Сборная России по футболу сыграет с бразильцами в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

Наставник сборной Бразилии Тите привез в Москву всех сильнейших футболистов команды, за исключением травмированного лидера нападения Неймара. Тите принял сборную Бразилии летом 2016 года, и под его руководством бразильцы одержали девять побед в 11 матчах при двух ничьих, в том числе разгромив принципиальных соперников из Аргентины — 3:0.

При этом Тите фактически определил основной состав своей команды, все эти футболисты могут выйти на поле в матче в «Лужниках». Замену предстоит найти лишь Неймару, который в сборной, как и в клубах, выступает на левом фланге атаки. Тите дал понять, что в пятницу на его позиции сыграет Дуглас Коста из итальянского «Ювентуса». При этом тренер бразильцев назвал Неймара незаменимым.

Справа в атаке могут сыграть Филиппе Коутиньо из испанской «Барселоны» или Виллиан из «Челси». Если Тите предпочтет выпустить в предстоящем матче основной состав, то на поле «Лужников» выйдут также голкипер Аллисон, защитники Даниэл Алвес, Маркиньос, Миранда и Марсело, полузащитники Каземиро, Паулиньо и Ренато Аугусто, нападающий Габриэл Жезус.

В составе сборной Бразилии 25 футболистов, у Тите продублирована каждая позиция игроками, выступающими в основном в клубах топ-чемпионатов Европы. Чемпионат Бразилии представляют лишь защитники Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Фагнер («Коринтианс») и Педро Жеромел («Гремио»).

У Черчесова много травмированных

Сборная России под руководством Станислава Черчесова в конце марта проведет два товарищеских матча — с бразильцами и командой Франции 27 марта в Санкт-Петербурге. Для соперников российской команды важно прежде всего проверить поля и атмосферу предстоящего чемпионата мира (ни бразильцы, ни французы не играли год назад в Кубке конфедераций). В ноябре сборная России уже сыграла два матча с фаворитами предстоящего чемпионата мира, в Москве уступив аргентинцам (0:1), а затем в Санкт-Петербурге добившись ничьей с испанцами (3:3).

Черчесов все еще находится в поиске оптимальных сочетаний на фоне многочисленных травм в сборной. Уже в нынешнем году получили тяжелые повреждения коленей защитники Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий Александр Кокорин, из них минимальный шанс сыграть на чемпионате мира имеет лишь Джикия.

Уже на тренировочном сборе в Москве стало ясно, что не сыграют с бразильцами из-за небольших травм защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов, а также полузащитник Далер Кузяев, который также может выйти на поле и в обороне. Так что у Черчесова возникли серьезные проблемы с защитниками перед матчем с одной из самых результативных сборных мира.

В матче в «Лужниках» могут сыграть вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Антон Швец («Ахмат»), нападающие Антон Заболотный («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Матч пройдет на стадионе «Лужники», начало в 19:00 мск, главным арбитром назначен Алексей Кульбаков из Белоруссии.

После реконструкции арена примет второй матч, 11 ноября сборная России здесь сыграла с аргентинцами.

На матч с «пентакампеонами» уже продано порядка 60 тыс. билетов. Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил ТАСС, что организаторы игры работают над тем, чтобы задержка выхода со стадиона для болельщиков после игры была минимальной.

Бразильцев дома еще не побеждали

Сборная Бразилии — самая титулованная команда в мире, она пять раз побеждала на чемпионатах мира (в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах). Бразильцы занимают второе место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборные СССР и России встречались с командой Бразилии 13 раз, одержав две победы при восьми поражениях. Обыграть бразильцев советская команда впервые сумела на Олимпиаде 1976 года в Монреале — 2:0. Голы забили Владимир Онищенко и Леонид Назаренко.

В 1980 году сборная СССР под руководством Константина Бескова победила бразильцев в товарищеском матче на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (2:1), когда отличились Федор Черенков и Сергей Андреев. Так что на домашних полях отечественные футболисты бразильцев еще никогда не побеждали.

Трижды сборная Бразилии побеждала отечественные команды на чемпионатах мира.

В 1958 году в шведском Гетеборге со счетом 2:0 (дважды отличился Вава), в 1982-м в испанской Севилье — 2:1 (на гол Андрея Баля ответили Сократес и Эдер), в 1994-м в американском Сан-Франциско — 2:0 (Ромарио и Раи — с пенальти).