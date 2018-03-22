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22:40 (мск), источник: Sports.kz

Наставника сборной Казахстана включили в ТОП-300 лучших тренеров мира

Сайт Clubworldranking.com составил рейтинг лучших наставников мира, основываясь на своих статистических вычислениях, сообщает Sports.kz.

ТОП-3, по версии издания, выглядит так: Зинедин Зидан («Реал», Испания) — 18 062 очка, Эрнесто Вальверде («Барселона», Испания) — 14 448, Ренато Гаушо («Гремио», Бразилия) — 14 104.

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Тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расположился лишь на девятой позиции, в то время как выше него в рейтинге находятся два тренера аргентинских команд.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов занимает 290-е место — его успехи с «Астаной» были оценены в 1 886 очков. Если говорить о казахстанских тренерах, то таковым в списке является лишь Владимир Чебурин, возглавляющий литовскую «Судуву» — 659-е место (698 очков).

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