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22 марта, источник: Спорт-Экспресс

Луиз Адриану: Бразилия обыграет Россию — 2:0

Нападающий «Спартака» Луиз Адриану побывал в редакции «СЭ», рассказав о мечте вернуться в бразильскую сборную, феноменальности Неймара и своем мультяшном прозвище.

Источник: Спорт-Экспресс

ЛУИЗ АДРИАНУ

Родился 12 апреля 1987 года в бразильском Порту-Алегри. Начинал свою карьеру в «Интернасьонале», где играл до 2007 года. В дальнейшем выступал за «Шахтер» (2007 — 2015), «Милан» (2015 — 2017), «Спартак» (2017 — н.в.).

В составе «Интернасьонала» — победитель клубного чемпионата мира (2006). В составе «Шахтера» — чемпион Украины (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14), обладатель Кубка Украины (2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13), Суперкубка Украины (2010, 2012, 2013, 2014) и Кубка УЕФА (2008/09). В составе «Милана» — обладатель Суперкубка Италии (2016). В составе «Спартака» — чемпион России (2016/17) и обладатель Суперкубка России (2017).

Лучший бомбардир чемпионата Украины (2013/14) и лучший бомбардир в истории «Шахтера».

За сборную Бразилии сыграл 4 матча.

ЧЕМ КОМБАРОВ ЛУЧШЕ МАРСЕЛУ

— В Москву приехала сборная Бразилии. Кто из бразильцев российской премьер-лиги мог бы ее реально усилить?

— Фернанду, который давно показывает себя с лучшей стороны.

— А вы?

— Вернуться в сборную — это моя мечта. Работаю для этого каждый день. А за футболистов из молодежки «Спартака» можно только порадоваться. Это уникальный опыт тренироваться с такими мастерами.

— Если вас вызовут в сборную на чемпионат мира…

— …То я сделаю все, чтобы завоевать вместе с Бразилией трофей и вернуть стране звание лучшей в мире. Вот тогда можно сделать что-то по-настоящему безумное!

— У сборной России есть хоть какие-то шансы в пятницу против Бразилии?

— В современном футболе все возможно. Да, Бразилия — фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия — большая команда.

— Что может Дмитрий Комбаров и не может Марселу?

— Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но все-таки это совсем разные футболисты. У Марселу другой стиль, он больше нацелен на атаку, в «Реале» все время бежит вперед. А Комбаров все-таки лучше обороняется.

— Ничего себе! А еще Марселу не может играть в минус 15.

— Точно!

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МОТИВАЦИЯ — ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ

— Неймар — это уровень Месси или, как считают некоторые болельщики, перепиаренный игрок?

— Неймар — это феномен. Он уже на одном уровне с Месси и Роналду, но вместе с тем игру Месси трудно объяснить, потому что это уникальный футболист.

— К вопросу о феноменах. А на кого вы хотели быть похожим, когда начинали?

— Вот как раз на Роналдо, которого тоже называют Феноменом. И на Ромарио.

— Неймар с ними сопоставим?

— Несомненно.

— Каков он в общении?

— Нормальный парень, не заносчивый, со всеми нормально контачит. А звезда он только на поле.

— Когда вы приехали в Россию, многие критиковали «Спартак» за трансфер. Было мнение, что Луиз Адриану здесь будет просто доигрывать. Сейчас вы один из лучших — несмотря на морозы, удары по ногам, снег и прочее. Вопрос простой: зачем вам это надо? Какая мотивация?

— Понимаю, почему так говорили. Критики имели полное право на такое мнение. До перехода в Россию не играл нормально полтора года. Но в «Шахтере» показывал, на что способен. И сейчас то же самое показываю в «Спартаке» — забиваю голы, борюсь за титулы. Это и есть моя мотивация. Побеждать со «Спартаком», забивать голы, биться за титулы. И, да, я мечтаю вернуться в сборную Бразилию.

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ПРОМЕС СЛЕВА, ВИЛЛИАН СПРАВА — ШИКАРНАЯ БЫЛА БЫ АТАКА!

— А вы понимаете защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, который решил выступать за сборную России?

— Если Мариу чувствует себя счастливым, играя за Россию, то почему нет? Я за него рад. Тем более многие бразильцы выступают за другие сборные.

— Вы в России уже год. За это время кто из наших футболистов произвел на вас самое сильное впечатление?

— Я бы выделил Головина. Особенно он запомнился по матчу с «Лионом». Видно, что этот игрок делает разницу в ЦСКА.

— Как игроку из чемпионата России попасть в сборную Бразилии? Следят ли тренеры вашей национальной команды за РФПЛ?

— Все реально. Просто нападающему нужно много забивать, а защитнику эффективно обороняться. Если твоя команда постоянно побеждает, тогда тебя, конечно, заметят. При этих условиях из чемпионата России можно получить вызов в сборную Бразилии.

— Если бы у вас была возможность позвать в «Спартак» только одного игрока сборной Бразилии, кого бы вы выбрали?

— Виллиана из «Челси». Нам не хватает игрока справа. А так — Промес был бы слева, Виллиан справа. Шикарная атака!

— А почему пока не получается на фланге у Педро Роши?

— На мой взгляд, Роша уже адаптировался в России. Он прекрасно вписывается в игру команды, когда выходит на поле. Он был близок к тому, чтобы забить в Казани. Вопрос состоит лишь в том, будут ли тренеры выпускать его постоянно.

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ЛУЧЕСКУ ПРОЩЕ РАБОТАТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ

— Мирча Луческу рассказывал, что вы и Фернанду просились к нему в «Зенит», но он не смог вас взять. Действительно могли оказаться в питерском клубе?

— Луческу никогда мне не звонил с таким вопросом. Наверное, он давал какие-то комментарии в прессе. Может быть, общался с руководителями «Зенита» по поводу меня. Но до меня никакой информации не доходило.

— Кто сильнее как тренер — Луческу или Каррера?

— Это разные специалисты. Я больше работал с Луческу. Он научил меня не только футбольным вещам, но и жизненным — как вести себя с болельщиками, как в целом строить свою жизнь. За это я не устаю его благодарить практически в каждом интервью. С Массимо я работаю год, он тоже многому меня учит.

— По какой причине у Луческу не получилось в «Зените»?

— В «Шахтере» у Луческу был очень молодой состав, поэтому Мирча научил всех своей философии. В «Зените» он работал с состоявшимися футболистами, звездами. Им было сложнее навязать свои принципы.

— Почему Каррера очень редко критикует судей, а Луческу запомнился в России во многом именно своим нытьем по отношению к арбитрам?

— Мне сложно это комментировать. Не знаю, почему Луческу так говорил. Значит, он считал, что его команду как-то неправильно судили. А Каррера, согласен, никогда не говорит об арбитрах.

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Я ЗА ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ. НЕ БУДУ ПАДАТЬ В ШТРАФНОЙ, ЕСЛИ ФОЛА НЕТ

— Правда, что в Бразилии команды еще только появляются на поле, а болельщики уже начинают хором скандировать в адрес судьи «сукин сын», хотя человек еще даже стартовый свисток не дал?

— Да, у торсиды действительно сложилась подобная традиция. Что поделаешь, такая у арбитров работа!

— А вам нравится, как судят в России?

— В принципе равнодушен к людям в черном. Злюсь только в тех случаях, когда рефери пропускают фолы на мне. Но тут нужно сказать, что если бы арбитр видел матч так же, как футболист, то он просто потерял бы контроль над игрой.

— Вы, как классный форвард, вполне могли бы иногда схитрить, картинно упасть в чужой штрафной, но этого не происходит. Вы такой джентльмен?

— Я за чистый футбол. Не хочу падать без повода. Оказываюсь на газоне только в тех моментах, когда соперник на самом деле нарушает правила. Причем это происходит довольно часто.

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ДЖИКИЯ — САМЫЙ ЖЕСТКИЙ. А ПРО ШОКОЛАДКИ ОН ПРОСТО ПОШУТИЛ

— Кто, на ваш взгляд, самый жесткий защитник в РФПЛ?

— Джикия.

— Почему?

— (Отвечает по-русски.) Он мой друг. (Вновь переходит на португальский.) Это классный игрок, отличный партнер по команде, который за короткое время сумел пробиться из «Спартака» в сборную России. Очень жаль, что зимой Георгий получил тяжелую травму.

— Как вы отреагировали на историю со знаменитым твитом Джикии про «шоколадки»?

— (Улыбается.) Это была всего лишь шутка, не более. Георгий вообще любит прикалываться — не только над бразильцами. Так что тут нет никакого скандала.

— Какая шутка Джикии стала самой жестокой, после чего вы были готовы на месть?

— Да как-то не припомню, чтобы он переходил грань. Просто всегда шутит.

— В нашем понимании бразильцы — это прежде всего высочайшая техника, кудесники мяча, волшебники. Кого из россиян вы считаете наиболее техничным?

— Головина. Он явно выделяется в этом плане на фоне всех остальных.

— Возвращаясь к теме матча Россия — Бразилия, спросим: если бы встречались хоккейные сборные, то каким мог бы стать счет?

— Интересно было бы посмотреть на такое противостояние. Хотя я даже не знаю, есть ли на родине национальная команда по хоккею. Допускаю, что ее просто не существует.

— Вас вообще интересуют зимние виды спорта? Может быть, пробовали себя в том же хоккее, биатлоне, на санях катались хотя бы?

— Совсем не мое! Правда, по ТВ в Москве часто показывают хоккей, иногда смотрю.

— Вам говорит что-то фамилия «Овечкин«? Он в хоккее, как Неймар в футболе.

— Никогда не слышал, но, надеюсь, когда-нибудь узнаю этого парня.

— А в футбол как в пятницу сыграют?

— Наши победят со счетом 2:0.

— Сами в «Лужники» пойдете?

— Пока не знаю расписание тренировок «Спартака», но, если появится время, с удовольствием побывал бы на стадионе. Билета пока нет, но, думаю, разберемся.

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КОНФЛИКТ С КАРРЕРОЙ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА? НЕ БЫЛО ТАКОГО!

— Отрыв «Локомотива» от «Спартака» сейчас составляет пять очков. Сильно переживали, что не получилось победить железнодорожников в первом весеннем туре?

— Чемпионат еще не завершен, будем бороться за титул до последнего. К тому же несколько команд, которые идут позади нас, по-прежнему в гонке.

— А в чем «Локо» превосходит остальных?

— Не стану говорить о конкуренте, лучше скажу о «Спартаке». В самом начале сезона мы часто теряли очки, делали ничьи там, где следовало побеждать. А «Локомотив» свои матчи выигрывал, поэтому и оторвался.

— Что тогда происходило в команде? Говорили, что у Карреры был конфликт с коллективом.

— Никаких трений с Массимо не возникало, а с очками расставались потому, что не хватало концентрации. Если вы вспомните, то мы нередко пропускали уже после 85-й минуты.

— Как объясните то, что на коротком временном отрезке красно-белые одержали самую крупную победу в истории клуба в еврокубках, разгромив «Севилью» со счетом 5:1, а потом оказались стерты в порошок в Ливерпуле — 0:7?

— С испанцами помогли родные стены. А в Англии просто оборонялись не так, как это необходимо против такой мощной команды, как «Ливерпуль».

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ДИМА ВЫИГРАЕТ ДУЭЛЬ У САЛАХА

— За «Ливерпуль» в этом сезоне прекрасно играет египтянин Мохамед Салах. Сборная России встретится с ним в группе на чемпионате мира. Что бы вы посоветовали защитникам нашей команды?

— Совет один — не дать Салаху разбежаться. У него сумасшедшая скорость. Если он развернется и выйдет один на один с вратарем, то российской сборной будет плохо. Это один из лучших игроков в чемпионате Англии. Салах сейчас очень силен.

— То есть у России шансов на выход в плей-офф нет?

— Думаю, все-таки есть. Играете дома, мотивация высочайшая.

— В битве Комбарова и Салаха победит Комбаров?

— Конечно! На чемпионате мира буду болеть за две сборные — за Бразилию и за Россию, где у меня много друзей.

— У Бразилии был такой же чудовищный матч, как и у «Спартака» в Ливерпуле, — 1:7 от Германии в полуфинале чемпионата мира. Скажите честно: вы плакали тогда?

— Лично я — нет, но, безусловно, это очень грустный день для нашего футбола. Вся страна очень переживала из-за этого поражения. Был настоящий траур.

— Этот позор может смыть только победа на ЧМ-2018?

— Думаю, да. Надеюсь, наша команда победит. Она должна сделать это. Для этого созданы все условия.

— Некоторое время назад вы сказали, что не отказались бы сыграть за сборную России, если бы была такая возможность.

— Я всегда мечтал играть за сборную Бразилии. Но если бы случилось так, что меня бы позвали в российскую команду, то я бы с удовольствием согласился. Но сейчас об этом уже поздно думать. Тренер, который раньше игрока в сборную никогда не вызывал, не пригласит его в команду за два месяца до старта турнира. А если бы я все-таки играл за Россию, то, думаю, сумел бы попасть в основной состав. Почему нет?

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НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ХОЧУ В СБОРНУЮ УКРАИНЫ

— Когда вы были в «Шахтере», то еще до своего первого вызова в сборную Бразилии сказали, что с радостью бы выступили за сборную Украины. Тогда что-то не получилось. Почему?

— На самом деле все было не так. Меня журналист спросил — точно так же, как вы сейчас, — хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: «Никаких проблем». Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, — не было.

— А болельщики говорили, что Луизу Адриану надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины.

— Мне приятно, что так говорили. Но видите — в результате за Украину так и не сыграл.

— Наверняка в «Шахтере» осталась частичка вашей души. Сильно переживаете из-за того, что сейчас происходит с клубом?

— Очень жаль, что «Шахтер» не может проводить домашние матчи на своем стадионе. Атмосфера на арене придавала команде дополнительную силу. Я слежу за «Шахтером», поддерживаю отношения с некоторыми бразильцами, остался болельщиком донецкого клуба. Но, даже несмотря на то, что команда выступает не на своем поле, она все равно играет прекрасно — даже в Лиге чемпионов.

— У вас был неудачный период в «Милане». Благодаря чему не сломались?

— В «Милан» я переходил в том же статусе, что и в «Спартак», — меня брали в стартовый состав. Но у тренера (Винченцо Монтеллы. — Прим. «СЭ») было свое видение. Тем не менее я продолжал выкладываться на тренировках. Очень благодарен Массимо Каррере. Он в меня поверил.

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ЗАКОНЧИТЬ КАРЬЕРУ В РОССИИ — НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

— В интервью «СЭ» вы говорили, что на пару с Промесом способны забить 36 голов в сезоне. Пока до 36 довольно далеко.

— А почему бы не оставить эту же цифру? Мы уже достаточно много забили (27 голов на двоих: 12 — Луиз Адриану, 15 — Промес. — Прим. «СЭ»).

— Обещаете, что в следующем сезоне вдвоем забьете не меньше 36?

— Обещаю.

— В адрес Промеса сейчас раздается много критики. Как считаете, Квинси пора в Европу?

— Нужно уходить Промесу или нет, пускай он решает сам. А по поводу критики — действительно сейчас не самый лучший период у Квинси. Но как по мне, он всегда помогает команде — забивает голы, отдает передачи. Так что ничего страшного не случилось. Небольшой спад бывает у каждого футболиста.

— А вы еще рассчитываете поиграть в Европе или уже готовы осесть в России?

— Сейчас моя цель — завоевать как можно больше титулов со «Спартаком». А если поступит какое-либо предложение, то мы его обсудим с агентом и примем наилучшее решение. При этом никаких проблем не вижу, готов завершить карьеру здесь. Особенно если клуб и я будем всем довольны.

— Даже если это будет не «Спартак»?

— Сначала должно поступить такое предложение. Если вдруг поступит, то мы обсудим это с агентом, директором «Спартака» и подумаем, как будет лучше для всех.

— В какой российский клуб вы ни за что не перейдете, даже если поступит нереальное предложение? Может, ЦСКА или «Зенит»?

— Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу — ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы.

— «Динамо» Киев тоже нормальный вариант?

— Представьте себе ситуацию — я играю в «Шахтере», потом приходит предложения от «Динамо», я отказываю. А через два месяца «Шахтер» отказывается от меня, и я остаюсь без работы. Поэтому не скажу «нет» ни одному клубу.

— Понимаете своего соотечественника Халка, который уехал в Китай за большими деньгами, но в чемпионат, который явно слабее российского?

— В этом случае не стоит концентрироваться только на Халке. Скажите, кто бы отказался от многомиллионного контракта? Если бы вам предложили такие деньги, то вы бы не отказали и перешли в любую другую фирму. Все хотят качественной жизни.

— То есть ради многомиллионного контракта вы бы отказались от мысли выиграть много трофеев со «Спартаком»?

— Тут точно такая же история. Я бы сразу не отказал клубу, сначала поговорил бы с руководством «Спартака», как разговаривал Халк в «Зените». Я не хотел бы ссориться с красно-белыми, ведь можно всегда расстаться по-дружески.

— Правда, что у вас было предложение из Китая, когда вы уже были в «Спартаке»?

— Да, предложение было, но оно дошло только до моего агента. В клуб это предложение не поступало.

— Получается, вы согласовали личный контракт, но в клуб не прислали запрос на трансфер?

— Это предложение пришло агенту. Он, в свою очередь, рассказал об этом клубу. И они уже обсудили.

— «Спартак» вас не отпустил?

— (Смеется.) Клубы не договорились!

— А если бы предложили, как за Халка, 50 миллионов евро, вы бы поехали в Китай?

— Предложение я бы принял, но мне бы хотелось уйти из «Спартака» по-дружески. Чтобы болельщики встречали меня так же тепло, как когда я только пришел.

— Зимой еще были предложения, кроме как из Китая?

— Нет.

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ЕЩЕНКО НАЗЫВАЕТ МЕНЯ МИККИ МАУСОМ

— Какая команда в России стала для вас самым принципиальным соперником?

— Два главных дерби страны: «Спартак» — ЦСКА и «Спартак» — «Зенит». Это гораздо круче, чем «Спартак» — «Локомотив».

— Вы долгое время жили в Донецке, где говорили по-русски, уже давно в «Спартаке». Почему так и не выучили русский?

— На самом деле я говорю по-русски. Со мной нет переводчика. Когда я хожу в магазины, в рестораны, всегда изъясняюсь на русском. Но когда нужно давать интервью или выступать на телевидении, боюсь допустить ошибку. Какие-то слова произношу неправильно, поэтому предпочитаю португальский.

— Правда, что в Донецке для иностранцев был пункт в контракте, что они обязаны выучить русский язык?

— Да, так и есть. У нас были занятия на базе клуба три раза в неделю.

— Какую фразу на русском чаще всего приходится говорить в «Спартаке»?

— (Смеется.)

— Луиз, мы имеем в виду печатные фразы.

— Пошли на тренировку бегать (говорит по-русски).

— Болельщики «Спартака» зовут Промеса братухой. Знаете, что это означает?

— Угу.

— Как бы вы хотели, чтобы звали вас?

— У меня есть одно прозвище, которое я слышу в раздевалке, но я его называть не буду. Но вообще меня часто зовут Адриано Челентано.

— Потому что поете в Инстаграме?

— Чуть-чуть пою. Как меня зовут еще? Спросите у Ещенко, когда будете брать у него интервью. Именно он меня так называет! А еще одно прозвище, которое придумал Андрей, — это Микки Маус. Не знаю почему.

— У кого самое оригинальное прозвище в «Спартаке»?

— Зовем Джано Ананидзе Бернардом, который играет в «Шахтере». Из-за габаритов, они оба маленькие.

— А какое прозвище у Массимо Карреры?

— Нет никакого!

— Как-то в интервью «СЭ» вы сказали, что Фернанду сильнее, чем Паредес. А есть в «Зените» хоть один футболист, который на своей позиции сильнее спартаковца похожего амплуа?

— Если вы конкретно спросите, то я отвечу. А так сравнивать достаточно сложно, потому что все футболисты достаточно хороши.

— Кокорин или Луиз Адриану?

— Луиз Адриану!

ВОСХИЩАЮСЬ КРАСОТОЙ РУССКИХ ДЕВУШЕК

— Когда вы забивали «Рубину», перед приемом мяча вы уже знали, как будете убирать мяч под себя и обыгрывать соперника?

— В том момент мяч пришел мне на левую ногу, а в первой половине встречи я ей бил и не попал в ворота. И тогда решил, что нужно бить правой, тем более я правша. Избавился от защитника, пробил и забил гол.

— Этот гол входит в пятерку лучших, которые вы забивали в карьере?

— Думаю, нет. У меня было много других красивых мячей.

— Какой свой гол вы считаете самым красивым вообще и отдельно назовите свою версию самого красивого гола за «Спартак»?

— Самый красивый — за «Шахтер» в ворота «Металлурга», тогда я пробил «ножницами» через себя. За «Спартак» выделю мяч в ворота «Зенита», там была классная комбинация, в которой участвовали Самедов, я и Зе Луиш.

— Есть предположение, что Зе Луиш увлечен не лечением травмы живота, а русской красавицей, которая великолепно танцует. Что происходит на самом деле?

— Не думаю, что тут дело в женщине. У него действительно очень сильно болят мышцы пресса, поэтому он не может играть и тренироваться. Надеюсь, что он скоро поправится.

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«КОМАНДА МЕЧТЫ» ЛУИЗА АДРИАНУ: ОТ НЕЙМАРА ДО ДЖИКИИ

В конце нашего разговора с Луизом Адриану, во вторник побывавшим в гостях у «СЭ», мы попросили форварда составить символическую сборную футболистов, с которыми он когда-либо выступал вместе. Дольше всего бразилец думал, кого поставить в центр атаки.

Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет в пятницу, 23 марта, в Москве. Игра в «Лужниках» начнется в 19.00 по московскому времени.

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