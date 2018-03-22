Главный тренер сборной Бразилии Тите: Надеюсь, снег не пойдет

Источник: Советский спорт
Первая часть вопросов адресовалась Алиссону.
— Вы недавно стали капитаном сборной Бразилии. Какие ощущения?
— Это — очень почетно. Для меня капитанство — большая честь. В нашей команде — хорошая атмосфера и многие могли стать капитаном.
— Как вы будете руководить командой на поле?
— В сборной Бразилии всегда были великие капитаны. Мне, к примеру, нравился Кафу. Я ничего не буду менять в своих привычках. Вы знаете, что я активно разговариваю со всеми игроками и жестикулирую. Хочу, чтобы все были связаны друг с другом.
— Что скажете о московской погоде?
— Многие игроки выступают в Европе, где тоже бывает холодно. Условия не самые лучшие, но мы должны уметь играть в любых условиях.
— Вы тренировались теми мячами, которыми будут играть на чемпионате мира. Понравиись?
— Они немного легче и отличается траектория полета. В целом, мяч мне понравился.
— До начала чемпионата мира меньше трех месяцев…
— Мы очень ждем этого события и готовимся к нему.
— В последнее время много пишут о возможном бойкоте чемпионата мира. Что думают игроки сборной Бразилии?
— Мы сконцентрированы на ближайшей игре со сборной России и не будем это комментировать.
— У вас был шанс выиграть чемпионат мира 2014 года с тренером Дунгой. Что изменилось с приходом нового наставника Тите?
— Может быть, добавилось больше креатива. Но задача игроков — хорошо тренироваться и готовиться к матчам. Что мы и делаем.
— Часто ли вы себя критикуете? Сравниваете ли с другими вратарями?
— Критикую часто, а сравнивать не люблю.
— Кто для вас образец вратаря? Может быть, Лев Яшин?
— Я не так хорошо знаю историю футбола России.
— Тите сказал, что команде важно сыграть в «Лужниках», где пройдет финал ЧМ-2018. Согласны?
— Да. И для игроков это очень важно. Но лично я сейчас сконцентрирован на ближайшей цели — хорошо сыграть против сборной России.
Алиссон поблагодарил журналистов за вопросы и пришла очередь Тите.
— Как вы будете определять окончательный состав сборной на ЧМ-2018?
— Это очень тяжелая задача, выбор будет сложным. Я стараюсь давать возможность игрокам проявить все лучшие качества. Мы видим все, что происходит с нашими футболистами, насколько успешно они выступают в своих клубах, как играют в сборной. После анализа и будем принимать решения.
— Как вы готовитесь к этому конкретному матчу?
— Он важен, прежде всего, для России, поскольку она будет хозяйкой чемпионата мира. Мы отталкиваемся от матчей России с Аргентиной и Бельгией. Постараемся активнее играть в центре поля.
— Расскажите, как капитан должен управлять командой на поле?
— Я не прошу от Алиссона результата. Ему нужно хорошо играть и организовать команду.
— На тренировке наигрывали стартовый состав?
— Да, вы даже успели это увидеть.
— Сборная Бразилии — сильная команда. Но в 2014 году отсутствие Неймара сделало ее слабее и повлияло на результат последних матчей. Как будете выходить из положения сейчас?
— Неймар, конечно, сильный игрок. И мы думаем, как его заменить. Но Дуглас Коста не станет новым Неймаром, он останется Дугласом Костой. Когда Неймар вернется, наша сборная будет еще сильнее.
— Что вы хотите проверить в игре с Россией?
— Все сильные качества наших футболистов. Чтобы сыграть результативно, мы должны иметь сильную полузащиту и быть креативными.
— Многие ваши игроки — Казимиро, Паулиньо, Коутиньо — играют в ведущих испанских клубах «Реале» и «Барселоне». Сильно отличаются их функции в сборной Бразилии?
— Нет, мы стараемся использовать их и других игроков на тех же позициях. Я не сдерживаю их в желании созидать.
— Кого из игроков сборной России вы знаете? Могли кого-нибудь из них взять в сборную Бразилии?
— (отвечает помощник Тите) Головин — один из сильнейших игроков, он делает игру интереснее. Вратарь Акинфеев показывает хороший уровень, Глушаков неплохо поддерживает атаку. Есть еще Миранчук (не уточняет какой из них — Алексей или Антон).
— В «Спартаке» играют бразильцы Луис Адриано и Фернандо, которые имеют опыт выступления за сборную. Слудите вы за их выступлениями и есть ли у них шанс попасть в заявку на ЧМ-2018?
— Мы следим за всеми игроками. И даже за Педро Рошей, которого вы не назвали. Но они пока не на том уровне, чтобы мы их сейчас оценивали.
— У вас есть «железные» кандидаты для чемпионата мира?
— Гарантий нет. Мы постоянно работаем над оптимизацией состава.
— Какое у вас впечатление от России?
— Мы видим человеческие качества россиян, как они стараются хорошо подготовиться к чемпионату мира.
— Завтра в Москве обещают снег…
— Мы думаем о сопернике, а не о погоде и состоянии поля. Но будем надеяться, что снег не пойдет (улыбается).
— Ваша голова стала совсем седой…
— Если вы намекаете на тяжелую работу, то самое сложное для меня — делать выбор состава. Вы не представляете, как это сложно. Но тем не менее, я горжусь тем, что я здесь и отвечаю на ваши вопросы. А седая голова — это от моего возраста (улыбается).
— Год назад вы записали видео, где говорите по-русски. Какие слова знаете?
— Как вас зовут?
— Юлия.
— Спасибо, Юлия. Чтобы записать то видео я тщательно подбирал слова. Хотел выразить уважение вашей стране. Считаю, это — душевный поступок.