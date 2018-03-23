1:8 от Бразилии? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Захарченко заявил о создании Харьковской народной республики
20 гениальных цитат для родителей
Тест: какой город России вам подходит больше всего?
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Текущие события
Футбол. Сборные
14:35
Уругвай
Чехия
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Мали
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Бразилия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Беларусь
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Черногория
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал
Узбекистан
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Австралия
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
20:00
Гамбия
ЦАР
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Ирландия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Иран
Футбол. Сборные
03:30
Никарагуа3
Куба1
Футбол. Сборные
22:00
Греция
Швейцария
Футбол. Сборные
22:00
Финляндия
Македония
Футбол. Сборные
22:00
Украина
Саудовская Аравия
Футбол. Сборные
22:30
Марокко
Сербия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Нигерия
Футбол. Сборные
22:45
Аргентина
Италия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Египет
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Колумбия
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Егор Крид побрился налысо
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
11:41 (мск), источник: Советский спорт

1:8 от Бразилии? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами

Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров.

Источник: РИА "Новости"

Футбольные матчи, которыми измеряется успех в самой популярной игре на планете — отнюдь не минимальная величина. Как в килограмме умещается 1000 граммов, так и в одна игра вмещает в себя сотни единоборств.

Какие-то игроки сталкиваются на поле друг с другом чаще — это обусловлено их позицией в тактический схеме тренера. Так центральный защитник будет чаще бороться с нападающим, а левый защитник — противостоять правому инсайду.

Понятно, что в большинстве случаев перевес на стороне пентакампеонов. Но в какой степени? Мы изобразили это графически, разбив футбольное поле на зоны ответственности.

Читайте также
Главный тренер сборной Бразилии Тите: Надеюсь, снег не пойдет

Юрий ЖИРКОВ (Константин РАУШ) vs ВИЛЛИАН

На позиции левого защитника у Станислава Черчесова есть выбор между Жирковым и Раушем. Рискнем предположить, что старый конь борозды не испортит, и тренер выберет первого из них. В Бразилии справа в атаке может сыграть сразу несколько футболистов, но с большей вероятностью это будет Виллиан, который сейчас находится на ходу в «Челси». В этом случае нас ждет интересный поединок двух бывших одноклубников, которые частенько играли друг против друга на тренировках в «Анжи». Бразилец на данный момент выглядит более предпочтительно, чем просидевший всю первую часть сезона на скамейке «Зенита» 34-летний россиянин.

СООТНОШЕНИЕ: 35 НА 65.

Владимир ГРАНАТ, Федор КУДРЯШОВ, Илья КУТЕПОВ vs Габриэл ЖЕЗУС (Роберто ФИРМИНО)

Бразилия привыкла играть с одним чистым форвардом. В пятницу им станет нападающий «Манчестер Сити» (Тите объявил стартовый состав накануне). У сборной России противостоять ему будут сразу три центральных защитника, но чаще отвечать за Жезуса придется самому центральному из них, которого по нашим расчетам сыграет Гранат. В чемпионате России ему не доводилось сталкиваться с игроками такого уровня с тех пор, как от нас уехал Халк. При этом на замену Жезусу может выйти еще более звездного Роберто Фирмино (23 гола и 13 результативных передач в 42 матчах АПЛ и Лиги чемпионов). Кутепов, к слову, наверняка помнит этого грозного форварда по осенним матчам «Спартака» с «Ливерпулем».

СООТНОШЕНИЕ: 30 НА 70.

Игорь СМОЛЬНИКОВ vs Дуглас КОСТА

Слева у Бразилии должен был бы располагаться Неймар — самый дорогой футболист планеты. В России на правом краю обороны ему мог бы противостоять бывший соотечественник Марио Фернандес — самый дорогой игрок с паспортом РФ на данный момент. Но оба сейчас травмированы. Слева вместо Неймара сыграет мобильный технарь из «Ювентуса» Дуглас Коста. У нас же еще и Владислав Игнатьев получил травму. Так что непростое бремя выпадет зенитовцу Смольникову. Хотя сам россиянин находится на пике формы, Коста поймал не меньший кураж в «Юве».

СООТНОШЕНИЕ: 35 НА 65.

Александр ГОЛОВИН vs ДАНИ АЛВЕС

Учитывая, что наш левый защитник частенько будет занят оборонительными функциями, пытаясь сдержать атаку бразильцев, предположим, что в эту зону чаще других будет смещаться полузащитник ЦСКА Головин, как он это делает в клубе. Тогда ему будет противостоять Дани Алвес — один из лучших на данный момент правых защитников в мировом футболе. Мы, конечно, надеемся, что Головин, включенный итальянскими СМИ в Топ-5 самых талантливых молодых участников ЧМ-2018, не уступит своему грозному оппоненту вчистую.

СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.

Читайте также
Луиз Адриану: Бразилия обыграет Россию — 2:0

Денис ГЛУШАКОВ vs КОУТИНЬО, ПАУЛИНЬО

Тите передвинул Коутиньо с привычного левого фланга, где он мог заменить Неймара, в центр. Таким образом, здесь образовался мощный кулак из «Барселоны». При том что Паулиньо смотрится сейчас в каталонской команде еще ярче, чем бывший лидер «Ливерпуля». Глушаков, прямо скажем, не слишком силен в разрушении (ему будет не до созидания). А выбор на этой позиции у Станислава Черчесова невелик, так как травмировался Далер Кузяев.

СООТНОШЕНИЕ: 25 НА 75.

Алан ДЗАГОЕВ vs МАРСЕЛО

С Дзагоевым, скорее всего будет, происходить та же история, что и с Головиным, только смещаться Алан будет не влево, а вправо, где ему поможет своими подключениями Смольников. Встречать Дзагоева предстоит Марсело. Мы, в отличие от нападающего «Спартака» Луиса Адриано, не думаем, что игрок «Реала» защищается хуже Дмитрия Комбарова. Самому дорогому футболисту нынешней сборной России придется несладко.

СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.

Алексей МИРАНЧУК vs КАЗЕМИРО

Еще один наш атакующий полузащитник — Миранчук-старший. Смещения на фланг — не про него. Алексей действует под нападающими, иногда может отойти за мячом чуть глубже и даже сыграть второго форварда. Для такого футболиста классический визави — опорный полузащитник. У Бразилии это еще один игрок «Реала» Каземиро. В чемпионате России с таким атлетичным, цепким, быстрым и неприятным противником Миранчуку играть не приходилось. Лучший пример — его партнер по «Локомотиву» Игорь Денисов. Хотим ошибиться, но и эту дуэль заочно выигрывает не наш представитель.

СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.

Федор СМОЛОВ vs ТИАГО СИЛВА, МИРАНДА

На острие атаки в сборной России наверняка сыграет Смолов — единственный номинальный нападающий в нынешнем составе, который забивал в этом году. Федора будут передавать друг другу два бразильских центральных защитника. В принципе, перспективы у Смолова неплохие. Если бы Тите выпустил в старте Маркиньоса, пришлось бы гораздо тяжелее.

СООТНОШЕНИЕ: 50 НА 50.

Футбол
Товарищеские матчи 2018
23.03.2018, 19:00
Россия
-Бразилия-

Игорь АКИНФЕЕВ vs АЛИССОН

Позиция в воротах россиян незыблема. У бразильцев все немного по-другому. Алиссона, которому на протяжении всего времени отдавал предпочтение Тите, сильно подпирает перешедший в «Манчестер Сити» и имеющий отличную прессу Эдерсон. Но тренер наверняка будет до конца оставаться с привычным ему голкипером. Это единственная позиция на поле, которую мы можем засчитать в актив нашей сборной. Все же Акинфеев опытнее, да и на воротах смотрится более уверенно, чем голкипер «Ромы», несмотря на меньшую трансферную стоимость.

СООТНОШЕНИЕ: 60 НА 40.

ИТОГОВОЕ СООТНОШЕНИЕ: 39 НА 61 В ПОЛЬЗУ БРАЗИЛИИ.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ vs ТИТЕ

Отдельного сравнения достойны два главных тренера. В отличие от игроков, мы сопоставили их не в процентном соотношении, а по формальным признакам: количеству проведенных игр, побед, забитых мячей, среднему числу очков за матч… К сожалению, здесь перевес тоже на стороне Бразилии.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Немецкие фигуристы Савченко и Массо выигрывают мировую корону
«Коламбус» победил «Флориду», Бобровский сыграл на ноль
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Тарасова больше не плачет. У России — серебро в парном катании
Бог и дьяволы несовместимы. Златан покинул «МЮ»
Бывший главный тренер «Амкара»: Денег у клуба нет
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) Уже скоро в Пекине начнется презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» будет вести прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь