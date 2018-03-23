1:8 от Бразилии? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами

Источник: РИА "Новости"

Футбольные матчи, которыми измеряется успех в самой популярной игре на планете — отнюдь не минимальная величина. Как в килограмме умещается 1000 граммов, так и в одна игра вмещает в себя сотни единоборств.

Какие-то игроки сталкиваются на поле друг с другом чаще — это обусловлено их позицией в тактический схеме тренера. Так центральный защитник будет чаще бороться с нападающим, а левый защитник — противостоять правому инсайду.

Понятно, что в большинстве случаев перевес на стороне пентакампеонов. Но в какой степени? Мы изобразили это графически, разбив футбольное поле на зоны ответственности.

Юрий ЖИРКОВ (Константин РАУШ) vs ВИЛЛИАН

На позиции левого защитника у Станислава Черчесова есть выбор между Жирковым и Раушем. Рискнем предположить, что старый конь борозды не испортит, и тренер выберет первого из них. В Бразилии справа в атаке может сыграть сразу несколько футболистов, но с большей вероятностью это будет Виллиан, который сейчас находится на ходу в «Челси». В этом случае нас ждет интересный поединок двух бывших одноклубников, которые частенько играли друг против друга на тренировках в «Анжи». Бразилец на данный момент выглядит более предпочтительно, чем просидевший всю первую часть сезона на скамейке «Зенита» 34-летний россиянин.

СООТНОШЕНИЕ: 35 НА 65.

Владимир ГРАНАТ, Федор КУДРЯШОВ, Илья КУТЕПОВ vs Габриэл ЖЕЗУС (Роберто ФИРМИНО)

Бразилия привыкла играть с одним чистым форвардом. В пятницу им станет нападающий «Манчестер Сити» (Тите объявил стартовый состав накануне). У сборной России противостоять ему будут сразу три центральных защитника, но чаще отвечать за Жезуса придется самому центральному из них, которого по нашим расчетам сыграет Гранат. В чемпионате России ему не доводилось сталкиваться с игроками такого уровня с тех пор, как от нас уехал Халк. При этом на замену Жезусу может выйти еще более звездного Роберто Фирмино (23 гола и 13 результативных передач в 42 матчах АПЛ и Лиги чемпионов). Кутепов, к слову, наверняка помнит этого грозного форварда по осенним матчам «Спартака» с «Ливерпулем».

СООТНОШЕНИЕ: 30 НА 70.

Игорь СМОЛЬНИКОВ vs Дуглас КОСТА

Слева у Бразилии должен был бы располагаться Неймар — самый дорогой футболист планеты. В России на правом краю обороны ему мог бы противостоять бывший соотечественник Марио Фернандес — самый дорогой игрок с паспортом РФ на данный момент. Но оба сейчас травмированы. Слева вместо Неймара сыграет мобильный технарь из «Ювентуса» Дуглас Коста. У нас же еще и Владислав Игнатьев получил травму. Так что непростое бремя выпадет зенитовцу Смольникову. Хотя сам россиянин находится на пике формы, Коста поймал не меньший кураж в «Юве».

СООТНОШЕНИЕ: 35 НА 65.

Александр ГОЛОВИН vs ДАНИ АЛВЕС

Учитывая, что наш левый защитник частенько будет занят оборонительными функциями, пытаясь сдержать атаку бразильцев, предположим, что в эту зону чаще других будет смещаться полузащитник ЦСКА Головин, как он это делает в клубе. Тогда ему будет противостоять Дани Алвес — один из лучших на данный момент правых защитников в мировом футболе. Мы, конечно, надеемся, что Головин, включенный итальянскими СМИ в Топ-5 самых талантливых молодых участников ЧМ-2018, не уступит своему грозному оппоненту вчистую.

СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.

Денис ГЛУШАКОВ vs КОУТИНЬО, ПАУЛИНЬО

Тите передвинул Коутиньо с привычного левого фланга, где он мог заменить Неймара, в центр. Таким образом, здесь образовался мощный кулак из «Барселоны». При том что Паулиньо смотрится сейчас в каталонской команде еще ярче, чем бывший лидер «Ливерпуля». Глушаков, прямо скажем, не слишком силен в разрушении (ему будет не до созидания). А выбор на этой позиции у Станислава Черчесова невелик, так как травмировался Далер Кузяев.

СООТНОШЕНИЕ: 25 НА 75.

Алан ДЗАГОЕВ vs МАРСЕЛО

С Дзагоевым, скорее всего будет, происходить та же история, что и с Головиным, только смещаться Алан будет не влево, а вправо, где ему поможет своими подключениями Смольников. Встречать Дзагоева предстоит Марсело. Мы, в отличие от нападающего «Спартака» Луиса Адриано, не думаем, что игрок «Реала» защищается хуже Дмитрия Комбарова. Самому дорогому футболисту нынешней сборной России придется несладко.

СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.

Алексей МИРАНЧУК vs КАЗЕМИРО

Еще один наш атакующий полузащитник — Миранчук-старший. Смещения на фланг — не про него. Алексей действует под нападающими, иногда может отойти за мячом чуть глубже и даже сыграть второго форварда. Для такого футболиста классический визави — опорный полузащитник. У Бразилии это еще один игрок «Реала» Каземиро. В чемпионате России с таким атлетичным, цепким, быстрым и неприятным противником Миранчуку играть не приходилось. Лучший пример — его партнер по «Локомотиву» Игорь Денисов. Хотим ошибиться, но и эту дуэль заочно выигрывает не наш представитель.

СООТНОШЕНИЕ: 40 НА 60.

Федор СМОЛОВ vs ТИАГО СИЛВА, МИРАНДА

На острие атаки в сборной России наверняка сыграет Смолов — единственный номинальный нападающий в нынешнем составе, который забивал в этом году. Федора будут передавать друг другу два бразильских центральных защитника. В принципе, перспективы у Смолова неплохие. Если бы Тите выпустил в старте Маркиньоса, пришлось бы гораздо тяжелее.

СООТНОШЕНИЕ: 50 НА 50.

Футбол Товарищеские матчи 2018 23.03.2018, 19:00 Россия - Бразилия -

Игорь АКИНФЕЕВ vs АЛИССОН

Позиция в воротах россиян незыблема. У бразильцев все немного по-другому. Алиссона, которому на протяжении всего времени отдавал предпочтение Тите, сильно подпирает перешедший в «Манчестер Сити» и имеющий отличную прессу Эдерсон. Но тренер наверняка будет до конца оставаться с привычным ему голкипером. Это единственная позиция на поле, которую мы можем засчитать в актив нашей сборной. Все же Акинфеев опытнее, да и на воротах смотрится более уверенно, чем голкипер «Ромы», несмотря на меньшую трансферную стоимость.

СООТНОШЕНИЕ: 60 НА 40.

ИТОГОВОЕ СООТНОШЕНИЕ: 39 НА 61 В ПОЛЬЗУ БРАЗИЛИИ.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ vs ТИТЕ