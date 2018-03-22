Стоилов рассказал о серьезных потерях перед товарищескими матчами
Наставник сборной Казахстана Станимир Стоилов посетовал на кадровые проблемы перед товарищеским матче с Венгрией, сообщает Sports.kz.
Наставник сборной Казахстана Станимир Стоилов посетовал на кадровые проблемы перед товарищеским матче с Венгрией, сообщает Sports.kz.
— Хочу, чтобы мои футболисты завтра сыграли на максимуме и показали свой уровень. К сожалению, три четыре наших игрока, у которых есть опыт и класс для игр на европейском уровне, выпали из состава
Это игроки, у которых есть большой опыт на высоком уровне в Европе. Это три хороших игрока, у которых большая уверенность. Тот же Лунин — правда, у него опыта немного поменьше. Доктор говорил, что Мужиков сможет сыграть — он прилетел, начал тренироваться, но потом пришел ответ из Германии — мол, не надо рисковать, можно усугубить травму. Я не хочу рисковать здоровьем футболистов, — сказал Стоилов.
Матч Венгрия — Казахстан состоится в Будапеште в ночь с 23 на 24 марта (в 00:00 по астанинскому времени) и будет показан в прямой трансляции телеканалом «Qazsport».
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