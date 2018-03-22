Наставника сборной Казахстана включили в ТОП-300 лучших тренеров мира
Сайт Clubworldranking.com составил рейтинг лучших наставников мира, основываясь на своих статистических вычислениях, сообщает Sports.kz.
Сайт Clubworldranking.com составил рейтинг лучших наставников мира, основываясь на своих статистических вычислениях, сообщает Sports.kz.
ТОП-3, по версии издания, выглядит так: Зинедин Зидан («Реал», Испания) — 18 062 очка, Эрнесто Вальверде («Барселона», Испания) — 14 448, Ренато Гаушо («Гремио», Бразилия) — 14 104.
Тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расположился лишь на девятой позиции, в то время как выше него в рейтинге находятся два тренера аргентинских команд.
Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов занимает 290-е место — его успехи с «Астаной» были оценены в 1 886 очков. Если говорить о казахстанских тренерах, то таковым в списке является лишь Владимир Чебурин, возглавляющий литовскую «Судуву» — 659-е место (698 очков).