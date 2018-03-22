Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Британца убило кресло в кинотеатре
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Дания0
Панама0
Футбол. Сборные
20:00
Алжир4
Танзания1
Футбол. Сборные
20:00
Мальта0
Люксембург1
Футбол. Сборные
20:00
Латвия1
Фарерские острова1
Футбол. Сборные
19:00
Бахрейн0
Палестина0
Футбол. Сборные
23.03
Кюрасао
Боливия
Футбол. Сборные
23.03
Никарагуа
Куба
Футбол. Сборные
15:30
ТаиландП 4:20
Габон0
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Уэльс6
Футбол. Сборные
14:30
Филиппины3
Фиджи2
Футбол. Сборные
12:30
Словакия2
ОАЭ1
Все события
Лондон рассказал о доказательствах вины России в деле Скрипаля
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
СКА все доказал и сэкономил силы на ЦСКА
Фуркад — молодец. Наши болельщики простили француза
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
21:52 (мск), источник: Sports.kz

Венгрия — Казахстан. На пороге нового времени

Вот и пришел день стартового поединка национальной сборной Казахстана по футболу под началом Станимира Стоилова. Уже сегодня мы узнаем, какой же видит эту команду на новом этапе ее истории болгарский наставник. Пусть это будет пока черновой набросок дружины, однако, думается, определенные контуры будущей игры национальной команды нашего государства в Венгрии все равно станут отчетливо проглядываться.

В схожей ситуации находятся и мадьяры, у которых в первой футбольной сборной пришло время бельгийца Жоржа Леекенса. С одной только оговоркой: венгры будут играть перед своими болельщиками, а значит, на них результат этого матча, пусть и товарищеского, будет давить заметно сильнее, чем на гостей из далекого Казахстана.

Читайте также
Стойлов не определился с капитаном на матч с Венгрией и не стал называть фамилию провинившегося футболиста

Последний год удачным ни для команды хозяев поля, ни для нашей дружины никак не назовешь. Геройски пробившийся с Венгрией в финальную часть чемпионата Мира-2016 Бернд Шторк в отборе на российский Мундиаль заставить свою команду проявить собственные лучшие качества не смог. Для Казахстана 2017 год под руководством россиянина Александра Бородюка и вовсе оказался провальным — мы проигрывали всем и вся.

Ничего не значившая ничейка в последнем поединке квалификации чемпионата Мира-2018 с абсолютно немотивированными армянами на нашем поле не в счет. Теперь для обоих национальных команд, которые встретятся лицом к лицу в Будапеште, приходит время новых решений, наступает новая эпоха развития. Можно даже не сомневаться, что в первом матче на новом уровне для Станимира Стоилова достаточно важно, как минимум, не проиграть.

Однако не стоит при этом забывать о силе ближайшего нашего оппонента. Как и о том, что подопечные Жоржа Леекенса находятся сейчас практически в точно такой же ситуации, что и мы. С венграми, помнится, национальная сборная нашей страны уже встречалась — не далее, как в 2014 году, в том же самом Будапеште. И тогда было 3:0 не в нашу пользу…

С тех пор венгерская дружина сильно изменилась. Казахстанская, впрочем, тоже — что неудивительно, если помнить, что за прошедшие четыре года в ней работает уже четвертый наставник…

Обращает, конечно, на себя внимание привлечение в состав национальной футбольной дружины нашего государства голкипера Ненада Эрича и защитника Евгения Постникова. Этих исполнителей Станимир Стоилов знает превосходно, и, учитывая, что они ряд лет играли под его началом в «Астане», наставник вполне в этих футболистах уверен.

Читайте также
«Они рассказали нам про казахстанский футбол». Наставник сборной Венгрии владеет информацией о команде Казахстана

Оба имеют замечательный опыт выступлений на очень высоком уровне в еврокубках, что, конечно, первой сборной Казахстана только на пользу. И, строго говоря, на фоне многих других имеющих право выступать за нашу национальную дружину игроков своих амплуа выглядят в лучшем свете.

Что же касается Еркебулана Сейдахмета, то, думается, здесь все ясно — это серьезный аванс юному игроку на будущее. Чтобы знал: за ним в «Уфе» следят и изучают пристально. Представляется, поединок в Будапеште должен получиться довольно интересным. И игрокам венгерской дружины, и футболистам нашей команды очень хочется проявить себя перед новыми наставниками с самой лучшей стороны.

При этом увлекаться индивидуальными действиями им как бы особого резона нет — нужно продемонстрировать, в первую очередь, собственную способность органично вписываться в тактические схемы собственных рулевых. Интересно в этом плане будет понаблюдать за позиционной борьбой бельгийского и болгарского специалистов. Не приходится сомневаться, что и тот, и другой очень хотели бы начать приятно впечатлять болельщиков своих команд уже прямо с этого поединка. В общем, ждем. Этот матч в любом случае должен ответить на многие интересующие нас вопросы. А если задаст еще и новую пищу для размышлений, — оно и к лучшему. Верим в наших. Алга, Казахстан!

Венгрия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Найджел Доус: «Дело не только в справедливом контракте. Я не хочу работать с действующим руководством u201eБарысаu201c»
СКА все доказал и сэкономил силы на ЦСКА
Фуркад — молодец. Наши болельщики простили француза
МЮ расторг контракт со Златаном Ибрагимовичем. Почему?
Коляда не упал. Его второе место на ЧМ — не сенсация
Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве на «РЖД Арене»
Загитова откажется от еды
М. Фуркад побил рекорд Бьорндалена, выиграв КМ в 7-й раз кряду
Новости
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь