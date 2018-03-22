Венгрия — Казахстан. На пороге нового времени

В схожей ситуации находятся и мадьяры, у которых в первой футбольной сборной пришло время бельгийца Жоржа Леекенса. С одной только оговоркой: венгры будут играть перед своими болельщиками, а значит, на них результат этого матча, пусть и товарищеского, будет давить заметно сильнее, чем на гостей из далекого Казахстана.

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Последний год удачным ни для команды хозяев поля, ни для нашей дружины никак не назовешь. Геройски пробившийся с Венгрией в финальную часть чемпионата Мира-2016 Бернд Шторк в отборе на российский Мундиаль заставить свою команду проявить собственные лучшие качества не смог. Для Казахстана 2017 год под руководством россиянина Александра Бородюка и вовсе оказался провальным — мы проигрывали всем и вся.

Ничего не значившая ничейка в последнем поединке квалификации чемпионата Мира-2018 с абсолютно немотивированными армянами на нашем поле не в счет. Теперь для обоих национальных команд, которые встретятся лицом к лицу в Будапеште, приходит время новых решений, наступает новая эпоха развития. Можно даже не сомневаться, что в первом матче на новом уровне для Станимира Стоилова достаточно важно, как минимум, не проиграть.

Однако не стоит при этом забывать о силе ближайшего нашего оппонента. Как и о том, что подопечные Жоржа Леекенса находятся сейчас практически в точно такой же ситуации, что и мы. С венграми, помнится, национальная сборная нашей страны уже встречалась — не далее, как в 2014 году, в том же самом Будапеште. И тогда было 3:0 не в нашу пользу…

С тех пор венгерская дружина сильно изменилась. Казахстанская, впрочем, тоже — что неудивительно, если помнить, что за прошедшие четыре года в ней работает уже четвертый наставник…

Обращает, конечно, на себя внимание привлечение в состав национальной футбольной дружины нашего государства голкипера Ненада Эрича и защитника Евгения Постникова. Этих исполнителей Станимир Стоилов знает превосходно, и, учитывая, что они ряд лет играли под его началом в «Астане», наставник вполне в этих футболистах уверен.

Оба имеют замечательный опыт выступлений на очень высоком уровне в еврокубках, что, конечно, первой сборной Казахстана только на пользу. И, строго говоря, на фоне многих других имеющих право выступать за нашу национальную дружину игроков своих амплуа выглядят в лучшем свете.

Что же касается Еркебулана Сейдахмета, то, думается, здесь все ясно — это серьезный аванс юному игроку на будущее. Чтобы знал: за ним в «Уфе» следят и изучают пристально. Представляется, поединок в Будапеште должен получиться довольно интересным. И игрокам венгерской дружины, и футболистам нашей команды очень хочется проявить себя перед новыми наставниками с самой лучшей стороны.