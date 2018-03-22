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20:23 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов рассказал о серьезных потерях перед товарищескими матчами

Наставник сборной Казахстана Станимир Стоилов посетовал на кадровые проблемы перед товарищеским матче с Венгрией, сообщает Sports.kz.

— Хочу, чтобы мои футболисты завтра сыграли на максимуме и показали свой уровень. К сожалению, три четыре наших игрока, у которых есть опыт и класс для игр на европейском уровне, выпали из состава из-за травм. К сожалению, мы будем играть без Жукова, Логвиненко, Мужикова…

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Это игроки, у которых есть большой опыт на высоком уровне в Европе. Это три хороших игрока, у которых большая уверенность. Тот же Лунин — правда, у него опыта немного поменьше. Доктор говорил, что Мужиков сможет сыграть — он прилетел, начал тренироваться, но потом пришел ответ из Германии — мол, не надо рисковать, можно усугубить травму. Я не хочу рисковать здоровьем футболистов, — сказал Стоилов.

Матч Венгрия — Казахстан состоится в Будапеште в ночь с 23 на 24 марта (в 00:00 по астанинскому времени) и будет показан в прямой трансляции телеканалом «Qazsport».

На эту игру букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Венгрии — 1.42, ничья — 4.7, победа Казахстана — 9.

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