ему мог бы противостоять бывший соотечественник Марио Фернандес — самый дорогой игрок с паспортом РФ на данный момент. Но оба сейчас травмированы. Слева вместо Неймара сыграет мобильный технарь из «Ювентуса» Дуглас Коста. У нас же еще и Владислав Игнатьев получил травму. Так что непростое бремя выпадет зенитовцу Смольникову. Хотя сам россиянин находится на пике формы, Коста поймал не меньший кураж в «Юве».
СООТНОШЕНИЕ: 35 НА 65.
Александр ГОЛОВИН vs ДАНИ АЛВЕС
Учитывая, что наш левый защитник частенько будет занят оборонительными функциями, пытаясь сдержать атаку бразильцев, предположим, что в эту зону чаще других будет смещаться полузащитник ЦСКА Головин, как он это делает в клубе. Тогда ему будет противостоять Дани Алвес — один из лучших на данный момент правых защитников в мировом футболе. Мы, конечно, надеемся, что Головин, включенный итальянскими СМИ в Топ-5 самых талантливых молодых участников ЧМ-2018, не уступит своему грозному оппоненту вчистую.
СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.
Денис ГЛУШАКОВ vs КОУТИНЬО, ПАУЛИНЬО
Тите передвинул Коутиньо с привычного левого фланга, где он мог заменить Неймара, в центр. Таким образом, здесь образовался мощный кулак из «Барселоны». При том что Паулиньо смотрится сейчас в каталонской команде еще ярче, чем бывший лидер «Ливерпуля». Глушаков, прямо скажем, не слишком силен в разрушении (ему будет не до созидания). А выбор на этой позиции у Станислава Черчесова невелик, так как травмировался Далер Кузяев.
СООТНОШЕНИЕ: 25 НА 75.
Алан ДЗАГОЕВ vs МАРСЕЛО
С Дзагоевым, скорее всего будет, происходить та же история, что и с Головиным, только смещаться Алан будет не влево, а вправо, где ему поможет своими подключениями Смольников. Встречать Дзагоева предстоит Марсело. Мы, в отличие от нападающего «Спартака» Луиса Адриано, не думаем, что игрок «Реала» защищается хуже Дмитрия Комбарова. Самому дорогому футболисту нынешней сборной России придется несладко.
СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.
Алексей МИРАНЧУК vs КАЗЕМИРО
Еще один наш атакующий полузащитник —
СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.
Федор СМОЛОВ vs ТИАГО СИЛВА, МИРАНДА
На острие атаки в сборной России наверняка сыграет Смолов — единственный номинальный нападающий в нынешнем составе, который забивал в этом году. Федора будут передавать друг другу два бразильских центральных защитника. В принципе, перспективы у Смолова неплохие. Если бы Тите выпустил в старте Маркиньоса, пришлось бы гораздо тяжелее.
СООТНОШЕНИЕ: 50 НА 50.
Игорь АКИНФЕЕВ vs АЛИССОН
Позиция в воротах россиян незыблема. У бразильцев все немного
СООТНОШЕНИЕ: 60 НА 40.
ИТОГОВОЕ СООТНОШЕНИЕ: 39 НА 61 В ПОЛЬЗУ БРАЗИЛИИ.
Станислав ЧЕРЧЕСОВ vs ТИТЕ
Отдельного сравнения достойны два главных тренера. В отличие от игроков, мы сопоставили их не в процентном соотношении, а по формальным признакам: количеству проведенных игр, побед, забитых мячей, среднему числу очков за матч… К сожалению, здесь перевес тоже на стороне Бразилии.