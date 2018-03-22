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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Дании обыграла Панаму в товарищеском матче

Сборная Дании обыграла команду Панамы в товарищеском матче.

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Брондбю и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 69-й минуте матча забил полузащитник Пионе Систо. Незадолго до этого гости остались в меньшинстве — красную карточку получил форвард Блас Перес.

Сборные Дании и Панамы этим летом сыграют на чемпионате мира в России. Датчане попали в группу С, где встретятся с командами Франции, Австралии и Перу. Панама впервые в истории сыграет на чемпионате мира. Её соперниками по квартету G будут сборные Англии, Туниса и Бельгии.

Дания 1:0
Первый тайм: 0:0
Панама
22.03.2018, 22:00 матчи: Сборные Brondby
Главные тренеры
Оге Харейде Эрнан Гомес
Голы
69′ Пионе Систо  
Составы
Каспер Шмайхель  
66′ Хенрик Далсгор  
Матиас Йергенсен "Занка"  
Томас Делэйни  
Николай Йергенсен  
Юссуф Поульсен  
67′ Йенс Стрюгер Ларсен  
Риса Дурмиси  
64′ Симон Кьер  
Николай Бойлесен  
65′ Вильям Квист  
Лукас Лерагер  
64′ Кристиан Эриксен  
Лассе Шене  
72′ Пионе Систо  
Никлас Бендтнер  
  Хайме Пенедо
  Эрик Дэвис
  Фелипе Балой 66′
  Фидель Эскобар
  Мичаэль Амир Мурильо
  Адольфо Мачадо
  Анибаль Годой 37′
  Блас Перес 66′
  Альберто Кинтеро 64′
  Габриэль Гомес
  Валентин Пиментель 64′
  Армандо Купер 78′
  Эдгар Йоэль Барсенас 77′
  Абдьель Арройо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
21 Удары (всего) 3
8 Удары в створ 1
5 Угловые 1
14 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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