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21:36 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов не определился с капитаном на матч с Венгрией и не стал называть фамилию провинившегося футболиста

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов ответил на вопросы представителей СМИ перед товарищеским матчем с Венгрией в Будапеште.

— Матчем с Венгрией начинается подготовка к Лиге наций. Хорошо, что наша команда имеет возможность сыграть с такой сильной командой, как Венгрия. Для меня это будет первая игра на посту главного тренера сборной Казахстана, как и для моего коллеги из команды Венгрии. Я пожелаю ему удачи, он один из топовых тренеров Европы. Буду требовать от своих футболистов сыграть на максимуме и на своем уровне. К сожалению, три-четыре основных наших футболиста с опытом международных встреч, а также способных играть в европейских чемпионатах, выбыли из-за травм. В то же время это шанс для молодых игроков показать свои лучшие качества.

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Основная наша задача — укомплектовать команду, способную удачно сыграть в Лиге наций. Следовательно, в каждой игре будем проверять возможности футболистов. И со своей стороны выберу самых лучших перед началом Лиги наций, — рассказал Стойлов.
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— Молодежной сборной Казахстана предстоят игры с Францией и Люксембургом, но три ее игрока (Перцух, Зайнутдинов и Сейдахмет) были вызваны в национальную команду. С какой целью?

— Когда есть возможность сыграть за первую сборную, надо ею пользоваться. Хочу посмотреть в этой игре будущее казахстанской команды. Важно, чтобы молодые играли за национальную команду. Некоторых из них вы увидите в стартовом составе на матч с Венгрией.

— Серикжан Мужиков покинул расположение сборной. Что случилось?

— У него, как у Жукова и Логвиненко, есть опыт игры на высоком уровне. Как вы знаете, Мужиков из-за повреждения не смог в чемпионате сыграть против «Жетысу». Но доктор сказал, что он успеет восстановиться к играм за сборную. Поэтому и поехал с нами. Но потом нас попросили не рисковать его здоровьем. В итоге, было принято решение его отпустить.

— «Астана» хорошо себя показала на международной арене, чего не удается сборной Казахстана. Как считаете, что ей нужно, чтобы сделать шаг вперед в этом направлении?

— Правда, что у сборной не все получается. Если вырастет уровень подготовки на клубном уровне, то национальной команде будет полегче. В любом случае работаем, чтобы играть лучше. Сборная Казахстана занимает 136-е место в рейтинге ФИФА. Это плохо. Это место не соответствует неплохому уровню казахстанских футболистов. Просто им чего-то не хватает. Надеюсь, нашему тренерскому штабу удастся улучшить ее игру.

— Какой результат вас устроит в игре с Венгрией. Или он для вас неважен, если хотите посмотреть в деле молодых футболистов?

—  Если честно, меня волнует, какой стиль игры и уровень нам удастся показать. Мне бы хотелось увидеть сбалансированную игру в атаке и обороне. Поэтому пока не думаю о результате.

— Вы как-то сказали, что один игрок для возвращения в сборную Казахстана должен попросить прощения. О каком футболисте идет речь?

— Если он попросит извинения и заслужит места в сборной, он вернется в команду. Пока он не в ней. И сейчас мне бы не хотелось называть его имя, чтобы не вызывать на него дополнительный негатив. На данный момент дам шанс тем футболистам, которым, по моему мнению, по силам помочь сборной.

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— Как оцените настрой команды — она хочет победить или показать хороший футбол. И кто будет капитаном?

— Победа и хорошая игра — самый лучший в футболе вариант. На счет капитана еще не задумывался. При мне всегда были капитаны, кто больше матчей проводил за сборную или клуб, а также те, кто обладал для этого необходимым опытом. На поле хочу видеть 11 капитанов. До начала Лиги наций постараемся определить основного капитана. До этого турнира в каждом матче могут быть разные капитаны.

— Под вашим руководством сборная Болгарии победила Беларусь (2:0), два гола забил Бербатов. А кто из казахстанских футболистов может забить Венгрии?

— Бербатов — топовый игрок. Умеет забивать. Ему нужно ждать своего шанса и тогда хоть спящим его реализует. Но в казахстанской сборной нет топового бомбардира. В нашей команде может забить каждый, в том числе защитник. Поэтому нельзя сказать, что какой-то конкретный игрок отметится голом. И для меня важно, как мы будем выглядеть как команда. Если кто-то забьет один-два гола, будет хорошо.

Напомним, товарищеский матч сборных Венгрии и Казахстана пройдет в ночь с 23 на 24 марта в Будапеште. Спустя несколько дней, а именно 26-го числа в венгерском городе Фельчут состоится контрольная игра Казахстан — Болгария.

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Стойлов не определился с капитаном на матч с Венгрией и не стал называть фамилию провинившегося футболиста
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