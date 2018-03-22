Какой футболист должен быть капитаном сборной Казахстана? Мнение Станимира Стоилова
Наставник сборной Казахстана Станимир Стоилов поделился мнением о выборе капитана на товарищеский матч против Венгрии, сообщает Sports.kz.
Наставник сборной Казахстана Станимир Стоилов поделился мнением о выборе капитана на товарищеский матч против Венгрии, сообщает Sports.kz.
— Если честно, меня больше интересует футбол и стиль, который мы покажем. Хочу, чтобы мы ровно сыграли и в атаке, и в обороне.
За результат пока говорить не стоит. Если будет и хороший футбол, и победа — это всегда самый лучший вариант в футболе. Футболисты настраиваются и на хорошую игру, и на хороший результат. Если честно, про капитана, то я даже не задумывался по этому вопросу. При всех положениях, для меня капитан — это всегда футболист, который больше играет за сборную или клуб, кто поопытнее. Я не хочу определять — это мелкая деталь. Я хочу, чтобы на поле было одиннадцать капитанов, — сказал Стоилов.
Матч Венгрия — Казахстан состоится в Будапеште в ночь с 23 на 24 марта (в 00:00 по астанинскому времени) и будет показан в прямой трансляции телеканалом «Qazsport».
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