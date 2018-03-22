Главный тренер сборной Бразилии Тите: Надеюсь, снег не пойдет

Источник: Советский спорт

Первая часть вопросов адресовалась Алиссону.

— Вы недавно стали капитаном сборной Бразилии. Какие ощущения?

— Это — очень почетно. Для меня капитанство — большая честь. В нашей команде — хорошая атмосфера и многие могли стать капитаном.

— Как вы будете руководить командой на поле?

— В сборной Бразилии всегда были великие капитаны. Мне, к примеру, нравился Кафу. Я ничего не буду менять в своих привычках. Вы знаете, что я активно разговариваю со всеми игроками и жестикулирую. Хочу, чтобы все были связаны друг с другом.

— Что скажете о московской погоде?

— Многие игроки выступают в Европе, где тоже бывает холодно. Условия не самые лучшие, но мы должны уметь играть в любых условиях.

— Вы тренировались теми мячами, которыми будут играть на чемпионате мира. Понравиись?

— Они немного легче и отличается траектория полета. В целом, мяч мне понравился.

— До начала чемпионата мира меньше трех месяцев…

— Мы очень ждем этого события и готовимся к нему.

— В последнее время много пишут о возможном бойкоте чемпионата мира. Что думают игроки сборной Бразилии?

— Мы сконцентрированы на ближайшей игре со сборной России и не будем это комментировать.

— У вас был шанс выиграть чемпионат мира 2014 года с тренером Дунгой. Что изменилось с приходом нового наставника Тите?

— Может быть, добавилось больше креатива. Но задача игроков — хорошо тренироваться и готовиться к матчам. Что мы и делаем.

— Часто ли вы себя критикуете? Сравниваете ли с другими вратарями?

— Критикую часто, а сравнивать не люблю.

— Кто для вас образец вратаря? Может быть, Лев Яшин?

— Я не так хорошо знаю историю футбола России.

— Тите сказал, что команде важно сыграть в «Лужниках», где пройдет финал ЧМ-2018. Согласны?

— Да. И для игроков это очень важно. Но лично я сейчас сконцентрирован на ближайшей цели — хорошо сыграть против сборной России.

Алиссон поблагодарил журналистов за вопросы и пришла очередь Тите.

— Как вы будете определять окончательный состав сборной на ЧМ-2018?

— Это очень тяжелая задача, выбор будет сложным. Я стараюсь давать возможность игрокам проявить все лучшие качества. Мы видим все, что происходит с нашими футболистами, насколько успешно они выступают в своих клубах, как играют в сборной. После анализа и будем принимать решения.

— Как вы готовитесь к этому конкретному матчу?

— Он важен, прежде всего, для России, поскольку она будет хозяйкой чемпионата мира. Мы отталкиваемся от матчей России с Аргентиной и Бельгией. Постараемся активнее играть в центре поля.

— Расскажите, как капитан должен управлять командой на поле?

— Я не прошу от Алиссона результата. Ему нужно хорошо играть и организовать команду.

— На тренировке наигрывали стартовый состав?

— Да, вы даже успели это увидеть.

— Сборная Бразилии — сильная команда. Но в 2014 году отсутствие Неймара сделало ее слабее и повлияло на результат последних матчей. Как будете выходить из положения сейчас?

— Неймар, конечно, сильный игрок. И мы думаем, как его заменить. Но Дуглас Коста не станет новым Неймаром, он останется Дугласом Костой. Когда Неймар вернется, наша сборная будет еще сильнее.

— Что вы хотите проверить в игре с Россией?

— Все сильные качества наших футболистов. Чтобы сыграть результативно, мы должны иметь сильную полузащиту и быть креативными.

— Многие ваши игроки — Казимиро, Паулиньо, Коутиньо — играют в ведущих испанских клубах «Реале» и «Барселоне». Сильно отличаются их функции в сборной Бразилии?

— Нет, мы стараемся использовать их и других игроков на тех же позициях. Я не сдерживаю их в желании созидать.

— Кого из игроков сборной России вы знаете? Могли кого-нибудь из них взять в сборную Бразилии?

— (отвечает помощник Тите) Головин — один из сильнейших игроков, он делает игру интереснее. Вратарь Акинфеев показывает хороший уровень, Глушаков неплохо поддерживает атаку. Есть еще Миранчук (не уточняет какой из них — Алексей или Антон).

— В «Спартаке» играют бразильцы Луис Адриано и Фернандо, которые имеют опыт выступления за сборную. Слудите вы за их выступлениями и есть ли у них шанс попасть в заявку на ЧМ-2018?

— Мы следим за всеми игроками. И даже за Педро Рошей, которого вы не назвали. Но они пока не на том уровне, чтобы мы их сейчас оценивали.

— У вас есть «железные» кандидаты для чемпионата мира?

— Гарантий нет. Мы постоянно работаем над оптимизацией состава.

— Какое у вас впечатление от России?

— Мы видим человеческие качества россиян, как они стараются хорошо подготовиться к чемпионату мира.

— Завтра в Москве обещают снег…

— Мы думаем о сопернике, а не о погоде и состоянии поля. Но будем надеяться, что снег не пойдет (улыбается).

— Ваша голова стала совсем седой…

— Если вы намекаете на тяжелую работу, то самое сложное для меня — делать выбор состава. Вы не представляете, как это сложно. Но тем не менее, я горжусь тем, что я здесь и отвечаю на ваши вопросы. А седая голова — это от моего возраста (улыбается).

— Год назад вы записали видео, где говорите по-русски. Какие слова знаете?

— Как вас зовут?