Луиз Адриану: Бразилия обыграет Россию — 2:0
Нападающий «Спартака» Луиз Адриану побывал в редакции «СЭ», рассказав о мечте вернуться в бразильскую сборную, феноменальности Неймара и своем мультяшном прозвище.
Нападающий «Спартака» Луиз Адриану побывал в редакции «СЭ», рассказав о мечте вернуться в бразильскую сборную, феноменальности Неймара и своем мультяшном прозвище.
Родился 12 апреля 1987 года в бразильском
В составе «Интернасьонала» — победитель клубного чемпионата мира (2006). В составе «Шахтера» — чемпион Украины (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14), обладатель Кубка Украины (2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13), Суперкубка Украины (2010, 2012, 2013, 2014) и Кубка УЕФА (2008/09). В составе «Милана» — обладатель Суперкубка Италии (2016). В составе «Спартака» — чемпион России (2016/17) и обладатель Суперкубка России (2017).
Лучший бомбардир чемпионата Украины (2013/14) и лучший бомбардир в истории «Шахтера».
За сборную Бразилии сыграл 4 матча.
ЧЕМ КОМБАРОВ ЛУЧШЕ МАРСЕЛУ
— В Москву приехала сборная Бразилии. Кто из бразильцев российской
— Фернанду, который давно показывает себя с лучшей стороны.
— А вы?
— Вернуться в сборную — это моя мечта. Работаю для этого каждый день. А за футболистов из молодежки «Спартака» можно только порадоваться. Это уникальный опыт тренироваться с такими мастерами.
— Если вас вызовут в сборную на чемпионат мира…
— …То я сделаю все, чтобы завоевать вместе с Бразилией трофей и вернуть стране звание лучшей в мире. Вот тогда можно сделать
— У сборной России есть хоть
— В современном футболе все возможно. Да, Бразилия — фаворит, на нее ставит большинство экспертов, и понятно почему. Но Россия может преподнести сюрприз, как это часто делают малые команды против больших. Хотя и Россия — большая команда.
— Что может Дмитрий Комбаров и не может Марселу?
— Ха! Хороший вопрос. Они играют на одной позиции, но
— Ничего себе! А еще Марселу не может играть в минус 15.
— Точно!
МОТИВАЦИЯ — ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ
— Неймар — это уровень Месси или, как считают некоторые болельщики, перепиаренный игрок?
— Неймар — это феномен. Он уже на одном уровне с Месси и Роналду, но вместе с тем игру Месси трудно объяснить, потому что это уникальный футболист.
— К вопросу о феноменах. А на кого вы хотели быть похожим, когда начинали?
— Вот как раз на Роналдо, которого тоже называют Феноменом. И на Ромарио.
— Неймар с ними сопоставим?
— Несомненно.
— Каков он в общении?
— Нормальный парень, не заносчивый, со всеми нормально контачит. А звезда он только на поле.
— Когда вы приехали в Россию, многие критиковали «Спартак» за трансфер. Было мнение, что Луиз Адриану здесь будет просто доигрывать. Сейчас вы один из лучших — несмотря на морозы, удары по ногам, снег и прочее. Вопрос простой: зачем вам это надо? Какая мотивация?
— Понимаю, почему так говорили. Критики имели полное право на такое мнение. До перехода в Россию не играл нормально полтора года. Но в «Шахтере» показывал, на что способен. И сейчас то же самое показываю в «Спартаке» — забиваю голы, борюсь за титулы. Это и есть моя мотивация. Побеждать со «Спартаком», забивать голы, биться за титулы. И, да, я мечтаю вернуться в сборную Бразилию.
ПРОМЕС СЛЕВА, ВИЛЛИАН СПРАВА — ШИКАРНАЯ БЫЛА БЫ АТАКА!
— А вы понимаете защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, который решил выступать за сборную России?
— Если Мариу чувствует себя счастливым, играя за Россию, то почему нет? Я за него рад. Тем более многие бразильцы выступают за другие сборные.
— Вы в России уже год. За это время кто из наших футболистов произвел на вас самое сильное впечатление?
— Я бы выделил Головина. Особенно он запомнился по матчу с «Лионом». Видно, что этот игрок делает разницу в ЦСКА.
— Как игроку из чемпионата России попасть в сборную Бразилии? Следят ли тренеры вашей национальной команды за РФПЛ?
— Все реально. Просто нападающему нужно много забивать, а защитнику эффективно обороняться. Если твоя команда постоянно побеждает, тогда тебя, конечно, заметят. При этих условиях из чемпионата России можно получить вызов в сборную Бразилии.
— Если бы у вас была возможность позвать в «Спартак» только одного игрока сборной Бразилии, кого бы вы выбрали?
— Виллиана из «Челси». Нам не хватает игрока справа. А так — Промес был бы слева, Виллиан справа. Шикарная атака!
— А почему пока не получается на фланге у Педро Роши?
— На мой взгляд, Роша уже адаптировался в России. Он прекрасно вписывается в игру команды, когда выходит на поле. Он был близок к тому, чтобы забить в Казани. Вопрос состоит лишь в том, будут ли тренеры выпускать его постоянно.
ЛУЧЕСКУ ПРОЩЕ РАБОТАТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ
— Мирча Луческу рассказывал, что вы и Фернанду просились к нему в «Зенит», но он не смог вас взять. Действительно могли оказаться в питерском клубе?
— Луческу никогда мне не звонил с таким вопросом. Наверное, он давал
— Кто сильнее как тренер — Луческу или Каррера?
— Это разные специалисты. Я больше работал с Луческу. Он научил меня не только футбольным вещам, но и жизненным — как вести себя с болельщиками, как в целом строить свою жизнь. За это я не устаю его благодарить практически в каждом интервью. С Массимо я работаю год, он тоже многому меня учит.
— По какой причине у Луческу не получилось в «Зените»?
— В «Шахтере» у Луческу был очень молодой состав, поэтому Мирча научил всех своей философии. В «Зените» он работал с состоявшимися футболистами, звездами. Им было сложнее навязать свои принципы.
— Почему Каррера очень редко критикует судей, а Луческу запомнился в России во многом именно своим нытьем по отношению к арбитрам?
— Мне сложно это комментировать. Не знаю, почему Луческу так говорил. Значит, он считал, что его команду
Я ЗА ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ. НЕ БУДУ ПАДАТЬ В ШТРАФНОЙ, ЕСЛИ ФОЛА НЕТ
— Правда, что в Бразилии команды еще только появляются на поле, а болельщики уже начинают хором скандировать в адрес судьи «сукин сын», хотя человек еще даже стартовый свисток не дал?
— Да, у торсиды действительно сложилась подобная традиция. Что поделаешь, такая у арбитров работа!
— А вам нравится, как судят в России?
— В принципе равнодушен к людям в черном. Злюсь только в тех случаях, когда рефери пропускают фолы на мне. Но тут нужно сказать, что если бы арбитр видел матч так же, как футболист, то он просто потерял бы контроль над игрой.
— Вы, как классный форвард, вполне могли бы иногда схитрить, картинно упасть в чужой штрафной, но этого не происходит. Вы такой джентльмен?
— Я за чистый футбол. Не хочу падать без повода. Оказываюсь на газоне только в тех моментах, когда соперник на самом деле нарушает правила. Причем это происходит довольно часто.
ДЖИКИЯ — САМЫЙ ЖЕСТКИЙ. А ПРО ШОКОЛАДКИ ОН ПРОСТО ПОШУТИЛ
— Кто, на ваш взгляд, самый жесткий защитник в РФПЛ?
— Джикия.
— Почему?
— (Отвечает
— Как вы отреагировали на историю со знаменитым твитом Джикии про «шоколадки»?
— (Улыбается.) Это была всего лишь шутка, не более. Георгий вообще любит прикалываться — не только над бразильцами. Так что тут нет никакого скандала.
— Какая шутка Джикии стала самой жестокой, после чего вы были готовы на месть?
— Да
— В нашем понимании бразильцы — это прежде всего высочайшая техника, кудесники мяча, волшебники. Кого из россиян вы считаете наиболее техничным?
— Головина. Он явно выделяется в этом плане на фоне всех остальных.
— Возвращаясь к теме матча Россия — Бразилия, спросим: если бы встречались хоккейные сборные, то каким мог бы стать счет?
— Интересно было бы посмотреть на такое противостояние. Хотя я даже не знаю, есть ли на родине национальная команда по хоккею. Допускаю, что ее просто не существует.
— Вас вообще интересуют зимние виды спорта? Может быть, пробовали себя в том же хоккее, биатлоне, на санях катались хотя бы?
— Совсем не мое! Правда, по ТВ в Москве часто показывают хоккей, иногда смотрю.
— Вам говорит
— Никогда не слышал, но, надеюсь,
— А в футбол как в пятницу сыграют?
— Наши победят со счетом 2:0.
— Сами в «Лужники» пойдете?
— Пока не знаю расписание тренировок «Спартака», но, если появится время, с удовольствием побывал бы на стадионе. Билета пока нет, но, думаю, разберемся.
КОНФЛИКТ С КАРРЕРОЙ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА? НЕ БЫЛО ТАКОГО!
— Отрыв «Локомотива» от «Спартака» сейчас составляет пять очков. Сильно переживали, что не получилось победить железнодорожников в первом весеннем туре?
— Чемпионат еще не завершен, будем бороться за титул до последнего. К тому же несколько команд, которые идут позади нас,
— А в чем «Локо» превосходит остальных?
— Не стану говорить о конкуренте, лучше скажу о «Спартаке». В самом начале сезона мы часто теряли очки, делали ничьи там, где следовало побеждать. А «Локомотив» свои матчи выигрывал, поэтому и оторвался.
— Что тогда происходило в команде? Говорили, что у Карреры был конфликт с коллективом.
— Никаких трений с Массимо не возникало, а с очками расставались потому, что не хватало концентрации. Если вы вспомните, то мы нередко пропускали уже после 85-й минуты.
— Как объясните то, что на коротком временном отрезке
— С испанцами помогли родные стены. А в Англии просто оборонялись не так, как это необходимо против такой мощной команды, как «Ливерпуль».
ДИМА ВЫИГРАЕТ ДУЭЛЬ У САЛАХА
— За «Ливерпуль» в этом сезоне прекрасно играет египтянин Мохамед Салах. Сборная России встретится с ним в группе на чемпионате мира. Что бы вы посоветовали защитникам нашей команды?
— Совет один — не дать Салаху разбежаться. У него сумасшедшая скорость. Если он развернется и выйдет один на один с вратарем, то российской сборной будет плохо. Это один из лучших игроков в чемпионате Англии. Салах сейчас очень силен.
— То есть у России шансов на выход в
— Думаю,
— В битве Комбарова и Салаха победит Комбаров?
— Конечно! На чемпионате мира буду болеть за две сборные — за Бразилию и за Россию, где у меня много друзей.
— У Бразилии был такой же чудовищный матч, как и у «Спартака» в Ливерпуле, — 1:7 от Германии в полуфинале чемпионата мира. Скажите честно: вы плакали тогда?
— Лично я — нет, но, безусловно, это очень грустный день для нашего футбола. Вся страна очень переживала
— Этот позор может смыть только победа на ЧМ-2018?
— Думаю, да. Надеюсь, наша команда победит. Она должна сделать это. Для этого созданы все условия.
— Некоторое время назад вы сказали, что не отказались бы сыграть за сборную России, если бы была такая возможность.
— Я всегда мечтал играть за сборную Бразилии. Но если бы случилось так, что меня бы позвали в российскую команду, то я бы с удовольствием согласился. Но сейчас об этом уже поздно думать. Тренер, который раньше игрока в сборную никогда не вызывал, не пригласит его в команду за два месяца до старта турнира. А если бы я
НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ХОЧУ В СБОРНУЮ УКРАИНЫ
— Когда вы были в «Шахтере», то еще до своего первого вызова в сборную Бразилии сказали, что с радостью бы выступили за сборную Украины. Тогда
— На самом деле все было не так. Меня журналист спросил — точно так же, как вы сейчас, — хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: «Никаких проблем». Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, — не было.
— А болельщики говорили, что Луизу Адриану надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины.
— Мне приятно, что так говорили. Но видите — в результате за Украину так и не сыграл.
— Наверняка в «Шахтере» осталась частичка вашей души. Сильно переживаете
— Очень жаль, что «Шахтер» не может проводить домашние матчи на своем стадионе. Атмосфера на арене придавала команде дополнительную силу. Я слежу за «Шахтером», поддерживаю отношения с некоторыми бразильцами, остался болельщиком донецкого клуба. Но, даже несмотря на то, что команда выступает не на своем поле, она все равно играет прекрасно — даже в Лиге чемпионов.
— У вас был неудачный период в «Милане». Благодаря чему не сломались?
— В «Милан» я переходил в том же статусе, что и в «Спартак», — меня брали в стартовый состав. Но у тренера (Винченцо Монтеллы. — Прим. «СЭ») было свое видение. Тем не менее я продолжал выкладываться на тренировках. Очень благодарен Массимо Каррере. Он в меня поверил.
ЗАКОНЧИТЬ КАРЬЕРУ В РОССИИ — НИКАКИХ ПРОБЛЕМ
— В интервью «СЭ» вы говорили, что на пару с Промесом способны забить 36 голов в сезоне. Пока до 36 довольно далеко.
— А почему бы не оставить эту же цифру? Мы уже достаточно много забили (27 голов на двоих: 12 — Луиз Адриану, 15 — Промес. — Прим. «СЭ»).
— Обещаете, что в следующем сезоне вдвоем забьете не меньше 36?
— Обещаю.
— В адрес Промеса сейчас раздается много критики. Как считаете, Квинси пора в Европу?
— Нужно уходить Промесу или нет, пускай он решает сам. А по поводу критики — действительно сейчас не самый лучший период у Квинси. Но как по мне, он всегда помогает команде — забивает голы, отдает передачи. Так что ничего страшного не случилось. Небольшой спад бывает у каждого футболиста.
— А вы еще рассчитываете поиграть в Европе или уже готовы осесть в России?
— Сейчас моя цель — завоевать как можно больше титулов со «Спартаком». А если поступит
— Даже если это будет не «Спартак»?
— Сначала должно поступить такое предложение. Если вдруг поступит, то мы обсудим это с агентом, директором «Спартака» и подумаем, как будет лучше для всех.
— В какой российский клуб вы ни за что не перейдете, даже если поступит нереальное предложение? Может, ЦСКА или «Зенит»?
— Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал «нет» ни одному российскому клубу — ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту». Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы.
— «Динамо» Киев тоже нормальный вариант?
— Представьте себе ситуацию — я играю в «Шахтере», потом приходит предложения от «Динамо», я отказываю. А через два месяца «Шахтер» отказывается от меня, и я остаюсь без работы. Поэтому не скажу «нет» ни одному клубу.
— Понимаете своего соотечественника Халка, который уехал в Китай за большими деньгами, но в чемпионат, который явно слабее российского?
— В этом случае не стоит концентрироваться только на Халке. Скажите, кто бы отказался от многомиллионного контракта? Если бы вам предложили такие деньги, то вы бы не отказали и перешли в любую другую фирму. Все хотят качественной жизни.
— То есть ради многомиллионного контракта вы бы отказались от мысли выиграть много трофеев со «Спартаком»?
— Тут точно такая же история. Я бы сразу не отказал клубу, сначала поговорил бы с руководством «Спартака», как разговаривал Халк в «Зените». Я не хотел бы ссориться с
— Правда, что у вас было предложение из Китая, когда вы уже были в «Спартаке»?
— Да, предложение было, но оно дошло только до моего агента. В клуб это предложение не поступало.
— Получается, вы согласовали личный контракт, но в клуб не прислали запрос на трансфер?
— Это предложение пришло агенту. Он, в свою очередь, рассказал об этом клубу. И они уже обсудили.
— «Спартак» вас не отпустил?
— (Смеется.) Клубы не договорились!
— А если бы предложили, как за Халка, 50 миллионов евро, вы бы поехали в Китай?
— Предложение я бы принял, но мне бы хотелось уйти из «Спартака»
— Зимой еще были предложения, кроме как из Китая?
— Нет.
ЕЩЕНКО НАЗЫВАЕТ МЕНЯ МИККИ МАУСОМ
— Какая команда в России стала для вас самым принципиальным соперником?
— Два главных дерби страны: «Спартак» — ЦСКА и «Спартак» — «Зенит». Это гораздо круче, чем «Спартак» — «Локомотив».
— Вы долгое время жили в Донецке, где говорили
— На самом деле я говорю
— Правда, что в Донецке для иностранцев был пункт в контракте, что они обязаны выучить русский язык?
— Да, так и есть. У нас были занятия на базе клуба три раза в неделю.
— Какую фразу на русском чаще всего приходится говорить в «Спартаке»?
— (Смеется.)
— Луиз, мы имеем в виду печатные фразы.
— Пошли на тренировку бегать (говорит по-русски).
— Болельщики «Спартака» зовут Промеса братухой. Знаете, что это означает?
— Угу.
— Как бы вы хотели, чтобы звали вас?
— У меня есть одно прозвище, которое я слышу в раздевалке, но я его называть не буду. Но вообще меня часто зовут Адриано Челентано.
— Потому что поете в Инстаграме?
—
— У кого самое оригинальное прозвище в «Спартаке»?
— Зовем Джано Ананидзе Бернардом, который играет в «Шахтере».
Из-загабаритов, они оба маленькие.
— А какое прозвище у Массимо Карреры?
— Нет никакого!
—
— Если вы конкретно спросите, то я отвечу. А так сравнивать достаточно сложно, потому что все футболисты достаточно хороши.
— Кокорин или Луиз Адриану?
— Луиз Адриану!
ВОСХИЩАЮСЬ КРАСОТОЙ РУССКИХ ДЕВУШЕК
— Когда вы забивали «Рубину», перед приемом мяча вы уже знали, как будете убирать мяч под себя и обыгрывать соперника?
— В том момент мяч пришел мне на левую ногу, а в первой половине встречи я ей бил и не попал в ворота. И тогда решил, что нужно бить правой, тем более я правша. Избавился от защитника, пробил и забил гол.
— Этот гол входит в пятерку лучших, которые вы забивали в карьере?
— Думаю, нет. У меня было много других красивых мячей.
— Какой свой гол вы считаете самым красивым вообще и отдельно назовите свою версию самого красивого гола за «Спартак»?
— Самый красивый — за «Шахтер» в ворота «Металлурга», тогда я пробил «ножницами» через себя. За «Спартак» выделю мяч в ворота «Зенита», там была классная комбинация, в которой участвовали Самедов, я и Зе Луиш.
— Есть предположение, что Зе Луиш увлечен не лечением травмы живота, а русской красавицей, которая великолепно танцует. Что происходит на самом деле?
— Не думаю, что тут дело в женщине. У него действительно очень сильно болят мышцы пресса, поэтому он не может играть и тренироваться. Надеюсь, что он скоро поправится.
«КОМАНДА МЕЧТЫ» ЛУИЗА АДРИАНУ: ОТ НЕЙМАРА ДО ДЖИКИИ
В конце нашего разговора с Луизом Адриану, во вторник побывавшим в гостях у «СЭ», мы попросили форварда составить символическую сборную футболистов, с которыми он
Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет в пятницу, 23 марта, в Москве. Игра в «Лужниках» начнется в 19.00 по московскому времени.