Какой футболист должен быть капитаном сборной Казахстана? Мнение Станимира Стоилова

За результат пока говорить не стоит. Если будет и хороший футбол, и победа — это всегда самый лучший вариант в футболе. Футболисты настраиваются и на хорошую игру, и на хороший результат. Если честно, про капитана, то я даже не задумывался по этому вопросу. При всех положениях, для меня капитан — это всегда футболист, который больше играет за сборную или клуб, кто поопытнее. Я не хочу определять — это мелкая деталь. Я хочу, чтобы на поле было одиннадцать капитанов, — сказал Стоилов.